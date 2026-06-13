新聞傳真／多次竊取司法資料遭判刑 律師大膽潛入法院偷用電腦
曾在南投地方法院擔任司法行政替代役的律師張禮安，在服役期間從法院下載大量法院內部資料檔案，日前被依洩漏國防以外祕密等罪判刑3個月及4個月。
最誇張的是，張禮安退伍後考上律師， 依舊膽大妄為潛入南投地方法院辦公區，想故技重施偷用電腦竊取內部資料，所幸被眼尖的社工察覺制止，經提告後還查出，他早在服替代役時便多次入侵電腦竊取資料紀錄。
此外，張禮安還與不具律師資格的學長經營法律事務所，涉違反《律師法》，張禮安若遭判有罪，將面臨停止職務懲戒。
今年律師高考，錄取人數達1,412人，創下歷史新高，全國律師聯合會為此發表聲明，痛批政府長期放任律師錄取人數失控，為了確保司法品質，將推動修法，希望重建合理專業門檻。全國律師聯合會的擔心其來有自，因為近年律師涉及刑事案件層出不窮，例如幫詐團當軍師及外洩偵查機密的「通靈律師案」，甚至有法官也成為保管黑錢的共犯，最著名的台版地面師房產詐騙案的律師蔡鴻燊，去年還遭台北地方法院重判25年徒刑。
不理職員阻攔 強開電腦
不僅如此，更有律師膽大妄為，入侵法院電腦竊取祕密資料。日前，台中地方法院審理律師張禮安洩密案，發現曾在南投地方法院擔任司法行政替代役的律師張禮安，在服役期間入侵南投地方法院電腦下載竊取性侵案等大量資料，被依洩漏國防以外祕密等罪判刑3個月及4個月。
但張禮安律師不只在擔任南投地方法院替代役時涉竊取法院資料，他退伍後考上律師，已經是台中地區的執業律師了，竟然在2018年3月回到南投地方法院潛入辦公區，想要故技重施偷用電腦竊取內部資料。
本刊調查，張禮安當時到法院還發律師名片給洽公的民眾，後來張禮安看見辦公區的陳姓法官助理將公務電腦關機並離開座位，便熟門熟路地進入辦公區，坐到公務電腦機旁，當時法院社工察覺有異，出言對張表示「你不是法院員工了，不能開法院電腦」，但張完全不理會仍將電腦開機。
由於寫有密碼的紙條就貼在電腦旁，張禮安熟練地輸入密碼成功開啟電腦，企圖查詢法院內部資料，此時法院職員強力阻止，並喝令張禮安離開辦公區。但張禮安仍不死心，回頭再要求法警讓他再開啟公務電腦列印資料，最後遭法警拒絕才悻悻然離去，法警除了向上級主管報告，也同步報請政風及檢方處理，張禮安事後也遭南投地方法院判刑三個月定讞。但檢察官介入偵辦後，收到不少檢舉，查出張禮安早在服替代役期間便多次竊取法院電腦機密資料。
地院服替代役 曾竊檔案
本刊調查，張禮安於2015年九月至隔年七月間在南投地方法院服替代役，當時他被分派至訴訟輔導科及相關行政單位協助業務。張因工作之便，可透過法院公務電腦登入內部網站及知識管理系統，接觸法院內部教育訓練教材、司法實務資料及各項行政資訊，他因此透過法院公務電腦下載電子檔案，再以電子郵件寄送至自己的私人信箱。
檢察官調查發現，張禮安曾經竊取並寄出高達32個壓縮檔，寄給3名收件者，內容涵蓋民事、刑事、少年、家事、商事及強制執行等領域司法實務資料。
張禮安下載的資料竟還有性侵害案件被害人、少年事件及家事事件的未成年人個人資料，其他內容還包括「101調解之技巧」「101性別意識實例」「合作事業型」「家事業務總覽」「工程糾紛之調解」「軍事實體法課程講義」「少年事件」「刑事訴訟」「商事法」「公證新制」等法院內部教材及司法研習資料。
張禮安退伍後於2017年取得律師資格，與同樣畢業自中正大學的陳姓學長共同籌設法律事務所，陳男當時並未具備律師資格，但2人仍以律師名義對外招攬案件，接受法律諮詢及委託，並成立「大清帝國」等網站及群組，透過社群平台、臉書粉專招攬訴訟業務。檢察官認定，張禮安明知陳男沒有律師資格，卻提供律師招牌及事務所平台供對方承辦律師事務已違反《律師法》，也一併起訴。
資料疑傳學界 追查判刑
全案偵辦過程中，比對相關通聯紀錄，發現張禮安曾將竊取的資料寄給三位收件者，其中一位就是現任國家通訊傳播委員會（NCC）委員王正嘉，構成妨害電腦使用罪，另竊取性侵案資料則涉及洩密罪，各判處4個月及3個月。
這起案件最令人關注之處，在於涉案者並非駭客或外部人士入侵法院電腦網路系統，而是體系內服務的人員利用職務之便偷竊資料。由於司法機關有大量當事人案件個資等，若內部人員利用合法取得的權限從事不法行為，這樣的危害程度往往遠高於外部入侵，也更難以防範，法院有必要重建更嚴格的內控機制才能杜絕相同憾事再度發生。
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