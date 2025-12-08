新聞傳真／偷拍女友私密影像又動粗 華山分屍案紀錄片導演爆性醜聞

謝升竑（圖）遭控偷拍前女友P的私密影像，交往期間還出軌、動粗。（翻攝謝升竑臉書）

影壇爆性醜聞！國藝會獎助藝術家、獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片導演謝升竑，曾因執導華山草原分屍案紀錄片聲名大噪，近日卻遭控對同是導演的前女友P偷拍私密照、動粗，交往期間還劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人T。害怕私密影像外流的P憤而提出民、刑事告訴，並聲請保護令避免謝騷擾。T則主動聯繫P，加碼爆料謝疑曾跟國中朋友在對方未同意下發生性關係，大罵謝是垃圾、人渣。

「謝 謝所有相信我們的夥伴，我們繼續努力走完最後一段路。」影壇知名的美國日舞影展協會（Sundance Institute）公布今年度紀錄片基金獎助名單，全球32部獲獎專案中，台灣導演謝升竑的《風景商號》也入選，他在臉書轉貼日舞影展官方貼文並發表感言，馬上有友人及粉絲留言大讚「超級強欸！」

廣告 廣告

謝升竑的《風景商號》今年獲美國知名的日舞影展協會獎助，他並在臉書發表感言。（翻攝謝升竑臉書）

未經同意 拍攝私密照

不僅獲國際影展協會肯定，謝升竑在台灣也多次獲國藝會獎助，堪稱紀錄片新銳，不過，他近日卻爆出性醜聞，遭控對同是導演的前女友P偷拍私密照、動粗，交往期間更劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的台灣影評人T。本刊掌握，害怕私密影像外流的P已對謝提出民、刑事告訴，並將相關對話、錄音檔、影像等證據一併提供給警方，指控謝觸犯《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪，同時向法院聲請保護令，希望遠離謝的騷擾。

謝升竑（左）堪稱新銳紀錄片導演，也曾獲2021新北市紀錄片獎。（翻攝新北市政府官網）

影壇知情人士進一步向本刊透露，謝的出軌對象T日前主動聯繫P，除坦承二人不軌，還大罵謝是「人渣、垃圾」，並加碼爆料謝曾跟國中朋友發生關係，且疑似在對方未同意的情況下發生性行為。

本刊透過管道聯繫上謝的前女友P，她證實已對謝提告，並指謝自2023年間，至少5次未經她同意就私自拍攝她的私密性影像，地點包括在新北市新店的租屋處以及屏東、花蓮、台東。P告訴本刊，謝一直堅稱沒有偷拍、也沒留存，但二人對質時，卻當場在謝的筆記型電腦裡找到這些私密影像，讓她相當崩潰，「我害怕他有其他備份，如果外流怎麼辦？」

P表示，交往約2年期間，謝常一言不合就情緒失控，甚至拿滑鼠丟傷她，對質時，還對她動粗拉扯。二人分手後，P目前已另有穩定交往對象，「我站出來提告，不是要報復，而是不希望再有下一個人發生一樣的事！」

前女友P（左）找紀錄片導演謝升竑（右）對質發現，謝筆電內「徵室友」資料夾竟有自己被偷拍的私密照。（示意畫面，AI繪圖Freepik生成，本刊美術組後製）

稱已刪除 筆電裡還有

根據P提交給警方的證據顯示，今年6月27日，P與謝在住處對質，二人發生口角，謝激動下開始「動手動腳」，事後謝對P道歉，坦言：「剛剛我抓妳，我跟妳道歉，我剛剛情緒失控，不好意思。」P則不斷告訴謝：「你情緒失控跟你丟東西，還有你拍我那些照片，我都很害怕！」謝一開始說：「我不會做這種事情！」P反問：「我見識過你摔東西跟丟我東西的樣子，我膝蓋也瘀青過，因為你丟我東西，我當然會害怕。」謝才回：「所以以後不會再有了嘛，放心，以後就不會有了！」

當天，P一再要求謝找出偷拍的私密影像並刪除，不斷問謝：「照片刪了嗎？」「如果你沒刪乾淨、如果送修、萬一電腦被駭，都可能有外流！」並強調：「我要知道它真的被刪掉了，我不同意被拍那些裸露的照片。」謝起初跳針稱：「我就找不到，我現在找不到了，我真的找不到。」並指：「我可以簽切結書給妳，我有散布，妳馬上告我，我用我的人格保證這件事情。」P回：「被拍的不是你，你當然不緊張，我很害怕！」

謝升竑曾經在臉書轉貼文章聲援影壇的#Metoo案，如今自己卻捲入性醜聞爭議。（讀者提供）

沒想到，在P不斷逼問下，果然在謝的筆電找到一個名為「徵室友」的資料夾，裡面有P認定是偷拍的私密影像。謝當時大喊：「這個『徵室友』photo找到了，好啦，我把妳刪掉，我刪掉。」讓P怒回：「你明明就沒刪，你跟我說你刪了？」並反問：「天啊，你還有哪裡有備份？」謝強調沒其他備份，但遭P質疑：「你那時候騙我說你刪了。」「你還跟我說你有備份啊，你還秀給我看，我那時候就跟你說刪掉，我不要留這些照片，而且我也不同意。」謝只好安撫P：「我刪了我刪了，好不好，我在妳面前都刪了。」

坦承出軌 自認不嚴重

P接著追問：「峇里島的時候，你是不是有拍我？」謝說：「那個我就沒有，因為我不會放在這裡，所以我才要藏在其他地方。」謝還稱：「我沒有那麼無聊，妳有看到我常常拍妳嗎？」P則打臉說：「剛剛那些都是你拍我，我一直拒絕，甚至不知道你有留著，我都說刪掉。」「你當時都騙我，說你刪掉了。」謝則回：「我在手機刪掉了啦！」

對於P質問劈腿，謝也承認「有點瑕疵，但我不認為這件事情那麼嚴重」，並稱是女方主動的，「來我房間，聊天、躺在單人床睡。」經P追問他才鬆口：「對啊，我手伸進去她的身體啊，但沒做任何其他事，已經是很久以前的事了。對，就是出軌，如果妳認為是出軌的話。我最多就是用手而已。」P質問：「2024年我們是男女朋友吧？」謝回：「對，但我懸崖勒馬了，所以我們現在不是要分手？」

影評人T在臉書主動私訊謝升竑前女友P，還爆謝疑曾跟國中朋友在對方未同意下發生性關係。訊息內容為採訪所得，本刊繪圖重製。（示意畫面）

謝的爭議不只如此，謝的劈腿對象、影評人T，7月11日以臉書主動私訊P：「最近有一位我們都認識的人轉換不同私訊方式聯絡我，讓我感到有些不舒服。⋯鼓起勇氣想問問妳是否也曾經有過類似的感受，或者能分享一些妳的想法（如果妳願意的話）。」

名導翻車 形象遭重創

二人通上電話後，P直言：「妳是他（謝）劈腿對象我知道。包含妳知道他有女友。」T坦承：「一開始我覺得我是被他騙，後來我想玩弄他，覺得他就是個人渣，是我接觸最垃圾的人，想要看他的下限，當我看多了一點之後，他真的是很爛，我從來沒喜歡過他。」並稱：「我沒到那麼喜歡他，那時有好感，可能就一期一會，然後就上了床。」但「他沒有伸入我身體，只有在外圍，沒有插入。」「我今天為了看爛貨，我也看到一個極致了！」「妳離開他是百分之三百的好事！」

謝升竑除遭前女友指控侵犯性隱私，交往期間還出軌一名影評人T（左），卻稱「我最多用手而已」。（翻攝IG）

T還爆料：「他是把妳當笑話說給我聽，一副怎麼樣都可以操控妳。」並稱謝告訴過她，謝曾借住一個國中朋友家，「人家好像也沒答應就做愛了，我都覺得是不是其實是性侵、人家不想要，只是沒有拒絕？」P則告訴T：「他手上有我的這些東西（指私密影像），可能會變成他的工具，我不想再姑息這樣的人，這樣的人還想創作，根本不誠實，品格也有問題！」並告訴T，謝曾拿東西丟傷她，「丟他的滑鼠，往我身上砸，導致膝蓋受傷，我那時候滿笨的，沒去驗傷。」

2018年華山草原分屍案震驚全台，謝升竑執導的《草原上，我們開始跳舞》，被影評譽為「當年最為期待的電影之一」。（台北電影節提供）

諷刺的是，2018年5月華山草原分屍案震驚全台，謝執導的《草原上，我們開始跳舞》，紀錄華山草原自治區聚落的年輕藝術家心境，不僅被選入2022台北電影節的片單，有影評人更稱是「當年最為期待的電影之一」，讓謝逐漸在紀錄片圈打開知名度。如今，這位在鏡頭前關注人性、社會邊緣的創作者，卻因偷拍與暴力疑雲，勢必面臨來自司法及輿論的檢驗。

偷拍私密影像 只存檔沒散布也有罪

謝升竑遭前女友P控偷拍私密影像，永曜法律事務所合夥律師鄭旭閎表示，《刑法》「妨害性隱私及不實性影像罪」立法目的是保護個人性自主與性私密資訊，避免在無同意下散布、製造、持有或合成性影像之情事，例如「偷拍」「復仇式色情」或「AI深偽合成」等。這類犯罪構成要件，只要未經同意而拍攝、散布、傳播、販賣或公開性影像，即屬違法，最重可處7年有期徒刑，部分行為（如未散布但製作）仍屬既遂，並不因「只是存檔沒傳」而免責，縱使行為人表示未有散布，但只要未經被害人同意而有拍攝行為，仍會成立本罪。他表示，社會大眾勿心存僥倖，數位時代一旦影像外洩，將造成無法挽回的傷害。無論是報復、惡作劇或錯誤理解「開玩笑」，皆可能構成重罪，毀人前程亦害己一生，應尊重他人身體自主與隱私，切勿以身試法。

回應

謝升竑7日接受本刊採訪回應，指是不實指控，並稱這是前女友「分手報復」、沒發生這些事。

更多鏡週刊報導

導演驚爆性醜聞／華山分屍案紀錄片打開知名度 導演爆偷拍私密照還動粗出軌

導演驚爆性醜聞1／「徵室友」資料夾偷存私密影像 導演女友氣炸：你騙我說刪了

導演驚爆性醜聞2／謝升竑劈腿影評人「我最多用手而已」 小三轟人渣再爆他垃圾行徑