新聞傳真／擁小三生子還納小四生女 精品天王高調外遇遭判賠

精品商洪惇學帶著小四在公司高調放閃，引發洪妻不滿。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

經常接受媒體採訪的精品代理商洪惇學，與妻子育有3名子女，7年前他跟小三外遇、生下1子，洪妻原諒，讓他把小三、私生子帶回家照顧，沒想到洪食髓知味，4年前又與小四外遇、生下1女，還高調放閃，洪妻忍無可忍，決定提告；法官審理後，打臉洪「妻子知情也接受」的說法，判他跟小四須賠償200萬元。

除了精品商高調外遇，一名邵姓士官也很離譜，他偷吃女同事被妻子抓包，竟異想天開，求妻子與小三共事一夫，邵妻不滿提告，獲賠20萬元。

廣告 廣告

台北士林地方法院7月底針對一起侵害配偶權官司做出宣判，法官認定，被告人夫洪惇學偷吃女員工、生下1女，2人還在公開場合出雙入對，嚴重侵害洪妻的配偶權，因此判洪、女員工須連帶賠償洪妻200萬元。

本刊調查，官司敗訴的洪惇學大有來頭，他是惇聚國際公司的執行長、知名精品代理商，手握世界最大精品集團LVMH旗下3個品牌的台灣代理權，還跨足時裝、珠寶、甜點等領域，公司員工超過二百人，經常接受媒體採訪。

洪惇學是KENZO（圖）等多個精品品牌的代理商，員工超過200人。（翻攝洪惇學臉書）

與小三生子 妻隱忍吞了

知情人士A先生告訴本刊，其實這是洪惇學第二次高調外遇，第一次洪妻為了家庭隱忍，沒想到洪竟然食髓知味，繼續亂搞，判賠200萬元，算是便宜他了！



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

精品大亨渣人夫／小三迎進門再偷吃小四 精品大咖洪惇學爆高調出軌

精品大亨渣人夫1／公然外遇妻為小孩隱忍 洪惇學帶小三回家同居當專職保母

精品大亨渣人夫2／要原配幫小四做月子待產 他高調出軌超渣理由曝光