新聞主播讀稿機有創新 張雅琴免用霸回1字

〔記者林南谷／台北報導〕今 (11)日台北風和日麗，年代新聞台有「女戰神」封號的 《年代晚報》當家主播張雅琴一身白色套裝在上午主持主持諾貝爾大健康論壇，心情大好的她說：「天氣真好，活動現場真是醫界和AI的高峰會。」

張雅琴表示，賴清德總統現場致詞，說未來要AI十大建設，迎接醫療+AI的護國神山群，她期待說：「以後我們播新聞的讀稿機，可能就是隱形眼鏡帶上去就看到了。」

稍早記者訪問到張雅琴，她說主持論壇後立馬跑去做瑜珈，難怪數10年在新聞主播界永遠保持苗條好身材，靠的就是勤運動；記者接著虧她：「播新聞的讀稿機.....妳根本用不上。」張雅琴霸氣秒回應：「是。」女戰神播新聞，其實很早就不需要讀稿機了。

