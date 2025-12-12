新美齊當中工白衣騎士抗寶佳？ 業內人士：難度有點高

中工與寶佳經營權之爭白熱化，市場傳出中工擬拉攏新美齊換股自救。

中華工程（中工）與寶佳集團間的經營權攻防持續升溫，市場近日傳出，中工擬與新美齊進行股份交換，以拉攏盟友、稀釋寶佳持股。然而業界人士分析，若期待新美齊扮演「白衣騎士」，恐怕難度很高，不僅過程冗長，實際上也未必能及時阻擋寶佳的猛烈攻勢。

分析人士指出，即便中工打好如意算盤，意圖透過與新美齊「股份交換」來稀釋寶家持有股權，但實際操作上仍需經過三大關卡：第一、需要經過新美齊董事會同意；第二增資須提交主管機關審查；第三、審查流程需要時間。

廣告 廣告

「根本是重重難關」一名金融圈人士直言，他解釋即便新美齊董事會同意、並獲得主管機關核准，但這些程序需要一段時間，但可是寶佳已持有中工逾15%的股權，且來勢洶洶，「已經打到門口，等程序跑完，火可能早就燒光了。」

且中工與新美齊的資本額懸殊，新美齊是否能做中工的「白衣騎士」，也讓業界存疑，中工資本額153億元，新美齊僅約26億元，兩者體量差距大，即便新美齊股價較高，但若要稀釋寶佳已超過15%的中工持股，所需釋出的股份規模過於龐大，意即「就算新美齊有心要救中工，但規模差太多，很可能變成自己反而陷進去，一起被併購。」

據聞寶佳機構副董事長林家宏已陸續與三大民間委託書通路簽署合作，業界人士分析，簽定通常一年以上或更久，這段時間無法再接受中工的委託徵求。一名業界人士指出，「如果這三大通路都被寶佳簽下，那等於中工的路幾乎被堵住了。」這也使外界更不看好新美齊能在短期內扭轉局勢。

中工指控寶佳「趁虛而入」，但市場人士直言「蒼蠅不叮無縫的蛋」，對投資者的角度來講，認為中工有投資價值，但經營不善、股價被低估、公司治理做不好，投資者介入改善是市場化的正常結果」業內人士分析。

綜合多名金融圈、業內人士的看法，中工目前面臨4大困境：一、資金不如寶佳充裕；二、通路已逐步被寶佳鎖住；三、盟友新美齊規模不足；四、程序時間長。種種因素使中工處於相對被動的位置

更多鏡週刊報導

台化變身資產股！ 搭台中捷運題材釋出彰化21公頃舊廠活化

鴻海談墨西哥關稅淡然處之 楊秋瑾點出ICT產品影響有限

鴻海居高雄投資最大咖 楊秋瑾提3大回饋計劃