新聞傳真／多次竊取司法資料遭判刑 律師大膽潛入法院偷用電腦

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律師張禮安竊取法院的性侵及少年家事案件等資料，遭台中地院判刑。（翻攝畫面）

曾在南投地方法院擔任司法行政替代役的律師張禮安，在服役期間從法院下載大量法院內部資料檔案，日前被依洩漏國防以外祕密等罪判刑3個月及4個月。

最誇張的是，張禮安退伍後考上律師， 依舊膽大妄為潛入南投地方法院辦公區，想故技重施偷用電腦竊取內部資料，所幸被眼尖的社工察覺制止，經提告後還查出，他早在服替代役時便多次入侵電腦竊取資料紀錄。

此外，張禮安還與不具律師資格的學長經營法律事務所，涉違反《律師法》，張禮安若遭判有罪，將面臨停止職務懲戒。

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今年律師高考，錄取人數達1,412人，創下歷史新高，全國律師聯合會為此發表聲明，痛批政府長期放任律師錄取人數失控，為了確保司法品質，將推動修法，希望重建合理專業門檻。全國律師聯合會的擔心其來有自，因為近年律師涉及刑事案件層出不窮，例如幫詐團當軍師及外洩偵查機密的「通靈律師案」，甚至有法官也成為保管黑錢的共犯，最著名的台版地面師房產詐騙案的律師蔡鴻燊，去年還遭台北地方法院重判25年徒刑。

律師張禮安原本是南投地方法院（圖）替代役，退伍後竟潛入法院辦公區開公務電腦遭法辦。（翻攝南投地方法院官網）

不理職員阻攔 強開電腦

不僅如此，更有律師膽大妄為，入侵法院電腦竊取祕密資料。日前，台中地方法院審理律師張禮安洩密案，發現曾在南投地方法院擔任司法行政替代役的律師張禮安，在服役期間入侵南投地方法院電腦下載竊取性侵案等大量資料，被依洩漏國防以外祕密等罪判刑3個月及4個月。

但張禮安律師不只在擔任南投地方法院替代役時涉竊取法院資料，他退伍後考上律師，已經是台中地區的執業律師了，竟然在2018年3月回到南投地方法院潛入辦公區，想要故技重施偷用電腦竊取內部資料。

本刊調查，張禮安當時到法院還發律師名片給洽公的民眾，後來張禮安看見辦公區的陳姓法官助理將公務電腦關機並離開座位，便熟門熟路地進入辦公區，坐到公務電腦機旁，當時法院社工察覺有異，出言對張表示「你不是法院員工了，不能開法院電腦」，但張完全不理會仍將電腦開機。

由於寫有密碼的紙條就貼在電腦旁，張禮安熟練地輸入密碼成功開啟電腦，企圖查詢法院內部資料，此時法院職員強力阻止，並喝令張禮安離開辦公區。但張禮安仍不死心，回頭再要求法警讓他再開啟公務電腦列印資料，最後遭法警拒絕才悻悻然離去，法警除了向上級主管報告，也同步報請政風及檢方處理，張禮安事後也遭南投地方法院判刑三個月定讞。但檢察官介入偵辦後，收到不少檢舉，查出張禮安早在服替代役期間便多次竊取法院電腦機密資料。

地院服替代役 曾竊檔案

本刊調查，張禮安於2015年九月至隔年七月間在南投地方法院服替代役，當時他被分派至訴訟輔導科及相關行政單位協助業務。張因工作之便，可透過法院公務電腦登入內部網站及知識管理系統，接觸法院內部教育訓練教材、司法實務資料及各項行政資訊，他因此透過法院公務電腦下載電子檔案，再以電子郵件寄送至自己的私人信箱。

張禮安在竊取法院內部資料後，外洩給友人及大學時的師長。（示意圖）

檢察官調查發現，張禮安曾經竊取並寄出高達32個壓縮檔，寄給3名收件者，內容涵蓋民事、刑事、少年、家事、商事及強制執行等領域司法實務資料。

南投地方法院（圖）遭張禮安竊取大量資料及偷用公務電腦後，已強化資安管控。（翻攝Google Maps）

張禮安下載的資料竟還有性侵害案件被害人、少年事件及家事事件的未成年人個人資料，其他內容還包括「101調解之技巧」「101性別意識實例」「合作事業型」「家事業務總覽」「工程糾紛之調解」「軍事實體法課程講義」「少年事件」「刑事訴訟」「商事法」「公證新制」等法院內部教材及司法研習資料。

張禮安（右）涉及竊取法院資料遭判刑，面臨停職等律師懲戒。（翻攝公視《獨立特派員》）

張禮安退伍後於2017年取得律師資格，與同樣畢業自中正大學的陳姓學長共同籌設法律事務所，陳男當時並未具備律師資格，但2人仍以律師名義對外招攬案件，接受法律諮詢及委託，並成立「大清帝國」等網站及群組，透過社群平台、臉書粉專招攬訴訟業務。檢察官認定，張禮安明知陳男沒有律師資格，卻提供律師招牌及事務所平台供對方承辦律師事務已違反《律師法》，也一併起訴。

資料疑傳學界 追查判刑

全案偵辦過程中，比對相關通聯紀錄，發現張禮安曾將竊取的資料寄給三位收件者，其中一位就是現任國家通訊傳播委員會（NCC）委員王正嘉，構成妨害電腦使用罪，另竊取性侵案資料則涉及洩密罪，各判處4個月及3個月。

張禮安遭檢舉在台中市豐原與不具資律師資格的學長合開律師事務所，涉違《律師法》。

這起案件最令人關注之處，在於涉案者並非駭客或外部人士入侵法院電腦網路系統，而是體系內服務的人員利用職務之便偷竊資料。由於司法機關有大量當事人案件個資等，若內部人員利用合法取得的權限從事不法行為，這樣的危害程度往往遠高於外部入侵，也更難以防範，法院有必要重建更嚴格的內控機制才能杜絕相同憾事再度發生。

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