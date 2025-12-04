新聞傳真／廠商作證收特斯拉Model Y 海巡少校包庇私菸集團風暴擴大

林郁欽名下一輛白色特斯拉被認定為犯罪所得，預定將於12月鑑價、拍賣。圖非當事人車輛。

海巡署偵防分署少校林郁欽捲入私菸集團收賄案，收受價值240萬元的白色特斯拉Model Y，林應訊時堅稱自購，還搬出妻子、貸款、家中現金等說法拒認收賄，但法院傳訊幫車子包膜及裝隔熱紙的2名業者作證，他們異口同聲供稱，車是由私菸集團首腦「餅哥」黃家宇派人送來，還當面說「車是要送人的」，連施工費用也都是私菸集團以現金買單，坐實林貪汙犯行，恐面臨司法重判。另外私菸風暴持續擴大，全案疑有更多司法警察涉弊，檢廉不排除發動第二波行動，將害群之馬一一肅清。

海巡偵防少校林郁欽被控與「大餅私菸集團」勾結，不只通風報信，還帶隊剷除競爭對手，助該集團坐大，更與集團首腦「餅哥」黃家宇合演戲碼，包庇劣質菸絲、香精與包裝機的私菸工廠，詐領檢舉獎金，彰化地檢7月起訴後，具體對林求處15年重刑。

案發後，海巡署迅速宣布免職林郁欽，並將其他涉案偵查員列為考績汰除對象。檢廉同步追查多名疑似替私菸集團查詢車籍資料的警員，包括彰化刑大與溪湖分局人員，預期將有第二、第三波偵辦行動，案情如滾雪球般持續擴大中。

自購特斯拉 兩業者打臉

林郁欽遭起訴後仍堅稱清白，對檢廉指控他收受私菸集團一輛白色特斯拉Model Y涉嫌貪汙，林在一審開庭時，竟請求法院傳訊妻子及兩名汽車周邊業者作證，強調他們能證明該車為「自購」；沒想到兩名業者出庭作證反而狠狠打臉他，一致指出，當初是由私菸集團首腦「餅哥」黃家宇派人交付全新特斯拉，且明確表示「車是要送人」。

私菸集團首腦「餅哥」黃家宇滯留國外，至今未到案。（翻攝黃家宇臉書）



