新聞傳真／投身民眾黨、介入國手感情 主播夫妻獨生女淪球星小三

民眾黨專員梅嬿翎（左）十分年輕，常在社群平台展露姣好的身材。林劭安（右）曾是HBL、UBA球星，與國手陳芷英穩交5年。（翻攝梅嬿翎IG、國立體大籃球隊官網）

前新聞主播梅聖旻、吳中純夫妻的獨生女梅嬿翎，目前是民眾黨社會發展部中央專員，十分熱衷黨務。但本刊接獲爆料，指梅女介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安的感情，梅女與林男除了利用陳女出國比賽的機會過夜偷情，梅女因為反罷免出差時，林男也愛相隨。此外，2人竟還一同出席陳女的生日派對，就像藝人粿粿與王子，用朋友身分掩飾偷情關係，行徑十分誇張、大膽！

今年9月初，被封為「女籃界峮峮」「微笑女孩」的籃球國手陳芷英無預警宣布退役，讓許多球迷感到震撼與不捨。本刊調查，高一就代表學校奪下HBL冠軍的她，高三時還繳出得分、籃板雙十的優異成績，更榮獲HBL籃板后及阻攻后殊榮，上大學後，她二度拿下UBA得分后，並多次入選國家隊，二年前還以榜眼之姿加入中華電信女籃隊，沒想到如今卻毅然結束14年的籃球生涯。

女籃國手陳芷英9月宣布退役，讓球迷感到震驚與不捨。（翻攝陳芷英IG）

籃球界情侶 關係生變

23歲的陳芷英在社群平台發文，表示因為膝傷與肌力等問題，選擇離開最愛的球場，令支持她的球迷深感心疼，但在她宣布退役前不久，本刊接獲一名A小姐爆料，指陳芷英的男友林劭安趁她出國比賽之際，頻頻與小三開房間幽會，甚至還邀約小三到自己替女友舉辦的生日派對同樂，就像藝人粿粿與王子，利用朋友身分掩飾偷情關係，行徑十分誇張、大膽！

本刊調查，林劭安本身也是籃球選手，曾代表青年高中參加HBL賽事，因為身材高大、長相俊俏，還在「校草」選拔中奪下冠軍，結果被教練訓斥：「乾脆不要打球，專心當校草就好！」林男考上國立體大後，也曾代表學校出賽UBA，雖然沒有入選國手，但擁有不少球迷。

梅嬿翎（左2）的父母是前主播梅聖旻（左1）、吳中純（右1），全家人都是民眾黨的支持者。（翻攝梅嬿翎IG）

A小姐告訴本刊，林劭安除了與國手陳芷英交往外，還腳踏兩條船，偷吃「政界小三」，小三名叫梅嬿翎，目前在民眾黨社會發展部擔任中央專員，她的父親是資深體育主播梅聖旻，母親則是知名新聞主播吳中純，夫妻倆雖然都已淡出新聞界，但仍不時公開主持活動、上電視談話節目，一家三口也常在社群平台曬同框照，感情非常好。

高調度春宵 頻繁私會

自稱梅嬿翎閨密的A小姐告訴本刊，梅女因為父親而認識不少體育界人士，還曾與職籃球星許敬恩交往4年；今年6月，梅女因緣際會認識林劭安、發展出曖昧情，雖然明知林男與陳芷英穩定交往5年，仍與林暗通款曲，民眾黨內的同事也幾乎都知道她這段「知三當三」的地下情。

梅嬿翎積極經營個人社群，不吝嗇分享自己的好身材。（翻攝梅嬿翎IG）

由於林劭安和陳芷英是遠距離戀愛，所以林男經常在跟陳女報備後，就出門與梅女私會。A小姐透露，林男、梅女見面的頻率約1週1次，而每晚睡前的「煲愛電話」更是一路講到凌晨，打得相當火熱。

今年7月，陳芷英入選國家隊，前往德國參加世大運女籃比賽，梅嬿翎跟林劭安正打算趁此機會頻繁私會，偏偏遇到大罷免活動，身為民眾黨黨工的梅女不得不跟著團隊跑遍全台、宣傳反罷免，但她並沒有因此「浪費時間」，總在活動前一晚先入住飯店，林男再隨後跟進與她共度春宵，頻率高到連同僚都無法當作沒看見，也讓這段地下情在民眾黨內迅速傳開。

球星林劭安（左）與國手女友陳芷英（右）交往多年，常曬恩愛。（翻攝陳芷英IG）

為了證明爆料的真實性，A小姐提供多張梅嬿翎與林劭安的對話截圖，內容十分露骨，2人不僅會相約開房過夜、喝酒沖澡、互訴情衷，林男還經常提起女友陳芷英，甚至明白告訴梅女，因為怕陳芷英發現，會刪除這些文字訊息，而雙方也很有默契，會先通電話、確認情況後才傳訊息，以避免被其他人看到。

梅嬿翎在民眾黨工作1年多，曾擔任許多活動的主持人。（翻攝吳中純臉書）

稱初次劈腿 自嘆渣男

最令人傻眼的是，2人曾相約到台北小巨蛋附近開房間，除了互相提醒要帶過夜用品，林劭安還提議帶啤酒助興，更不忘叮囑負責訂房的梅嬿翎「找隔音好一點的」，但因林男必須先跟女友通過電話才能出門，卻不慎搞錯德國與台灣的時差，導致梅女只能在房間空等，林男不斷傳訊安撫梅女，梅女則嬌嗔抱怨，直到林男掛掉與女友的電話，才終於匆忙出門，趕到旅館赴約。

從對話看來，梅嬿翎完全知道自己是林劭安的小三。對話為本刊重製畫面。（示意畫面）

此外，林劭安還常常在與梅嬿翎的對話中陷入矛盾，一方面認為與梅女的相處很開心，會對梅女說：「除了她（女友陳芷英），我只有妳。」一方面聲稱這是他第一次劈腿，其實自己很愛女友，甚至感嘆自己好「渣」，並怪罪梅女，說自己會變成渣男，都是因為遇到她的緣故。

林劭安說，因為遇到梅嬿翎，自己才變成渣男。對話為本刊重製畫面。（示意畫面）

A小姐表示，陳芷英結束世大運賽程回台後的週末，正巧是她的生日，林劭安特別在夜店為女友舉辦派對，還大膽邀梅嬿翎參加，最扯的是，林男、梅女在包廂親暱互動，陳女看在眼裡根本無法接受，氣到想提前離開，讓現場其他朋友相當尷尬，林男這才上前安撫女友。A小姐痛批：「林劭安真的有夠扯！梅嬿翎搞不好只是跟他玩玩，陳芷英被蒙在鼓裡，實在太可憐了！」

母女上節目 談感情經

本刊調查，梅嬿翎高中時參加台北市政府的「參與式預算」提案，獲得當時的市長柯文哲頒發感謝狀，梅家全家更一同出席感恩餐會，因為這層淵源，梅女大學畢業後便進入民眾黨工作，因為年輕活潑、外型亮麗，黨內許多活動都由她當主持人，包括「反罷免」「號召小草」都可見到她的身影，而她在社群平台也非常活躍，且不吝嗇與網友分享自己的好身材。

梅嬿翎（右）高中時參加台北市府的預算提案，獲時任市長柯文哲（左）頒發感謝狀。（翻攝吳中純臉書）

梅嬿翎也曾與主播母親吳中純一起上電視談話節目，暢談親子話題，吳當時在節目中說，女兒念了6年女校，上大學後解放，常跑夜店也常亂花錢，讓父母很擔心，吳也坦言，自己曾化身徵信社、調查女兒的男友，一直到女兒當時的球星男友出現，她認為對方很單純、才放下心。如今梅嬿翎被爆出介入國手的感情，變成小三，恐怕讓當媽媽的吳中純無法想像。

前主播吳中純（左）曾與女兒梅嬿翎（右）一起上節目，聊親子話題。（翻攝東風衛視《單身行不行》）

回應

針對相關爆料，本刊致電梅嬿翎查證，她表示正在忙，請記者半小時後再與她聯繫，但事後記者多次聯繫，她電話未接、訊息未回，截稿前無法取得其回應。

此外，本刊也透過IG傳訊息向陳芷英、林劭安查證，陳僅簡短回覆，表示她與林都認為爆料不實，但未多做說明。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

