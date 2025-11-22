新聞傳真／消防系統出包、自治會亂收費 台北最大環南市場爭議連爆
台北市最大的傳統市場「環南市場」改建後狀況頻頻，上個月地下室突然發生火警，雖未造成傷亡，但有攤商向本刊投訴，指當天消防系統並未全面啟動，市場處官員卻在議會公然說謊，另一方面，自治會巧立名目向攤商收取上萬元的理貨費，市場處也裝瞎，嚴重侵害攤商與消費者的權益。投訴攤商除了呼籲台北市政府盡速改善消防系統，也希望好好整頓自治會，避免有心人上下其手。
位於台北市萬華區的環南市場，是台北市最大的傳統市場，因為啟用時間超過40年，環境設備過於老舊，所以柯文哲擔任台北市長時，著手動工改建，歷經9年終於完工，今年2月試營運，但卻狀況連連，許多民眾抱怨指標不清、空調不佳，還經常停電，7月開幕後，因動線不佳，導致2樓攤商及店家的生意掉了7成，大家怨聲載道。
停車場失火 消防卻失靈
