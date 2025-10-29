新美館「映於自然：胡達華、康添旺雙個展」、「拇指世代：點擊以開啟」 引領民眾悠遊藝術世界
記者李采霖／專題報導
新北市美術館探索基地現正展出「映於自然：胡達華、康添旺雙個展」與「拇指世代：點擊以開啟」，前者描繪呈現人與環境的連結，後者則是由藝術家把新的媒材與方法帶進課堂，讓孩子盡情創作，鼓勵創作實踐走入教學現場，促進藝術與教育社群的交流與協作，積極與新北市各地學校建立深厚的夥伴關係，空間針對親子族群設計，以多元方式引領觀眾進入藝術世界。
互動展區適合親子共遊
有別於新北市美術館本館，地下一樓的探索基地定位為全民參與的共同學習空間，是可以觀展又可以互動的展區，正在展出的展覽包含「映於自然：胡達華、康添旺雙個展」，以藝術描繪自然景象，以及「拇指世代：點擊以開啟」計畫展覽，讓藝術走進教室，集結學生的創作與想像，觀眾可以觀賞作品也可以成為創作者，在展場中盡情享受，除舉辦藝術展覽，也打造「閱讀／創作區」，觀眾能自由閱讀或運用回收玩具自由創作，適合親子參觀。
映於自然 用語彙回應多重面貌
新北市美術館日前推出首屆「新美藝廊」計畫，邀藝術家胡達華與康添旺在探索基地展出「映於自然：胡達華、康添旺雙個展」，展期自即日起至12月14日免費入場，分別呈現藝術家對自然的凝視與靜觀描繪，將山河地貌與生活景象交織，以截然不同的語彙創作，回應自然的多重面貌，引領觀眾認識自然的多種面向。
走進展間，映入眼簾的是藝術家胡達華自創「釘畫」技法，將回收金屬、鐵釘等廢棄材料切割、敲擊、釘合，重構地方風土與城市地景，作品既是地景的再現，也是材料的再生，作品《環視山城》熟悉的地景呈現在觀眾面前，立刻讓人聯想起九份的風光，與濃厚的情感記憶。另一位藝術家康添旺則專注於描繪大地山河與微觀生態，他的圖像不僅是自然的描摹，也是與自然對話的過程，《歸途．藝術大道》和《覓途》兩幅作品放在一起，呈現生物生存與環境關係緊密結合，作品可愛樸實。
拇指世代 體驗創作產生共鳴
「拇指世代：點擊以開啟」是新北市美術館館校計畫，藉由走入社區、觀察與訪談，建立對土地的情感與理解；並透過數位媒體與創作工具，學會把腦中的想法以多樣方式呈現，將孩子的創作帶入故事場域，與學生的想像、記憶和情感產生共鳴，展期至明年3月15日，其中，「互動籤詩機」寫滿成福國小學生們生活中最幸福、爛透了、不好不壞的事，藝術家鄭先喻則透過AI技術，搭配圖畫做成展品，供觀眾體驗；現場還有「逐格動畫工作室」，讓觀眾體驗創作，透過裝置拍照後，手機下載帶回家。
「映於自然：胡達華、康添旺雙個展」以自然為題創作，畫面樸實蘊含生命節奏。
新北市美術館探索基地雙展登場，成為親子共遊新亮點。
康添旺筆觸細膩描繪自然，展現生物與環境的共生關係。
胡達華以釘畫技法創作地景，回收物再現九份山城風光。
「拇指世代」展出學生創作，孩子用藝術說出生活故事。
觀眾體驗逐格動畫製作，享受動手創作的成就感。
新北市美術館推動館校合作計畫，促進藝術教育的深度交流。
參觀資訊
