新聞傳真／免費提供大麻引誘女生上床 伍思凱獨子遭爆餵毒騙砲
金曲歌王伍思凱獨子伍靖（現改名伍諒）遭爆餵毒騙砲！本刊接獲投訴，指31歲的伍靖以音樂人自居，靠著星二代光環，透過交友軟體搭訕女生，分享吸大麻經驗、打手槍照片，還以提供免費大麻當作誘因騙砲，甚至利用砲友的人脈認識其他女子，擴張約砲版圖，已有多女淪陷。本刊調查，伍靖8年前在美國街頭亮刀被捕，現又爆醜聞，再度傷了父親的心！
今年59歲的金曲歌王伍思凱，婚後育有一子一女，女兒伍悅繼承衣缽踏入演藝圈，現為樂團主唱，兒子伍靖也遺傳到父親的音樂才華，還進入美國最高音樂學府伯克利音樂學院就讀，但8年前卻因在美國街頭亮刀被捕，回台後以音樂人自居，也會在網路上發表創作歌曲，看似浪子回頭。
不過，本刊最近接獲投訴，指伍靖靠星二代光環、在交友軟體搭訕女生，甚至餵毒騙砲。
闊綽把妹 提父親名號
投訴人A小姐告訴本刊，她的閨密就是在交友軟體認識伍靖，伍靖聊天時主動提到他是伍思凱的兒子、音樂創作者，因工作需要，常往返台、美兩地，還會將自己的音樂作品或唱歌彈琴的自拍影片傳給對方，聲稱準備赴美發展，擄獲不少女生好感。
A小姐說，伍靖非常積極，多次主動約女生碰面，約會時總是帶去有會員條件限制的美僑俱樂部或高級餐廳用餐，聊天時也會提到父親跟妹妹，分享明星家庭的生活，讓女生感覺他是出手闊綽又平易近人的星二代，加上嘴巴很甜，總是喊女生「寶貝」或是「老婆」，所以獵豔無往不利，不少女生第一次跟他約會就暈船，被他帶回住處或摩鐵發生關係。
未婚成年男女約砲上床，外人無可置喙，不過，伍靖為了獵豔，竟然還分享自己吸大麻的經驗，甚至以免費提供大麻當誘因，把女生約到住處上床，讓A小姐看不下去，決定公開他的惡行。
為證明所言不假，A小姐出示伍靖跟一名女子的對話紀錄佐證。訊息顯示，今年1月某日凌晨，伍靖傳訊給對方，並且以想念為由，要女子傳性感照片給他，接著開口約砲。
想不戴套 用藥毒助性
伍靖約砲字眼很露骨，包括「可溫柔可粗暴、戀愛砲」「會讓妳高潮」，試圖邀對方到他位於新北汐止住處，但女子以生理期為由拒絕，伍靖不死心，表示自己不介意，還問對方上床時能否不戴保險套，見女子動搖，他又分享「刺激難忘」的約砲經驗，不僅自爆有3、4個固定砲友，還說曾在約砲過程中服用威爾鋼、跟砲友抽大麻助性，自豪「做了一晚」「幹到潮吹」。
「如果只是單純約砲，別人管不著，但若涉及毒品，問題就很嚴重！」A小姐說，伍靖用毒品約砲的對象小美（化名）是他另一個砲友B女的友人，去年7月伍靖透過交友軟體搭上B女，雙方很快發生關係，後來伍靖要B女介紹其他女生給他認識，企圖擴展約砲版圖，被B女抓包後，雙方不歡而散。
伍靖與B女鬧翻後，把目標轉向個性單純的小美，靠著慣用的把妹手法、甜言蜜語搏取小美好感，加上小美跟另一半是遠距離戀愛，讓伍靖有機可乘，很快就成功將小美收編為砲友。
A小姐說，伍靖除了分享吸大麻約砲的經驗，還傳了多張自己打手槍的照片給小美，並且寫下「很想要、可以塞滿讓妳舒服、慢慢服侍妳」傳給她，小美看完後回傳「沒有錢付（大麻）」，伍靖則回應「我沒有要妳付錢」「妳好好幫我吹啊」，企圖用毒品當作誘因，要小美自己送上門，解決他的生理需求。
小美因故未赴約，惹惱伍靖，他不僅奪命連環call，還狂發訊息爆粗口，甚至罵小美不識好歹，讓小美認清伍靖真面目，決定與他斷聯。事後小美向B女打聽，得知B女另一閨密也曾被餵毒騙砲，伍靖的惡行才在姐妹間傳開。
亮刀遭捕 身心症逃過
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。沒想到言猶在耳，數年後伍靖捲入吸毒騙砲風波，再度傷了父親的心。
除了兒子有狀況，伍思凱的大姊、大哥之前也因涉及重大刑案，躍上社會新聞版面。伍思凱的大姊伍碧湄外型亮麗，曾當過模特兒、歌手，拍過電影、上過雜誌封面，1992年捲入新北板橋公園女屍命案遭收押。
根據當年報導，警方查出死者是從事特種行業的周姓女子，生前被通報失蹤，銀行帳戶遭人盜領，警方調閱監視器畫面，鎖定一名前科累累的陳姓女子涉有重嫌。
涉嫌犯案的陳女頂著一頭短髮、打扮中性，與周姓死者曾是同事，她落網後一開始否認與命案有關，後來改口認罪，並自爆與伍碧湄女女戀，2人覬覦周女存款，設局將她騙到家中灌醉後綑綁，等她清醒再持刀逼問提款卡密碼，得手後擔心東窗事發，便聯手用棉被將周女活活悶死。
伯姑做歹 一逃一喪命
陳女認罪後，伍碧湄展開逃亡生涯，後來她透過媒體喊冤，強調自己被陳女陷害；同年7月伍碧湄落網、遭到收押，沒想到當晚就在看守所暴斃。檢警查出，她將安非他命偷偷夾帶進入看守所，並過量服用導致喪命，被外界懷疑是畏罪自殺。
除了姊姊伍碧湄涉入命案之外，伍思凱的哥哥伍思遠1987年間，涉嫌犯下太陽城西餐廳老闆娘的擄人勒贖、強拍裸照案，案發後，伍思遠的同夥遭殺害焚屍報復，伍思遠則潛逃出境，行蹤成謎。
至於伍思凱，從小就熱愛音樂，大學時期與友人組樂團在校園巡演，也在pub駐唱打工，20歲時被知名歌手黃鶯鶯相中擔任和聲，意外踏進演藝圈，黃鶯鶯替他取英文名字Sky，希望他事業一飛沖天，他也憑藉實力一鳴驚人，成名曲為〈特別的愛給特別的你〉，另有〈分享〉〈不只是朋友〉〈愛要怎麼說〉及〈寂寞公路〉等多首傳唱度極高的經典歌曲，2004年成為金曲歌王。本以為伍靖能子承父業，未料兒子狀況不斷，也讓外界感嘆家家有本難念的經。
回應 伍靖：從未餵毒騙砲
針對相關指控，伍靖全盤否認，強調自己從未餵毒、騙砲，是遭人抹黑，將保留法律追訴權。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
星二代餵毒騙砲／星二代光環非法獵豔 伍思凱兒遭爆免費大麻誘女上床
星二代餵毒騙砲1／狂灑錢彈揪妹滾床單 伍靖自承吸毒淫亂對話曝光
星二代餵毒騙砲2／吸毒助性全找砲友姐妹淘 他傳露鳥照遭拒竟成恐怖情人
