新聞傳真／自稱凱渥男模、漢堡名店創辦人 軟飯大叔周旋三女騙千萬

自稱凱渥男模的楊居霖（圖）遭控周旋3女，騙走上千萬元。（讀者提供）

軟飯大叔自稱凱渥男模，周旋3女之間，還騙走上千萬元！本刊接獲一名Ａ小姐投訴，表示2年前透過交友軟體，認識自稱前凱渥男模的楊姓男子，2人交往期間，楊用各種理由向她借了2百多萬元，直到債主上門，她才得知楊沉迷德州撲克，欠下不少賭債。更扯的是，自稱單身的楊，還同時與另外2名女子同居、結婚、生子，也向2女借了上千萬元未還，Ａ小姐不甘人財兩失，上個月自殺未遂，送醫治療出院後，已報警提告，希望不要再有下一個被害人。

上個月初，新北警消接獲民眾報案，表示新店區安坑橋有女子墜河，警消緊急出動，在岸邊發現一名意識模糊、雙腳骨折的女子，立刻將她送醫，所幸急救後撿回一命。這名Ａ小姐曾經任職外商銀行高階主管，因感情問題輕生，生還後，她決定向本刊投訴，把自己遭軟飯男蟲騙財騙情的故事公諸於世，希望不要再有下一個無辜女子受害。

上個月Ａ小姐不甘遭楊居霖騙財騙情，跳河輕生，所幸獲救。（讀者提供）

稱當過男模 想同居擇偶

Ａ小姐說，她在前年五月透過交友軟體Omi，認識身高180公分、40多歲的男子楊居霖，楊當時放上他在餐廳廚房專注料理的照片，簡介則稱自己風趣幽默、知識豐富，是「天母馬西屏」，經歷標註當過模特兒，目前是CEO，並強調以「期待同居」的心態尋找對象。

Ａ小姐上線之後，楊居霖主動找她聊天，由於二人目標明確，都想以認真穩定交往為前提，於是一拍即合，很快就開始交往。Ａ小姐說，一開始，楊為了取得她的信任，曾出示配偶欄空白的身分證，還告訴她，前幾年從美國德州回台灣後，因為想讓更多人嘗到經典美式口味，所以在台北市信義區開了一間美式漢堡店「漢堡門徒」，他除了是創辦人，還是行政總主廚。

楊居霖（右）曾與凱渥名模洪曉蕾（左）等人合照或合拍廣告。（讀者提供）

為了確認真實性，Ａ小姐特別上網調查，發現該餐廳確實頗有人氣，也曾開放加盟，全盛時期在台北、新竹、苗栗共有四家分店，官方臉書粉專也有楊居霖製作漢堡的照片。此外，楊還說自己曾是凱渥男模，與劉雨柔等藝人拍過知名運動品牌的平面廣告，後來投身餐飲業，兼做名人私廚，個人的社群還有一個相簿，專門放與明星、網紅的合照，人脈非常廣。

坦承有小孩 找藉口借錢

楊居霖用各種名目向Ａ小姐借了2百多萬元，簽下十多張本票。（讀者提供）

正當Ａ小姐認為自己找到對的人、放心交往後，甜蜜期僅維持3週，之後楊居霖就開始出現一連串詭異的行為。Ａ小姐表示，楊經常失聯、訊息不讀，後來才解釋他曾離婚，偶爾會輪到他照顧一對年幼的子女，Ａ小姐認為無妨，楊之後便不時將孩子帶到Ａ小姐住處，奇怪的是，他將小孩留下之後，經常藉口有事出門，直到深夜才回來。

某次，Ａ小姐替小孩洗澡，孩子脫口說出，自己平常跟爸媽住在一起，她非常驚訝，事後追問楊居霖，楊才坦承，他與二個小孩的生母Ｂ女同居7、8年，二人沒結婚，且雙方感情不睦，他早就想搬離同居處。雖然這件事讓Ａ小姐心裡有疙瘩，但她見楊說得誠懇，並沒有再追究，也相信他會妥善處理。

楊居霖自稱漢堡名店創辦人兼總主廚，該店後來倒閉。（翻攝漢堡門徒臉書）

沒想到不久後，楊居霖稱餐廳周轉不靈，向Ａ小姐借10萬元，Ａ小姐知道創業不易，要他承諾還款日期、簽立本票後，便將款項匯給楊，楊食髓知味，之後陸續再用代墊房租、代繳貨款、沒有生活費、手機網路斷線等理由借錢，Ａ小姐身陷情網，有求必應，但也都有要求楊簽下本票，二人交往二年，楊前後簽下15張本票、向Ａ小姐借了270萬元，卻從來沒還過錢。

債主曝真相 愛賭還劈腿

Ａ小姐回憶，她跟楊居霖交往2個月後，某天收到信用卡帳單，其中三筆購買精品、球鞋的金額高達8萬多元，她懷疑卡片被盜刷，火速申請停卡，後來楊才坦承擅自刷她的卡購物，Ａ小姐氣到提分手，楊則連番道歉，溫言軟語說自己錯了，會償還卡費，也願簽下借據，博取信任，Ａ小姐心軟，決定原諒楊。

最近與楊居霖結婚的Ｃ女，傳訊痛斥楊不斷借錢，卻棄妻兒不顧。（讀者提供）

二人持續交往，但楊居霖遲未搬出與Ｂ女的同居處，也一樣常不知去向，今年6月，一名楊的債主打電話找上Ａ小姐，想透過她催楊還錢，她才從對方口中得知，楊長期沉迷賭博，是許多德州撲克協會的會員，也常光顧地下賭場，因此欠下不少賭債，資金缺口很大，已經很久沒去漢堡店上班，若去店裡，只是拿走收銀機裡的現金，再將店交給工讀生管理。

楊居霖（圖）沉迷德州撲克，欠下不少的賭債。（讀者提供）

更讓Ａ小姐無法接受的是，債主還「好心」告訴她，楊居霖已與一名Ｃ女登記結婚，Ｃ女不久前還生下小孩，加上Ｂ女與Ａ小姐，楊等於一個人周旋三女之間，這讓Ａ小姐晴天霹靂，隨即與楊大吵一架，沒想到，楊惱羞成怒，不但懷疑她跟該債主有染，甚至還對Ａ小姐施暴。

與楊居霖同居、育有子女的Ｂ女，多次傳訊向楊催討欠債。（讀者提供）

Ａ小姐告訴本刊，楊居霖因為想隱瞞的事全都曝光，索性「不演了」，不時就會辱罵她：「妳怎麼不去死一死！去給狗幹一幹！」還在朋友面前稱她是魯蛇、冗員，但要借錢時，又是另一副嘴臉，聲稱Ｂ女、Ｃ女拿小孩要脅他，並且出示他與二女的對話，證明自己多次提分居、離婚，要Ａ小姐聯絡二人對質。

為了確認，Ａ小姐仔細看過訊息，並與Ｂ女、Ｃ女聊過後，才知道她們也是被害者，因為楊居霖不但棄發燒的小孩於不顧，連學費、奶粉錢都沒有付過，還用投資餐廳、需要車子代步等各種理由，要二女幫忙墊錢、繳貸款，二女分別借給楊6、700萬元，他也從來沒還過。

多次被打的Ａ小姐（圖）已向警方報案，控告楊居霖詐欺、家暴。（讀者提供）

輕生被送醫 男聯絡要錢

Ａ小姐知道真相後，不想再跟楊居霖攪和，提了好幾次分手，但楊擔心分手就要還錢，所以拒絕，上個月，楊反常地多次到Ａ小姐家中過夜，Ａ小姐後來才發現，放在家裡的多張本票被楊拿走，Ａ小姐打電話質問，楊竟說：「妳怎麼還沒死！」種種打擊讓她的情緒到了臨界點，才會選擇跳河輕生。

藝人劉雨柔雖曾與楊居霖合作拍廣告，但否認楊是凱渥男模。（讀者提供）

輕生前，Ａ小姐曾致電楊居霖，但對方仍冷言冷語，她心灰意冷，將所在位置傳送給好友、交代後事，好友察覺異狀報案，讓她撿回一命。Ａ小姐自殺未遂送醫，院方透過她留下的緊急聯絡人資料聯繫楊，但始終找不到人，後來她住院休養時，終於等到楊的電話，但他打來並不是關心，而是要借錢。

這次經歷讓Ａ小姐覺醒，她出院後到警局報案，對楊居霖提出詐欺、家暴及傷害等刑事告訴，也請律師提出民事求償，希望討回血汗錢，並透過媒體將自己的慘痛經驗公諸於世，期盼未來不會再有女人被這個軟飯男蟲給欺騙。

