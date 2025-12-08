新聞傳真／偷拍女友私密影像又動粗 華山分屍案紀錄片導演爆性醜聞
影壇爆性醜聞！國藝會獎助藝術家、獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片導演謝升竑，曾因執導華山草原分屍案紀錄片聲名大噪，近日卻遭控對同是導演的前女友P偷拍私密照、動粗，交往期間還劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人T。害怕私密影像外流的P憤而提出民、刑事告訴，並聲請保護令避免謝騷擾。T則主動聯繫P，加碼爆料謝疑曾跟國中朋友在對方未同意下發生性關係，大罵謝是垃圾、人渣。
「謝 謝所有相信我們的夥伴，我們繼續努力走完最後一段路。」影壇知名的美國日舞影展協會（Sundance Institute）公布今年度紀錄片基金獎助名單，全球32部獲獎專案中，台灣導演謝升竑的《風景商號》也入選，他在臉書轉貼日舞影展官方貼文並發表感言，馬上有友人及粉絲留言大讚「超級強欸！」
未經同意 拍攝私密照
不僅獲國際影展協會肯定，謝升竑在台灣也多次獲國藝會獎助，堪稱紀錄片新銳，不過，他近日卻爆出性醜聞，遭控對同是導演的前女友P偷拍私密照、動粗，交往期間更劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的台灣影評人T。本刊掌握，害怕私密影像外流的P已對謝提出民、刑事告訴，並將相關對話、錄音檔、影像等證據一併提供給警方，指控謝觸犯《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪，同時向法院聲請保護令，希望遠離謝的騷擾。
影壇知情人士進一步向本刊透露，謝的出軌對象T日前主動聯繫P，除坦承二人不軌，還大罵謝是「人渣、垃圾」，並加碼爆料謝曾跟國中朋友發生關係，且疑似在對方未同意的情況下發生性行為。
本刊透過管道聯繫上謝的前女友P，她證實已對謝提告，並指謝自2023年間，至少5次未經她同意就私自拍攝她的私密性影像，地點包括在新北市新店的租屋處以及屏東、花蓮、台東。P告訴本刊，謝一直堅稱沒有偷拍、也沒留存，但二人對質時，卻當場在謝的筆記型電腦裡找到這些私密影像，讓她相當崩潰，「我害怕他有其他備份，如果外流怎麼辦？」
P表示，交往約2年期間，謝常一言不合就情緒失控，甚至拿滑鼠丟傷她，對質時，還對她動粗拉扯。二人分手後，P目前已另有穩定交往對象，「我站出來提告，不是要報復，而是不希望再有下一個人發生一樣的事！」
稱已刪除 筆電裡還有
根據P提交給警方的證據顯示，今年6月27日，P與謝在住處對質，二人發生口角，謝激動下開始「動手動腳」，事後謝對P道歉，坦言：「剛剛我抓妳，我跟妳道歉，我剛剛情緒失控，不好意思。」P則不斷告訴謝：「你情緒失控跟你丟東西，還有你拍我那些照片，我都很害怕！」謝一開始說：「我不會做這種事情！」P反問：「我見識過你摔東西跟丟我東西的樣子，我膝蓋也瘀青過，因為你丟我東西，我當然會害怕。」謝才回：「所以以後不會再有了嘛，放心，以後就不會有了！」
當天，P一再要求謝找出偷拍的私密影像並刪除，不斷問謝：「照片刪了嗎？」「如果你沒刪乾淨、如果送修、萬一電腦被駭，都可能有外流！」並強調：「我要知道它真的被刪掉了，我不同意被拍那些裸露的照片。」謝起初跳針稱：「我就找不到，我現在找不到了，我真的找不到。」並指：「我可以簽切結書給妳，我有散布，妳馬上告我，我用我的人格保證這件事情。」P回：「被拍的不是你，你當然不緊張，我很害怕！」
沒想到，在P不斷逼問下，果然在謝的筆電找到一個名為「徵室友」的資料夾，裡面有P認定是偷拍的私密影像。謝當時大喊：「這個『徵室友』photo找到了，好啦，我把妳刪掉，我刪掉。」讓P怒回：「你明明就沒刪，你跟我說你刪了？」並反問：「天啊，你還有哪裡有備份？」謝強調沒其他備份，但遭P質疑：「你那時候騙我說你刪了。」「你還跟我說你有備份啊，你還秀給我看，我那時候就跟你說刪掉，我不要留這些照片，而且我也不同意。」謝只好安撫P：「我刪了我刪了，好不好，我在妳面前都刪了。」
坦承出軌 自認不嚴重
P接著追問：「峇里島的時候，你是不是有拍我？」謝說：「那個我就沒有，因為我不會放在這裡，所以我才要藏在其他地方。」謝還稱：「我沒有那麼無聊，妳有看到我常常拍妳嗎？」P則打臉說：「剛剛那些都是你拍我，我一直拒絕，甚至不知道你有留著，我都說刪掉。」「你當時都騙我，說你刪掉了。」謝則回：「我在手機刪掉了啦！」
對於P質問劈腿，謝也承認「有點瑕疵，但我不認為這件事情那麼嚴重」，並稱是女方主動的，「來我房間，聊天、躺在單人床睡。」經P追問他才鬆口：「對啊，我手伸進去她的身體啊，但沒做任何其他事，已經是很久以前的事了。對，就是出軌，如果妳認為是出軌的話。我最多就是用手而已。」P質問：「2024年我們是男女朋友吧？」謝回：「對，但我懸崖勒馬了，所以我們現在不是要分手？」
謝的爭議不只如此，謝的劈腿對象、影評人T，7月11日以臉書主動私訊P：「最近有一位我們都認識的人轉換不同私訊方式聯絡我，讓我感到有些不舒服。⋯鼓起勇氣想問問妳是否也曾經有過類似的感受，或者能分享一些妳的想法（如果妳願意的話）。」
名導翻車 形象遭重創
二人通上電話後，P直言：「妳是他（謝）劈腿對象我知道。包含妳知道他有女友。」T坦承：「一開始我覺得我是被他騙，後來我想玩弄他，覺得他就是個人渣，是我接觸最垃圾的人，想要看他的下限，當我看多了一點之後，他真的是很爛，我從來沒喜歡過他。」並稱：「我沒到那麼喜歡他，那時有好感，可能就一期一會，然後就上了床。」但「他沒有伸入我身體，只有在外圍，沒有插入。」「我今天為了看爛貨，我也看到一個極致了！」「妳離開他是百分之三百的好事！」
T還爆料：「他是把妳當笑話說給我聽，一副怎麼樣都可以操控妳。」並稱謝告訴過她，謝曾借住一個國中朋友家，「人家好像也沒答應就做愛了，我都覺得是不是其實是性侵、人家不想要，只是沒有拒絕？」P則告訴T：「他手上有我的這些東西（指私密影像），可能會變成他的工具，我不想再姑息這樣的人，這樣的人還想創作，根本不誠實，品格也有問題！」並告訴T，謝曾拿東西丟傷她，「丟他的滑鼠，往我身上砸，導致膝蓋受傷，我那時候滿笨的，沒去驗傷。」
諷刺的是，2018年5月華山草原分屍案震驚全台，謝執導的《草原上，我們開始跳舞》，紀錄華山草原自治區聚落的年輕藝術家心境，不僅被選入2022台北電影節的片單，有影評人更稱是「當年最為期待的電影之一」，讓謝逐漸在紀錄片圈打開知名度。如今，這位在鏡頭前關注人性、社會邊緣的創作者，卻因偷拍與暴力疑雲，勢必面臨來自司法及輿論的檢驗。
偷拍私密影像 只存檔沒散布也有罪
謝升竑遭前女友P控偷拍私密影像，永曜法律事務所合夥律師鄭旭閎表示，《刑法》「妨害性隱私及不實性影像罪」立法目的是保護個人性自主與性私密資訊，避免在無同意下散布、製造、持有或合成性影像之情事，例如「偷拍」「復仇式色情」或「AI深偽合成」等。這類犯罪構成要件，只要未經同意而拍攝、散布、傳播、販賣或公開性影像，即屬違法，最重可處7年有期徒刑，部分行為（如未散布但製作）仍屬既遂，並不因「只是存檔沒傳」而免責，縱使行為人表示未有散布，但只要未經被害人同意而有拍攝行為，仍會成立本罪。他表示，社會大眾勿心存僥倖，數位時代一旦影像外洩，將造成無法挽回的傷害。無論是報復、惡作劇或錯誤理解「開玩笑」，皆可能構成重罪，毀人前程亦害己一生，應尊重他人身體自主與隱私，切勿以身試法。
回應
謝升竑7日接受本刊採訪回應，指是不實指控，並稱這是前女友「分手報復」、沒發生這些事。
更多鏡週刊報導
導演驚爆性醜聞／華山分屍案紀錄片打開知名度 導演爆偷拍私密照還動粗出軌
導演驚爆性醜聞1／「徵室友」資料夾偷存私密影像 導演女友氣炸：你騙我說刪了
導演驚爆性醜聞2／謝升竑劈腿影評人「我最多用手而已」 小三轟人渣再爆他垃圾行徑
其他人也在看
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 161
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 44
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 3 小時前 ・ 4
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 5 小時前 ・ 發起對話
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 29
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 1 天前 ・ 1
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作
2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前 ・ 1
王一博0防護攀岩「突失手墜海」驚悚畫面全放送 節目組緊急回應了
中國28歲男星王一博擁有帥氣的外型，從最初以男團「UNIQ」身分出道，到近年接演戲劇，逐漸在演藝圈站穩地位。近日，王一博參加外景節目時，在「登頂或落海」挑戰中，徒手攀岩卻失手墜落，驚悚瞬間讓粉絲全都嚇壞。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 20
楊奇煜正妹前妻昔氣到離家出走！新婚生第一胎險鬧離婚
男星楊奇煜自節目《模范棒棒堂》出道，橫跨歌手、演員、主持人領域，還在今年憑節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，看起來家庭、事業兩得意。未料，他8日突宣布離婚，雖未說明感情破裂的原因，但曾在節目中透露夫妻倆吵架吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」
影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10