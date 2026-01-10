新美館17日實驗性創作展 語言冷笑話對撞科技

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市美術館今天表示，鼓勵跨域藝術實驗，17日將推藝術團體「其實你不懂我的心」共創展覽「如果這都不算Ai，我有什麼好Bi」，以影像、聲音回應語言、科技與世代經驗的交織。

新北市美術館表示，4A展間定位為Project Space（計畫空間），提供藝術家實驗性創作的平台。藝術團體「其實你不懂我的心」成員馮志銘、倪祥、簡志峰、邱子晏共同創新作品，17日開始展至4月12日。

新美館新聞稿表示，展名改寫自流行歌詞「如果這都不算愛，我有什麼好悲哀」，以「Ai」指涉人工智慧（A.I.），並以發音相近的「Bi」反問人工智慧的定義；其中「Ai」對應中文的「愛」，「Bi」則連結台語「悲哀」，形成語言與文化的雙重辯證。

策展內容從廣告中易被混用的兩個地名—台灣北海岸與日本北海道切入，藝術家實際走訪兩地，對照個人記憶與集體經驗的落差，並以冷笑話與惡趣味的語言遊戲，刻意製造可被誤讀的詮釋空間，引導觀眾從錯置中產生新的理解。

展覽並延伸討論科技與人工、盜版與山寨、觀光與消費、勞動與藝術等議題，藝術家期盼透過影像、燈光與聲音的調度，形塑多重敘事的影像景觀，邀請觀眾思考介於真實與虛構之間的身體經驗。

館長賴香伶表示，配合2026年開館週年及捷運三鶯線通車，新美館將延續「驅動城市美學」、「建構新北暨台灣藝術史」、「當代跨域創作」與「推廣全民藝術」4大策展主軸，以永續為核心，深化國際合作，打造具公共性與影響力的藝術平台。（編輯：張銘坤）1150110