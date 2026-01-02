新聞傳真／曾上小S節目爆性騷擾爭議 男模遭控指侵女大生逼口交
新生代男模張越河今年初跟藝人小S在節目上演情境劇，卻發生襲胸、摳私密處的爭議，被當成節目效果，登上新聞版面。不過，本刊最近接獲爆料，指張越河其實就是色狼，還把女大生騙回家、逼對方幫他口交，並指姦得逞；女大生提告後，他認錯、道歉，女大生一度想要原諒，但後來得知他是慣犯，打消和解念頭，沒想到張赴警局接受偵訊時，又改口謊稱雙方合意，讓女大生氣到在網路上發文，要惡狼付出代價！
25歲的張越河長相俊俏、身材高挑，180公分的他，學生時期就被相中當模特兒，也曾打過業餘籃球聯賽，並在台北市信義區知名夜店上班，常在球場、工作場合被網友拍下帥照，IG追蹤數超過2萬，在網路上頗具人氣。
演戲突襲胸 登新聞版面
今年1月，張越河受邀到電視節目《小姐不熙娣》當來賓，並與主持人小S演情境劇，但他扶小S時失手，變成襲胸的尷尬場面，小S還當場大喊：「最後還摳我屁眼！我覺得被羞辱到了！」張則連忙道歉，強調純屬意外，此事還登上新聞版面，當時外界以為是節目效果，但本刊最近接獲爆料，指張越河其實是披著羊皮的狼，不但經常藉機吃女生豆腐，甚至有女生被他硬上、性侵。
「當下我一直抵抗，但他還是硬上，我真的不知道該怎麼辦，現在我對異性已經失去信任感！」女大生A小姐表示，她今年9月透過IG認識張越河，後來替攝影師朋友牽線請張當模特兒，雙方在10月4日第一次碰面。
A小姐說，張越河當天開車前往新北汐止的攝影棚，並邀她搭便車，皮膚白皙的張自稱信義區吸血鬼、從小就是風雲人物、曾被星探發掘，2人一路上說說笑笑，張沒有任何踰矩行為，讓她很快卸下心防。結束拍攝後，她與攝影師邀張共進晚餐，張稱忘記帶錢包，她還替張代墊餐費、停車費共600元。
吃完飯，張越河載A小姐到捷運站，手卻開始不安分，話題也越聊越歪，甚至問A小姐：「能不能接受跟男朋友以外的人上床？性需求大不大？」A小姐無法招架，只好尬笑回應。
後來，張越河告訴A小姐收工後有些疲倦，且晚點還得趕到信義區工作，所以想先帶她回家、休息片刻，再載她到捷運站搭車。A小姐擔心耽誤張的行程，不好意思拒絕，加上認為對方曾經拍過廣告、上過節目，也算半個公眾人物，應該不敢亂來，於是勉強答應。
粗魯逼就範 睡醒裝沒事
A小姐說，張越河住在一間出租套房，2人進入房間後，張示意她可以坐在床上休息，接著就獨自進入廁所。A小姐坐在張的床上滑手機，沒想到張突然從廁所出來、將她撲倒，她來不及逃跑，就被張一陣強吻，讓她當場愣住。
「他的表情猥褻、動作粗魯！我被他的行為嚇到腦袋空白、無法思考，我不斷推開他，打算逃跑，卻被抓回床上，我整個人被他壓住、遭他襲胸，完全無法掙脫！」A小姐說，雖然她不斷反抗，但張越河持續對她上下其手，她求張放過自己，張也不理，後來還趁勢脫下她的褲子、指侵得逞。
A小姐用盡全身力量抵抗，仍不敵人高馬大的張越河，根本無法動彈，最後張脫下褲子、露出生殖器，逼A小姐幫他口交，A小姐不肯，張竟威脅說：「妳如果不聽話，我就直接放進去！」A小姐怕被傷害，只好就範。完事以後，張抱著她倒頭就睡，A小姐驚魂未定，不知該如何是好。
「他家的門鎖結構很複雜，我又被關在一個陌生的環境，非常慌亂，更擔心他清醒後對我動粗，只好被動等他睡醒，準備出門上班，才得以脫身。」A小姐表示，張越河睡醒後不發一語，還跟她一起到樓下抽菸，好像什麼事都沒有發生。直到返家後，她的腦袋才重新開機，想到自己遭性侵，情緒崩潰，至今仍非常痛苦不安。
多網友指控 吃豆腐慣犯
A小姐表示，事後張越河雖道歉、認錯，並承諾盡力補償，卻完全沒動作；A小姐忍無可忍，案發二天後向警方報案，但內心五味雜陳，還一度心軟想找張和解，後來無意間得知張是慣犯，才讓她決定硬起來、交由司法處理。
「他就是把我當成一次性的洩欲工具！」A小姐說，張越河的風評很差，今年9月，就有網友發文指控他欠錢不還，底下有女網友留言，稱被張當作工具人，不但要接他下班，還得幫叫外送、準備宵夜、陪上床，更離譜的是，張隔天還跟女網友的友人發生性關係，張擔心事情鬧大，後來趕緊還錢了事。
為了提醒女生們小心，A小姐在Threads上發文，結果釣出不少受害女子，指控張越河利用長相優勢，吃女生豆腐、性騷、性侵；就連張的前女友也提醒A小姐要注意，因為她曾在張的手機裡看到很多他跟不同女生的性愛影片，有女生發現後要求刪除，張假裝答應，事後卻沒刪，行徑十分惡劣！
除了女生指控張越河性騷、性侵，還有男生出面控訴他霸凌。張的同學B先生表示，張在彰化讀國中時揪眾搞霸凌，他是受害者之一，當時飽受壓力，天天以淚洗面、不敢上學。B先生說，張不但拿棒球丟同學的頭，還指使身邊的跟班發文，說看到女同學的乳溝，結果女同學的家長到校抗議，甚至打算提告，差點害張的跟班吃上性騷擾官司。
A小姐氣憤地說，張越河惡劣的行徑帶給很多人痛苦和不安，他事後總假裝道歉，又一直重蹈覆轍，根本是惡質慣犯，以她的案例，張犯案後認錯道歉，到警察局做筆錄時又改口、否認性侵，謊稱雙方合意，毫無悔意。為了討回公道，A小姐已把張認錯的錄音檔、對話截圖交給警方，也強調絕不和解，一定要讓惡狼付出代價。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
