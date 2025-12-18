新聞傳真／假公益之名賣佛牌坑殺粉絲 網紅賓賓哥遭控斂財破億

網紅賓賓哥遭控假公益之名坑殺粉絲，斂財金額破億元。（翻攝賓賓哥臉書）

知名網紅賓賓哥常在直播時發放現金、救濟弱勢，被封為公益網紅，但他近期屢爆爭議，甚至被台中市長盧秀燕下令封殺，本刊也接獲投訴，指他利用公益形象販賣泰國佛牌、古曼童給粉絲，卻被抓包出售假貨、劣質品，從中賺取暴利，目前已有多人受害，斂財金額破億元。其中一名70歲的女粉絲，為他花了6千萬元，搞到傾家蕩產，還有粉絲要求退貨退款，他卻不理；被害人找其他網紅協調處理，賓賓哥還反控對方恐嚇，行徑十分惡劣。

在在社群平台TikTok擁70萬粉絲的網紅「賓賓哥」江建樺，近年靠扶助弱勢打響知名度，被封為公益網紅，但人氣飆升的他最近惹出不少風波，包括直播時曝光性侵案被害者身分，還因動手毆打老翁，吃上官司。

宣稱招財 群組賣聖物

上月底，他陪魔術師到校園演講，卻擅自直播，被台中市長盧秀燕痛斥白目、下封殺令。最近，本刊也接獲不少投訴，指控他以公益、宗教為名斂財，金額破億元，吃相難看！

粉絲發現，賓賓哥賣的2萬元聖物，成本只要1,100元。（讀者提供）

「賓賓哥利用粉絲的信任賣假貨，把大家當白痴，騙完就一腳把人踢開，非常惡劣！」被害人A小姐說，賓賓哥本業是賣泰國佛牌、古曼童，她因為賓賓哥的公益形象，消費數百萬元力挺。一開始，她花3,500買古曼童，後來被拉進賓賓哥的客戶群組，不久就看到同樣的古曼童漲到數萬元，賓賓哥則告訴客戶，因為有「偏財師父」加持，所以價格翻倍，大家也仍持續購買。

A小姐告訴本刊，雖然粉絲很相信賓賓哥，但他只把大家當搖錢樹。「我在群組常發聲，很多人認識我，某天粉絲們在群內發生衝突，賓賓哥不理，我出面協調卻惹了一身腥，所以選擇退群，沒想到退群後，陸續有粉絲向我抱怨，說買到假佛牌、斷頭古曼童。」A小姐說，甚至還有女粉絲消費了3千萬元，賓賓哥會私下打電話向她推銷，一次數10萬元，還不是每次都有開發票。

賓賓哥聲稱販售的古曼童有偏財師父加持，價格翻倍賣，卻是瑕疵品。（翻攝賓賓哥臉書）

同樣花了大筆金錢向賓賓哥購買泰國聖物的B小姐也告訴本刊，2年前她事業不順，無意間看到賓賓哥直播，之後就花錢向他買聖物、希望能藉此轉運，結果不到一年就把百萬元退休金花光，讓她懊悔不已。

3名受害者與網紅推手圤智雨（左）指控賓賓哥霸凌、欺騙，行徑惡劣。

B小姐說：「賓賓哥賣龍波爹製作的古曼童，一尊要價數十萬到數百萬元，說能保平安、增財運，未來會增值、可當傳家寶，又說每月消費5萬元以上的粉絲可進VIP群組，他會報彩券跟股票明牌，帶大家把錢賺回來，但因價格太高，我改買其他聖物，第1個月就湊到5萬元成為VIP群組會員。為待在群組賺大錢，我跟其他人一樣拚命消費，最後才發現這都是賓賓哥的套路。」

賓賓哥（箭頭處）日前在台中校園擅自直播，被市長盧秀燕痛斥白目、下令封殺。（翻攝賓賓哥直播）

言詞誇大 誆粉絲買單

B小姐表示，她進入VIP群組後，經常看到賓賓哥無預警在群組內丟出幾個數字後，又火速收回訊息，營造「有緣人才看得到」的氛圍，為了不落人口實，賓賓哥還會在群組裡安插暗樁，宣稱自己因買佛牌或古曼童中了大獎，提升買氣，並拉抬價碼，原本幾千元的古曼童一下漲到十幾萬元，非常離譜。

粉絲C小姐因為棄標，被賓賓哥公布照片、個資，害她慘遭網路霸凌。（翻攝賓賓哥臉書）

「買賣是你情我願，但他的手法太惡質！」B小姐氣憤地說，賓賓哥什麼話都敢講，例如他賣蓮花古曼童，聲稱只要摸手，就可以夢到想夢的對象；將尿液塗在尿尿小童身上，就可以增強財運；將油膏塗在意中人的身上，對方就會愛上你。此外，他還賣巧克力球，說吃了會變年輕，就算長得不好看，也會散發魅力招桃花、加強偏財運，連續食用49天不間斷，人生將迎來大翻轉。

有女粉絲為結清佛牌、古曼童的貨款，只能賣掉房子、在外租屋。她將聖物寄還給賓賓哥希望變現，賓賓哥卻賤價收購。（讀者提供）

雖然內容誇大，但賓賓哥口才一流，讓很多粉絲掏錢買單，其中一名70歲的女粉絲，只要直播時被賓賓哥點名，就會馬上在底下留言「加十」，每一次都買好買滿的她，陸續消費近6千萬元，最後因付不出一筆數百萬元的貨款、向丈夫周轉，結果鬧到離婚收場，因為賓賓哥常在直播時警告粉絲，若將聖物丟棄或棄標會招來報應，所以很多粉絲寧可傾家蕩產，也不敢棄標。

更可惡的是，賓賓哥直播時說聖物會增值，但走投無路的女粉絲拜託他協助轉售佛牌、古曼童，他卻不認，一尊幾10萬元的聖物，只肯用3萬元收購，該名粉絲也因未達消費門檻，被踢出VIP群組，她為結清貨款，只能賣掉房子、在外租屋；還有粉絲也因此賠掉事業，只能靠資源回收維生。

逼人下跪 網路上公審

賓賓哥（左）直播時動手毆打老翁（右），結果吃上官司。（讀者提供）

粉絲不敢棄標，除了怕有報應，更怕被賓賓哥公審。曾被公審的C小姐告訴本刊，她跟賓賓哥買佛牌都是月結，加上賓賓哥會鼓吹加買其他商品，有助加強功效，所以她每個月都消費近2萬元。3年前，她發現賓賓哥賣3,600的聖物，在其他平台只要600元，瞬間清醒、決定棄標，並私下提醒其他粉絲貨比3家，賓賓哥得知後在群組開罵，也讓C小姐遭到網路霸凌。

賓賓哥要C小姐跟友人下跪道歉，卻找助理偷拍，還將影片傳到群組。（讀者提供）

C小姐說，當時她跟友人到賓賓哥開設的佛堂請求和解，賓賓哥要求他們下跪道歉，C小姐為了息事寧人，答應照辦，結果竟然被賓賓哥的助理偷拍，事後賓賓哥還食言，把道歉影片傳到群組，害C小姐飽受嘲笑譏諷。

「賓賓哥攻擊別人，都不是自己出手，他會用話術讓粉絲自發性當打手，例如他之前直播賣水果，就在群組公布同行的錄音檔，指控對方手腳不乾淨，又裝出一副為了和氣生財、只能往肚裡吞的模樣，我們這些粉絲看了氣不過，就會自告奮勇跳出來幫他忙、出氣。」C小姐說，她就曾幫賓賓哥把音檔PO到爆料公社，沒想到後來賓賓哥用同樣手法讓網友對她肉搜、霸凌，令她心寒。

爭議頻傳 募款恐違法

不只如此，跟賓賓哥在台中校園合作的魔術師，之前傳送不雅片及訊息給一名夏姓正妹作家，夏女覺得被性騷，沒想到魔術師竟透過賓賓哥的直播訕笑、抹黑夏女，導致她遭受四千名賓賓哥的粉絲網路霸凌，有意尋短，好在網紅推手圤智雨發聲安撫，夏女才打消念頭。事後賓賓哥卻反控圤智雨不懷好意，為了打擊他，之前聯合其他網紅霸凌自己，現在又利用夏女對他抹黑。

→受害者指控，賓賓哥（左）打造公益善心的人設，目的是為了斂財。（翻攝賓賓哥臉書）

對此，圤智雨無法接受，他說賓賓哥的爭議很多，像是以個人名義募款，涉嫌違反《公益勸募條例》；曝光性侵案被害者的長相、個資；在醫院、警局違法開直播。更惡劣的是，賓賓哥還聲稱要利用弱勢個案「弄死」其他正派直播主，被他斂財的粉絲找圤智雨及其他直播主幫忙踢爆，他還惡人先告狀，反控這些直播主恐嚇，行徑猶如人渣。

直播公會理事長林揚竣呼籲粉絲透過合法的團體行善，不要被騙。（讀者提供）

直播公會理事長林揚竣指出，直播主若無法靠自己的能力做公益，就不該以公益名義要粉絲買商品，濫用公益之名，已經失去做善事的本質，直播圈不應淪為假公益、真斂財的溫床，建議粉絲多聽多看，自行消化選擇，如果覺得有疑慮，最好透過合法、公開透明的公益團體行善，避免助長歪風。

對賓賓哥的行徑，受害粉絲痛批他吃人夠夠、心狠手辣、不留餘地，公益善心的人設根本是為了賺錢跟流量，利用別人的愛心斂財，遲早會有報應！

回應

本刊致電賓賓哥，電話無人接聽，記者留語音、傳訊息給他，截稿前未獲回應。

