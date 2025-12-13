新聞傳真／投身民眾黨、介入國手感情 主播夫妻獨生女淪球星小三
前新聞主播梅聖旻、吳中純夫妻的獨生女梅嬿翎，目前是民眾黨社會發展部中央專員，十分熱衷黨務。但本刊接獲爆料，指梅女介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安的感情，梅女與林男除了利用陳女出國比賽的機會過夜偷情，梅女因為反罷免出差時，林男也愛相隨。此外，2人竟還一同出席陳女的生日派對，就像藝人粿粿與王子，用朋友身分掩飾偷情關係，行徑十分誇張、大膽！
今年9月初，被封為「女籃界峮峮」「微笑女孩」的籃球國手陳芷英無預警宣布退役，讓許多球迷感到震撼與不捨。本刊調查，高一就代表學校奪下HBL冠軍的她，高三時還繳出得分、籃板雙十的優異成績，更榮獲HBL籃板后及阻攻后殊榮，上大學後，她二度拿下UBA得分后，並多次入選國家隊，二年前還以榜眼之姿加入中華電信女籃隊，沒想到如今卻毅然結束14年的籃球生涯。
籃球界情侶 關係生變
23歲的陳芷英在社群平台發文，表示因為膝傷與肌力等問題，選擇離開最愛的球場，令支持她的球迷深感心疼，但在她宣布退役前不久，本刊接獲一名A小姐爆料，指陳芷英的男友林劭安趁她出國比賽之際，頻頻與小三開房間幽會，甚至還邀約小三到自己替女友舉辦的生日派對同樂，就像藝人粿粿與王子，利用朋友身分掩飾偷情關係，行徑十分誇張、大膽！
本刊調查，林劭安本身也是籃球選手，曾代表青年高中參加HBL賽事，因為身材高大、長相俊俏，還在「校草」選拔中奪下冠軍，結果被教練訓斥：「乾脆不要打球，專心當校草就好！」林男考上國立體大後，也曾代表學校出賽UBA，雖然沒有入選國手，但擁有不少球迷。
A小姐告訴本刊，林劭安除了與國手陳芷英交往外，還腳踏兩條船，偷吃「政界小三」，小三名叫梅嬿翎，目前在民眾黨社會發展部擔任中央專員，她的父親是資深體育主播梅聖旻，母親則是知名新聞主播吳中純，夫妻倆雖然都已淡出新聞界，但仍不時公開主持活動、上電視談話節目，一家三口也常在社群平台曬同框照，感情非常好。
高調度春宵 頻繁私會
自稱梅嬿翎閨密的A小姐告訴本刊，梅女因為父親而認識不少體育界人士，還曾與職籃球星許敬恩交往4年；今年6月，梅女因緣際會認識林劭安、發展出曖昧情，雖然明知林男與陳芷英穩定交往5年，仍與林暗通款曲，民眾黨內的同事也幾乎都知道她這段「知三當三」的地下情。
由於林劭安和陳芷英是遠距離戀愛，所以林男經常在跟陳女報備後，就出門與梅女私會。A小姐透露，林男、梅女見面的頻率約1週1次，而每晚睡前的「煲愛電話」更是一路講到凌晨，打得相當火熱。
今年7月，陳芷英入選國家隊，前往德國參加世大運女籃比賽，梅嬿翎跟林劭安正打算趁此機會頻繁私會，偏偏遇到大罷免活動，身為民眾黨黨工的梅女不得不跟著團隊跑遍全台、宣傳反罷免，但她並沒有因此「浪費時間」，總在活動前一晚先入住飯店，林男再隨後跟進與她共度春宵，頻率高到連同僚都無法當作沒看見，也讓這段地下情在民眾黨內迅速傳開。
為了證明爆料的真實性，A小姐提供多張梅嬿翎與林劭安的對話截圖，內容十分露骨，2人不僅會相約開房過夜、喝酒沖澡、互訴情衷，林男還經常提起女友陳芷英，甚至明白告訴梅女，因為怕陳芷英發現，會刪除這些文字訊息，而雙方也很有默契，會先通電話、確認情況後才傳訊息，以避免被其他人看到。
稱初次劈腿 自嘆渣男
最令人傻眼的是，2人曾相約到台北小巨蛋附近開房間，除了互相提醒要帶過夜用品，林劭安還提議帶啤酒助興，更不忘叮囑負責訂房的梅嬿翎「找隔音好一點的」，但因林男必須先跟女友通過電話才能出門，卻不慎搞錯德國與台灣的時差，導致梅女只能在房間空等，林男不斷傳訊安撫梅女，梅女則嬌嗔抱怨，直到林男掛掉與女友的電話，才終於匆忙出門，趕到旅館赴約。
此外，林劭安還常常在與梅嬿翎的對話中陷入矛盾，一方面認為與梅女的相處很開心，會對梅女說：「除了她（女友陳芷英），我只有妳。」一方面聲稱這是他第一次劈腿，其實自己很愛女友，甚至感嘆自己好「渣」，並怪罪梅女，說自己會變成渣男，都是因為遇到她的緣故。
A小姐表示，陳芷英結束世大運賽程回台後的週末，正巧是她的生日，林劭安特別在夜店為女友舉辦派對，還大膽邀梅嬿翎參加，最扯的是，林男、梅女在包廂親暱互動，陳女看在眼裡根本無法接受，氣到想提前離開，讓現場其他朋友相當尷尬，林男這才上前安撫女友。A小姐痛批：「林劭安真的有夠扯！梅嬿翎搞不好只是跟他玩玩，陳芷英被蒙在鼓裡，實在太可憐了！」
母女上節目 談感情經
本刊調查，梅嬿翎高中時參加台北市政府的「參與式預算」提案，獲得當時的市長柯文哲頒發感謝狀，梅家全家更一同出席感恩餐會，因為這層淵源，梅女大學畢業後便進入民眾黨工作，因為年輕活潑、外型亮麗，黨內許多活動都由她當主持人，包括「反罷免」「號召小草」都可見到她的身影，而她在社群平台也非常活躍，且不吝嗇與網友分享自己的好身材。
梅嬿翎也曾與主播母親吳中純一起上電視談話節目，暢談親子話題，吳當時在節目中說，女兒念了6年女校，上大學後解放，常跑夜店也常亂花錢，讓父母很擔心，吳也坦言，自己曾化身徵信社、調查女兒的男友，一直到女兒當時的球星男友出現，她認為對方很單純、才放下心。如今梅嬿翎被爆出介入國手的感情，變成小三，恐怕讓當媽媽的吳中純無法想像。
回應
針對相關爆料，本刊致電梅嬿翎查證，她表示正在忙，請記者半小時後再與她聯繫，但事後記者多次聯繫，她電話未接、訊息未回，截稿前無法取得其回應。
此外，本刊也透過IG傳訊息向陳芷英、林劭安查證，陳僅簡短回覆，表示她與林都認為爆料不實，但未多做說明。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
更多鏡週刊報導
新聞傳真／遭控鑽法律漏洞牟暴利 網紅仲介中國醫美糾紛頻傳
新聞傳真／得主遭控仿冒非原創 國家工藝成就獎爆爭議
新聞傳真／會館39次違建才報拆又重蓋 皇池溫泉爆官員包庇營業
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 30
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 76
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 29
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 15
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 83
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 8
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 27
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 281
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 41
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 363
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 26
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 280
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 1 天前 ・ 71