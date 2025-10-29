新聞傳真／疑偽造公文謊稱建材合法 桃園捷運爆重大工程弊端

中國製石材地磚明明已開始施工鋪設，桃捷工程局卻矢口否認。（讀者提供）

興建中的桃園捷運綠線部分車站，爆發違法使用中國公司石材及被停權的台灣廠商地磚等弊端，此外，桃捷工程局為了提前通車，在設計圖未完成的狀態下，縱容包商搶先施工，導致品質不佳，甚至出現站體積水、儀控設備受潮等問題。更扯的是，本刊接獲爆料，向桃捷工程局查證，接到「已更換廠商」的回覆，但該局出示的公文格式不完整，吹哨者翻閱原始資料，發現廠商根本沒變，疑似為了應付媒體而造假，其中是否涉及不法？檢調單位有必要介入調查。

興建中的桃園捷運綠線部分車站工程，爆發違法使用中國石材的弊端。

目前正在興建中的桃園捷運綠線傳出工程弊案，本刊接獲吹哨者投訴，指桃園捷運工程局放任包商違法使用中國製石材、遭政府停權的台灣廠商地磚，除了品質不佳，甚至未按圖施工，導致行控中心漏水，非常離譜。

違反採購法 用中國石材

傳出弊案的是桃捷綠線GC03土木建築、GM01機電土木標，其中部分工程由「互助營造」得標，卻被踢爆違法使用中國「前程石業」的石材，但桃園捷運工程局審查後竟未發現，予以通過。

本刊取得上百頁完整送審資料，裡面清楚記載，鋪設站體地面的石材為中國「廈門前程石業有限公司」產品，甚至出現五星標誌。資料顯示，該案規定需採用深色花崗石（印度）及淺色花崗石（石材表面採用水沖面／燒面／亮面三種處理），但國內沒有這類石材，須從國外進口。



