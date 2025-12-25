新聞傳真／主播宮鬥敗訴又陷家庭失和 張靖玲遭母控告偷竊房屋權狀

TVBS前主播張靖玲（圖）涉風水宮鬥霸凌遭開除確定，又因鬥老母遭判逐出家門。（翻攝自Irene Chang臉書）

前TVBS主播張靖玲捲入「宮鬥霸凌案」延燒3年，不僅因破壞同事水晶球、貼符咒、拒調職等行為，遭公司記9大過解雇、提告敗訴，如今更陷入眾叛親離的窘境，諷刺的是，曾以「照顧老母」為由拒絕調職的她，近日竟遭8旬老母指控不孝、盜取房屋權狀，甚至在家中堆雜物阻礙進出。台北地院審理認定，房屋確為張母所有，判決張靖玲敗訴須返還權狀並搬離老家。從昔日風光主播到職場、家庭雙雙慘敗，張靖玲的行為飽受爭議。

TVBS（圖）將涉霸凌的前主播張靖玲調職為記者，法院認定合法。

前TVBS主播張靖玲才因主播宮鬥案和同事失和遭法院判決敗訴，沒想到最近也和家人鬧翻，遭媽媽指控盜取房屋權狀，一狀告上法院。

堆椅阻母出入 拗抵押房產

前主播張靖玲82歲的媽媽，原本與一對兒女同住於台北市的家中，房屋價值逾4千萬元，丈夫過世後，房屋就登記在她名下。張媽媽提告指出，張靖玲婚後已可獨立生活，她為了自己晚年著想，2023年想把房子賣掉，取得現金，再買坪數較小的房子，並利用剩餘資金來養老，但女兒不同意，母女因此鬧翻。

台北地院（圖）認定張靖玲已無權居住在媽媽的房屋。媽媽提告趕女兒出門勝訴。

張媽媽指控，女兒多次在家對她及兒子偷錄音、錄影，還故意將椅子等堆疊在她的房間門口，妨礙她進出，造成危險，張靖玲後來還要求她以老家房子向民間借貸200萬元，她拒絕後，母女不斷爭吵，雙方也因房屋所有權問題衍生多起官司爭訟，母女長期不睦造成她身心重大傷害。

判還房屋權狀 需搬離老家

張靖玲則反駁指出，老家實際上是爸爸生前出資購買的，當年為提高銀行貸款成數，才借名登記在媽媽名下，母親並非真正所有權人，張靖玲認為老家房屋應該由全體繼承人，也就是媽媽、她本人以及哥哥共同擁有，她持有權狀及居住該房子均屬合法，而且母女間互相負有扶養義務，媽媽不得片面要求她搬離。

張靖玲還提出一段媽媽的錄音檔作為佐證，錄音內容顯示媽媽曾對張靖玲說：「房子是我們三個人的。」但法官認為，這段錄音是母女間針對是否將房屋拿去私人借貸的爭論，不能單憑片段語句，即推認媽媽否認自己對房子的所有權，且張靖玲也無法舉證是借名登記在媽媽名下。

法官認為，張靖玲並不是房子的所有權人，即便媽媽曾於過去將權狀交由她保管，但媽媽已要求「終止寄託關係」要取回權狀，張靖玲即得無條件歸還。另外，房屋是媽媽無償借給女兒住，雙方沒有約定期限，依《民法》規定，媽媽可以隨時要求張靖玲返還，對於張靖玲主張自己是家屬、享有居住權及扶養保障，法院認為，她已成年，身心健康，有謀生能力，不符合受扶養的法定要件。日前台北地院審理認定，房屋確為張母所有，判決張靖玲敗訴須返還權狀並搬離老家，她已上訴二審。

女主播古彩彥（圖）裝設針孔攝影機，錄下張靖玲破壞她辦公桌物品的過程。（翻攝自古彩彥臉書）

破壞同事物品 被調離曠職

張靖玲家庭失和，和前同事關係更是緊張。本刊調查，2021年，TVBS女主播間傳出多人「擺陣」做風水，出現符咒、大象及仙人掌、水晶球等「法器」，後來另一主播古彩彥發現自己的物品常被破壞，她於是在辦公室裝針孔攝影機，錄到張靖玲2021年10月中起，曾經多次趁她離席之際，刻意跨越同事座位，對她的辦公桌擺設下手。

2021年TVBS多位女主播風水宮鬥，辦公室電腦還出現符咒。（讀者提供）

知情人士指出，張靖玲採取的風水「破陣」方式，是對古彩彥桌上的水晶球倒入液體、擦拭後殘留穢物，並將她貼有「請勿關機」紙條的電腦強制關機，在裝有蠟燭禮盒的紙袋內倒入不明液體。TVBS調查後，請張靖玲簽「職場行為改善書」，但她拒絕簽名，公司只好將她調職成資深文字記者，薪水維持6.6萬餘元，但她以要照顧母親等理由，不接受調職，竟以打卡不執行記者工作當作回應，也因此遭公司以曠職記九大過開除，張靖玲後來提告要求TVBS賠100萬元及復職。

張靖玲將手隔著衛生紙，私自將古彩彥的電腦關機，遭針孔攝影機錄下。（翻攝判決書）

在辦公室內，張靖玲往同事的水晶球倒液體，被視為破風水陣。（翻攝判決書）

法院審理時，當庭勘驗由古彩彥提出的錄影光碟，發現2021年10月20日下午，張靖玲被拍到將液體倒入古的水晶球內，隨後戴上手套以衛生紙擦拭水晶球。10月27日，她再度戴手套拿起水晶球擦拭底部。此外，影像也拍下張靖玲多次無視主機前的提醒紙條，隔著紙張或衛生紙長按電源鍵強行關機。

更嚴重的是，10月15日下午，張靖玲被拍到將桌上放倒的蠟燭禮盒紙袋拿起，向袋內倒入不明液體後再放回，還以手機拍照。法院認定，張靖玲與古女座位並不相鄰，卻反覆汙損、變動私人物品，行為已使古女處於敵意工作環境，構成職場霸凌。

TVBS前主播張靖玲被控職場霸凌，遭裝針孔錄下犯案過程。（翻攝G2000 TAIWAN臉書）

職場家庭失和 跌雙重深淵

針對這些指控，張靖玲強調自己並非惡意，她表示，2021年9月底曾因受傷，對辦公室環境較敏感，當時聞到奇怪香味，發現古主播座位擺放新的水晶球與大象。她擔心香味來源是「泰國的油」或來路不明精油，害怕影響健康與運勢，才會戴上手套以衛生紙擦拭。至於倒液體部分，她解釋是發現水晶球內有「水晶水」且滋生小蟲，查看時不慎灑出，才「幫忙」想把水加回去。

TVBS女主播宮鬥風波後，張靖玲上節目表示沒有霸凌同事。（翻攝高點電視「震震有詞」）

張靖玲的說詞，未獲法官採信，反而認為TVBS將涉霸凌的張靖玲調職，目的是將她與古彩彥隔開，且打卡不等於執行勞務，若有打卡沒執行職務也算是「曠職」，公司九度給張靖玲機會都未獲善意回應後將張解僱，並未違法。TVBS獲最高法院判勝訴確定。從一顆水晶球引發的辦公室間主播勾心鬥角，鬧上法院後被認證為職場不法侵害，再到最新被親生母親驅逐出家門的判決，張靖玲從昔日光鮮亮麗的主播台，跌入了職業與家庭的雙重深淵，不僅讓她被迫離開主播台，也徹底撕裂了她與至親的親情。

