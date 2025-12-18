新聞傳真／假公益之名賣佛牌坑殺粉絲 網紅賓賓哥遭控斂財破億
知名網紅賓賓哥常在直播時發放現金、救濟弱勢，被封為公益網紅，但他近期屢爆爭議，甚至被台中市長盧秀燕下令封殺，本刊也接獲投訴，指他利用公益形象販賣泰國佛牌、古曼童給粉絲，卻被抓包出售假貨、劣質品，從中賺取暴利，目前已有多人受害，斂財金額破億元。其中一名70歲的女粉絲，為他花了6千萬元，搞到傾家蕩產，還有粉絲要求退貨退款，他卻不理；被害人找其他網紅協調處理，賓賓哥還反控對方恐嚇，行徑十分惡劣。
在在社群平台TikTok擁70萬粉絲的網紅「賓賓哥」江建樺，近年靠扶助弱勢打響知名度，被封為公益網紅，但人氣飆升的他最近惹出不少風波，包括直播時曝光性侵案被害者身分，還因動手毆打老翁，吃上官司。
宣稱招財 群組賣聖物
上月底，他陪魔術師到校園演講，卻擅自直播，被台中市長盧秀燕痛斥白目、下封殺令。最近，本刊也接獲不少投訴，指控他以公益、宗教為名斂財，金額破億元，吃相難看！
「賓賓哥利用粉絲的信任賣假貨，把大家當白痴，騙完就一腳把人踢開，非常惡劣！」被害人A小姐說，賓賓哥本業是賣泰國佛牌、古曼童，她因為賓賓哥的公益形象，消費數百萬元力挺。一開始，她花3,500買古曼童，後來被拉進賓賓哥的客戶群組，不久就看到同樣的古曼童漲到數萬元，賓賓哥則告訴客戶，因為有「偏財師父」加持，所以價格翻倍，大家也仍持續購買。
A小姐告訴本刊，雖然粉絲很相信賓賓哥，但他只把大家當搖錢樹。「我在群組常發聲，很多人認識我，某天粉絲們在群內發生衝突，賓賓哥不理，我出面協調卻惹了一身腥，所以選擇退群，沒想到退群後，陸續有粉絲向我抱怨，說買到假佛牌、斷頭古曼童。」A小姐說，甚至還有女粉絲消費了3千萬元，賓賓哥會私下打電話向她推銷，一次數10萬元，還不是每次都有開發票。
同樣花了大筆金錢向賓賓哥購買泰國聖物的B小姐也告訴本刊，2年前她事業不順，無意間看到賓賓哥直播，之後就花錢向他買聖物、希望能藉此轉運，結果不到一年就把百萬元退休金花光，讓她懊悔不已。
B小姐說：「賓賓哥賣龍波爹製作的古曼童，一尊要價數十萬到數百萬元，說能保平安、增財運，未來會增值、可當傳家寶，又說每月消費5萬元以上的粉絲可進VIP群組，他會報彩券跟股票明牌，帶大家把錢賺回來，但因價格太高，我改買其他聖物，第1個月就湊到5萬元成為VIP群組會員。為待在群組賺大錢，我跟其他人一樣拚命消費，最後才發現這都是賓賓哥的套路。」
言詞誇大 誆粉絲買單
B小姐表示，她進入VIP群組後，經常看到賓賓哥無預警在群組內丟出幾個數字後，又火速收回訊息，營造「有緣人才看得到」的氛圍，為了不落人口實，賓賓哥還會在群組裡安插暗樁，宣稱自己因買佛牌或古曼童中了大獎，提升買氣，並拉抬價碼，原本幾千元的古曼童一下漲到十幾萬元，非常離譜。
「買賣是你情我願，但他的手法太惡質！」B小姐氣憤地說，賓賓哥什麼話都敢講，例如他賣蓮花古曼童，聲稱只要摸手，就可以夢到想夢的對象；將尿液塗在尿尿小童身上，就可以增強財運；將油膏塗在意中人的身上，對方就會愛上你。此外，他還賣巧克力球，說吃了會變年輕，就算長得不好看，也會散發魅力招桃花、加強偏財運，連續食用49天不間斷，人生將迎來大翻轉。
雖然內容誇大，但賓賓哥口才一流，讓很多粉絲掏錢買單，其中一名70歲的女粉絲，只要直播時被賓賓哥點名，就會馬上在底下留言「加十」，每一次都買好買滿的她，陸續消費近6千萬元，最後因付不出一筆數百萬元的貨款、向丈夫周轉，結果鬧到離婚收場，因為賓賓哥常在直播時警告粉絲，若將聖物丟棄或棄標會招來報應，所以很多粉絲寧可傾家蕩產，也不敢棄標。
更可惡的是，賓賓哥直播時說聖物會增值，但走投無路的女粉絲拜託他協助轉售佛牌、古曼童，他卻不認，一尊幾10萬元的聖物，只肯用3萬元收購，該名粉絲也因未達消費門檻，被踢出VIP群組，她為結清貨款，只能賣掉房子、在外租屋；還有粉絲也因此賠掉事業，只能靠資源回收維生。
逼人下跪 網路上公審
粉絲不敢棄標，除了怕有報應，更怕被賓賓哥公審。曾被公審的C小姐告訴本刊，她跟賓賓哥買佛牌都是月結，加上賓賓哥會鼓吹加買其他商品，有助加強功效，所以她每個月都消費近2萬元。3年前，她發現賓賓哥賣3,600的聖物，在其他平台只要600元，瞬間清醒、決定棄標，並私下提醒其他粉絲貨比3家，賓賓哥得知後在群組開罵，也讓C小姐遭到網路霸凌。
C小姐說，當時她跟友人到賓賓哥開設的佛堂請求和解，賓賓哥要求他們下跪道歉，C小姐為了息事寧人，答應照辦，結果竟然被賓賓哥的助理偷拍，事後賓賓哥還食言，把道歉影片傳到群組，害C小姐飽受嘲笑譏諷。
「賓賓哥攻擊別人，都不是自己出手，他會用話術讓粉絲自發性當打手，例如他之前直播賣水果，就在群組公布同行的錄音檔，指控對方手腳不乾淨，又裝出一副為了和氣生財、只能往肚裡吞的模樣，我們這些粉絲看了氣不過，就會自告奮勇跳出來幫他忙、出氣。」C小姐說，她就曾幫賓賓哥把音檔PO到爆料公社，沒想到後來賓賓哥用同樣手法讓網友對她肉搜、霸凌，令她心寒。
爭議頻傳 募款恐違法
不只如此，跟賓賓哥在台中校園合作的魔術師，之前傳送不雅片及訊息給一名夏姓正妹作家，夏女覺得被性騷，沒想到魔術師竟透過賓賓哥的直播訕笑、抹黑夏女，導致她遭受四千名賓賓哥的粉絲網路霸凌，有意尋短，好在網紅推手圤智雨發聲安撫，夏女才打消念頭。事後賓賓哥卻反控圤智雨不懷好意，為了打擊他，之前聯合其他網紅霸凌自己，現在又利用夏女對他抹黑。
對此，圤智雨無法接受，他說賓賓哥的爭議很多，像是以個人名義募款，涉嫌違反《公益勸募條例》；曝光性侵案被害者的長相、個資；在醫院、警局違法開直播。更惡劣的是，賓賓哥還聲稱要利用弱勢個案「弄死」其他正派直播主，被他斂財的粉絲找圤智雨及其他直播主幫忙踢爆，他還惡人先告狀，反控這些直播主恐嚇，行徑猶如人渣。
直播公會理事長林揚竣指出，直播主若無法靠自己的能力做公益，就不該以公益名義要粉絲買商品，濫用公益之名，已經失去做善事的本質，直播圈不應淪為假公益、真斂財的溫床，建議粉絲多聽多看，自行消化選擇，如果覺得有疑慮，最好透過合法、公開透明的公益團體行善，避免助長歪風。
對賓賓哥的行徑，受害粉絲痛批他吃人夠夠、心狠手辣、不留餘地，公益善心的人設根本是為了賺錢跟流量，利用別人的愛心斂財，遲早會有報應！
回應
本刊致電賓賓哥，電話無人接聽，記者留語音、傳訊息給他，截稿前未獲回應。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
更多鏡週刊報導
賓賓哥坑粉斂財／「公益網紅」賣佛牌坑粉 賓賓哥遭爆斂財破億霸凌粉絲
賓賓哥坑粉斂財1／把VIP群組當搖錢樹 她們砸鉅資「買聖物」發現全是套路
賓賓哥坑粉斂財2／「長得抱歉」吃巧克力就能招桃花 賓賓哥荒誕促銷她們都買單
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 82
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 11
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
這傢伙又有新招！投手當不成先當兵！辰己涼介跑到「自衛隊」砍樹
體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。FTV Sports ・ 13 小時前 ・ 15
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 109
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 19 小時前 ・ 116
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 253
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 10
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 10
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 62