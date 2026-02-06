新聞傳真／付逾40萬卻拿不到文憑 知名留學代辦爆詐騙爭議

留學代辦業者「道格拉斯商學院」請台灣教授替學生上課，宣稱可拿到歐美大學的碩博士學位。（翻攝業者臉書）

標榜在台灣上課，就可遠距取得18所歐美大學碩博士學位的代辦業者「道格拉斯商學院」，號稱已替五千多名學生取得學位，不過，本刊最近接獲不少學生投訴，說他們依合約繳交40萬到70萬元費用，也按時上課、提交論文，卻遲遲拿不到學位，業者則不斷推託。學生聯繫校方，才知道業者根本沒把錢轉給學校，還私下登入學生帳號、竄改個資，斷絕學生與學校聯繫、隻手遮天，目前已有十多名學生組成自救會，對業者提告，希望討回被騙走的學費。

上個月，一家代辦歐美大學碩博士課程的業者「道格拉斯商學院」，在臉書粉專上傳英國某大學畢業典禮的照片，並發文宣稱與歐美多所大學緊密合作，在職的台灣學生無須離開家鄉，也能獲取國際認可的歐美學位，文末還標註「遙距課程」「免聯考碩士」，讓許多想擁有歐美大學文憑的網友很感興趣。

道格拉斯商學院爆發詐騙爭議，但仍持續招生中。（翻攝業者官網）

繳費有上課 論文也交了

不過，有網友在業者的臉書留下負評，還語氣強烈地痛批道格拉斯商學院是詐騙集團，強調學生付了高額學費，業者卻沒轉給學校，導致學生拿不到畢業證書，呼籲大家謹慎避雷，也意外引發多名被害學生參與討論。

英國國際招生組織建議Ａ先生盡快支付註冊費餘款，才能保住畢業證書。（讀者提供）

一名被害學生Ａ先生告訴本刊，他為提升職場競爭力，興起攻讀MBA（工商管理碩士）念頭，後來看到道格拉斯商學院標榜不需出國，就可取得英國大學的MBA學位，不但能兼顧工作與家庭，還能省下出國念書的龐大開銷，所以預約諮詢，沒想到卻誤上賊船。

Ａ先生說，道格拉斯商學院的教育顧問強調，最快一年就可取得學位，還可飛到英國參加畢業典禮，Ａ先生十分心動，選定一所英國頗具聲望的大學，他因為擔心被騙，還先透過電子郵件向英國國際招生組織查證，確認道格拉斯商學院有被授權合作招生，於是安心簽約，並繳交全額學費45萬元。

Ａ先生苦等不到畢業證書，多次向業者詢問，對方卻不斷推託。（讀者提供）

匯款後一週，業者通知Ａ先生已取得入學許可，並要求之後每個月要抽出一個週末，到業者的教室上課，課後繳交報告，上完八個月的課，就可以著手撰寫論文，論文通過後1、2個月，就能夠拿到學位。

Ａ先生告訴本刊，他到教室上課時，班上共有十多名同學，奇怪的是，授課的老師都是台灣人，課程跟作業都是全中文，好不容易熬到寫論文階段，業者告知須在5個月內分3階段繳交，包括一萬字英文論文、十頁PPT摘要及十分鐘的影片解說，這對還要上班的Ａ先生來說，壓力十分龐大。

道格拉斯商學院宣稱總部在英國，台北辦公室（圖）則在信義區。

錢沒給校方 還竄改個資

雖然如此，Ａ先生還是努力完成論文，直到收到學校寄發的成績單，確認審核過關，他才放下心中的大石，不過，奇怪的是，苦等多時，卻一直沒收到畢業證書，他詢問業者，對方每次都說會催促、會詢問，之後藉口越來越多，最後甚至索性不讀不回。他擔心自己的心血付諸流水，也懷疑業者有鬼，所以直接發電子郵件向英國大學詢問，結果讓他傻眼。

道格拉斯商學院台灣分公司負責人伍志偉（圖）是香港人，警方將通知他到案說明。（翻攝業者臉書）

校方回覆Ａ先生，因為他未繳交英鎊3,600元（約新台幣15萬元）的註冊費尾款，所以無法寄發畢業證書，更扯的是，校方還說因為有財務爭議，去年7月已終止和道格拉斯商學院的合作，也要求不得再用該校的名義招生，業者官網的學校介紹也必須下架。

校方還表示，註冊時已提供Ａ先生一組學生帳號密碼，方便雙方聯繫，且在撰寫論文之前，必須先登入帳號、觀看撰寫的教學影片，但業者完全未將此事告知Ａ先生，等Ａ先生取回自己的帳號時，赫然發現上面留的地址、電話及電子郵件信箱，全都是道格拉斯商學院香港分公司的資料，才知道受騙上當。

Ａ先生十分生氣，發信詢問英國國際招生組織，對方表示，學費應該自行繳給學校，代辦業者不可以代收學費。得知真相之後，Ａ先生轉向道格拉斯商學院對質，卻沒得到實質回應，為了拿到學位，Ａ先生只能繳錢給學校，之後再向業者提告求償。

學校黑名單 被終止合作

本刊調查，除了Ａ先生選擇的英國大學之外，去年5月，道格拉斯商學院代辦的西班牙大學博士班也出問題，多名學生因為同樣狀況拿不到畢業證書，校方要求業者補繳學費，業者卻未回信，也沒付錢，十多名被害學生無法接受，組成自救會，並在去年11月到警察局報案，控告業者詐欺。

道格拉斯商學院香港分公司去年9月爆發財務糾紛，還驚動警方上門。（翻攝TVB東張西望）

一名大學教授Ｂ先生也告訴本刊，他之前曾獲道格拉斯商學院邀請，替研讀歐美大學MBA課程的學生授課，業者開出十分優渥的薪資，一個月只需要上2天課，改完作業就能拿錢，他覺得很好賺，決定接受邀請，後來卻發現業者問題一堆、財務困窘，事後他查閱教育部相關規定，發現代辦業者只能招生、不能教學，擔心自己被牽連，才趕緊脫身。

被害學生向英國大學查證，才知道校方早已終止與道格拉斯商學院的合作。（讀者提供）

去年2月開始，陸續有學生向Ｂ先生抱怨，說繳了論文卻沒拿到畢業證書，他協助學生向歐美大學聯繫，才發現道格拉斯商學院因擅自收費等原因，已被部分學校終止合作。東窗事發後，有學生找業者催討，他們才選擇性地與被害學生和解、退款，但仍有不少學生被蒙在鼓裡或拿不回錢。Ｂ先生說，如此惡劣的業者卻持續在台灣招生、參加留學展，呼籲大家小心、別再受騙。

道格拉斯商學院多次參加留遊學教育展，吸引不少學生。（翻攝業者臉書）

本刊調查，道格拉斯商學院宣稱已成立20年，打出「在家就能讀、工作學習兩不誤」的口號對外招生，強調與18所歐美大學合作，已經幫助五千多名學生取得學位，官網指出其總部在英國，日本、香港、新加坡、馬來西亞、澳洲等十多個國家都有分支機構，看似頗具規模，台灣部分台北、台中、高雄都有辦公室，公司登記負責人伍志偉。

道格拉斯商學院標榜遠距上課，在家就可以拿到歐美大學的碩博士學位。（翻攝業者臉書）

員工嗆學生 提告也沒用

Ｂ先生說，伍志偉是香港人，爭議爆發之後，台灣員工曾經嗆學生：「提告也沒有用！」十分囂張。事實上，去年9月，道格拉斯商學院香港分公司也爆出類似糾紛，上了新聞；日本、泰國也傳出相同糾紛。台灣學生得知後，致電向業者求證，卻無人接聽，在臉書詢問則被刪除，非常詭異。

道格拉斯商學院日本、泰國分公司，也爆發如同香港、台灣的糾紛。（翻攝TVB東張西望）

本刊詢問教育部，官員表示，留遊學代辦機構應依規定與學生簽訂「留學定型化契約」，且依《大學辦理國外學歷採認辦法》規定，國外碩士累計修業時間須滿8個月，透過遠距方式取得的學分數不得超過總學分數的1/3，道格拉斯商學院明知如此，故意將規定寫進合約，研判就是為了規避責任。

道格拉斯商學院在官網宣稱，教育部認可他們合作的歐美大學文憑，但是官員指出，業者引用的教育部單位名稱與參考名冊，都是過時的內容，民眾有任何疑問，都可向教育部查證，千萬不要受騙上當。

回應

針對學生指控，道格拉斯商學院透過電子郵件回覆本刊，表示通過學業評核的學生，正式學位證書將在完成最終審核後約8至12週內發放；學費則是在學生論文通過評核後，由合作方完成學費結清與行政確認，部分個案目前仍處於校方行政或財務核對階段。

對於學生帳號爭議，道格拉斯稱，因部分學生英語能力有限，該公司人員在實務上協助學生與校方進行溝通與文件說明，包含帳號登入指引；最後強調該公司未收到合作單位或海外大學終止合作的正式書面通知，經學生反映後已同步展開內部查核；此事件後，已停止透過該合作管道推廣相關課程。

