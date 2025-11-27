新聞傳真／會館39次違建才報拆又重蓋 皇池溫泉爆官員包庇營業

皇池遭檢舉違建後，陸續將湯池的違規設施拆除，以應付市府的檢查。（讀者提供）

北台灣最大溫泉會館竟是大違建！本刊接獲投訴，指因偷拍案聲名大噪、旺季日營業額數百萬元的台北市北投區皇池溫泉會館，1、3館都是違建，25年來遭檢舉39次，卻屹立不搖，吹哨者忍無可忍，今年向檢調單位告發，都發局官員被約談後，市府下令拆除，皇池雖表面配合，複檢結案後，又重新蓋回。吹哨者怒批都發局包庇縱容，最近甚至讓皇池申設大型溫泉旅館，呼籲檢調深入追查，防堵官商勾結、破壞山林！

立冬後最強冷空氣上週來襲，北部最低溫降至12度，大批遊客來到位於台北市北投紗帽山溫泉區的皇池溫泉會館泡湯、吃飯，停車場一位難求，溫泉旺季每逢假日，會館周邊更擠得水洩不通，還需出動警力維持交通秩序。

違建被檢舉 屢拆屢蓋回

皇池溫泉會館年營業額上億元，號稱是北台灣最大的溫泉會館。（翻攝皇池溫泉御膳館官網）

不過，皇池的好生意看在前員工A先生眼裡，卻不以為然，他出示大筆資料告訴本刊：「皇池號稱北台灣最大的溫泉會館，每到秋冬旺季，日營業額粗估達300萬元，年營業額更是破億元，但很多人不知道，其實皇池是超過20年的大型違建，而且無論如何檢舉，都屹立不搖，就算自行拆除部分違建，也總能很快蓋回，不免讓人懷疑有官商勾結的可能！」



