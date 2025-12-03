新聞傳真／得主遭控仿冒非原創 國家工藝成就獎爆爭議

陶瓷工藝師許朝宗獲今年「國家工藝成就獎」，卻遭檢舉涉仿冒、非親自創作，德不配位。（翻攝台灣工藝研發中心官網）

文化部台灣工藝研發中心每年會選出一位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今年獲獎者是陶瓷工藝師許朝宗，消息公布後，同為陶瓷工藝師的邱建清夫妻具名檢舉，指控許曾仿冒邱的作品，4年前還簽署聲明承認「向拉坯師傅購買坯體」，並非親自創作，德不配位。沒想到工藝中心接獲檢舉後，竟發律師函給檢舉者，要求說明重提往事的原因，被質疑向檢舉人施壓、護航許。由於爭議越演越烈，文化部已決定暫緩頒獎，並要求工藝中心深入調查、勿枉勿縱。

文化部所屬台灣工藝研究發展中心，每年選出一位大師，頒發「國家工藝成就獎」，這個獎被視為工藝界的終身成就獎，地位崇高，今年有25位資深工藝師參選，後由陶瓷工藝師許朝宗脫穎而出，預計本月3日舉行頒獎典禮卻突然喊卡，本刊調查，原因是許的作品被檢舉非親自製作，甚至有抄襲仿冒疑慮。

抄襲販售 竟還開展

邱建清（後）、許菊（前）夫妻控訴許朝宗仿冒邱的美女系列作品，沒資格得獎。

具名檢舉許朝宗的是新竹縣工藝師邱建清、許菊夫妻，在台灣陶藝界也享有盛名，邱曾在1995年創作美女系列，並於新竹市文化局展出，當時十分轟動，作品幾乎全被買走，沒想到後來竟遭許朝宗抄襲、對外販售。



