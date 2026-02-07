新聞傳真／親姊、盲協、員工同業均上當 永慶前房仲龐氏詐騙23億揭密

葉仁豪臉書常見進出餐宴場合交際應酬。（翻攝葉仁豪臉書）

永慶房屋旗下的永慶不動產前台中逢甲加盟店負責人葉仁豪，以房產圈「資金操盤手」對外招攬投資，聲稱可獲高額分紅，他入住台中七期豪宅、以名車代步，社群滿是奢華生活照，但光鮮外表背後，卻是一場長達數年的吸金詐騙。葉自2019年起，祭出「2年回本、8年翻4倍」話術，實際上就是典型的龐氏騙局。檢警查出，葉仁豪吸金高達23億餘元，連親姊、盲協捐款人及員工同業都受騙上當，甚至利用親信員工充當人頭老闆向銀行申貸，並擅自設定抵押、挪用貸款資金，造成多人背負鉅額債務。台中地檢署偵結認定，其行徑已嚴重破壞金融秩序，依《銀行法》、詐欺等罪起訴，並建請法院從重量刑。

廣告 廣告

葉仁豪曾在台中西屯區經營「永慶不動產逢甲加盟店」，對外憑藉知名品牌加持，進行吸金詐騙。（翻攝Google Maps）

台中永慶不動產前逢甲加盟店負責人房仲葉仁豪住七期豪宅、戴名錶、平常出入均以雙B名車代步，社群上滿是「賀成交」貼文、員工聚餐與海外旅遊照，多年來，刻意營造光鮮亮麗一面，一副事業成功人士模樣，讓外界誤以為其財務實力雄厚，其實是靠「2年回本、8年翻4倍」的話術，精心設計龐氏騙局，短短幾年內吸金逾23億元，連替他賣命的員工，甚至親姊姊的血汗錢也照坑，台中地檢日前依違反《銀行法》、詐欺、偽造文書等多項罪名起訴。

葉仁豪常炫耀員工賣出房子，臉書上滿是「賀成交」的貼文。（翻攝葉仁豪臉書）

騙親姊拿權狀 設定高額抵押

檢方指出，現年42歲的葉仁豪在房仲圈打滾十餘年，在台中西屯區經營「永慶不動產逢甲加盟店」，對外憑藉知名品牌加持，宣稱自己能操作「履約保證金代墊」「短期房產資金調度」等投資方案，保證穩定獲利，並以年息48到72％的高報酬作為誘因，藉此向投資人洗腦「2年就能回本，8年本金翻4倍」。不少被害人初期確實按月收到利息，嘗到獲利甜頭後加碼投入，甚至拉親友一同參與，殊不知葉仁豪整套模式就是典型的龐氏騙局，沒有任何實質投資獲利。

葉仁豪熱愛名錶，圖為他在臉書貼的名錶。（翻攝葉仁豪臉書）

葉仁豪喜歡炫耀高檔餐食。（翻攝葉仁豪臉書）

檢警調閱金流發現，葉仁豪所有利息支出，幾乎全仰賴新進投資人的本金挹注，一旦資金流入趨緩，便立刻出現周轉壓力，葉在偵訊中也坦承，早期為了維持「零風險、高獲利」假象，甚至自行墊付利息，只求原始投資人繼續領息不抽本金，再吸引更多新資金進場。

更令人震驚的是，葉仁豪的詐騙對象並非只鎖定外部投資客，他對親友同樣毫不留情。檢警發現，他曾以購屋為名，向親姊索取房屋權狀與印鑑證明，並再借走數百萬元，實際上卻將姊姊名下房產設定高額抵押。直到姊姊自行調閱房產謄本，才驚覺名下房產早被拿去借貸，當場崩潰。

葉仁豪名下有一戶台中七期豪宅。

慈善場不放過 害人背債2億

葉仁豪利用名流人設吸金，甚至將觸角延伸到慈善場合，前年他參加台中大雅區盲人協會愛心活動時，竟然當場向捐款人推銷房地產投資方案，保證月息2.5％，成功誘騙游姓男子投入1,600餘萬元。被害人私下形容，葉幾乎是「走到哪，就騙到哪」。

葉仁豪（中）常貼與友人聚餐照片，打造人脈廣闊的人設。（翻攝葉仁豪臉書）

不僅親人及盲協善人受害，檢方還查出，葉仁豪誘騙多名房仲同業與自家員工充當分公司人頭負責人，陸續設立或實質控制「聖葉」「聖棟」「成運」等近20家空殼房仲公司，並指使被害人具名向多家銀行申貸，甚至擔任連帶保證人。

葉仁豪（中）以獎金激勵員工，但也有許多員工成了他空殼公司的人頭老闆，進而背負鉅額債務。（翻攝葉仁豪臉書）

部分被害人事後才發現，葉仁豪未經同意，擅自拿他們名下不動產設定抵押，將銀行貸款轉供個人債務與吸金缺口。相關企業貸款金額動輒數千萬元，其中一家人頭公司甚至向8家銀行申貸，總額逾1億3,000萬元，整體銀行貸款規模累計超過4億元。最終，至少41名被害人背負鉅額債務，個人損失從120萬元到2億元不等。

一名受害的房仲助理痛訴，葉仁豪曾以「有案子可以投資」為由，邀他投入多年積蓄，並保證穩賺不賠，沒想到最後血本無歸，還莫名成了銀行債務人。「他是老闆，我們怎麼會懷疑？」類似控訴，在被害人之間不斷重複。

葉仁豪展示員工年紀輕輕就賺大錢買房。（翻攝葉仁豪臉書）

金流斷裂落跑 攜前妻赴泰韓

隨著吸金規模不斷擴大，葉仁豪的資金缺口也愈來愈大，到了2024年9月，當新投資款項已無法支撐高額利息，整個金流終於全面斷裂，多名投資人發現利息延宕，追問無果後於9月底報警處理。

不過，早一步嗅到風聲的葉仁豪，早在9月20日就先行破壞手機SIM卡，並與前妻蔡姓女子搭機潛逃出境，行蹤遍及泰國與韓國，還刻意將主要手機遺留境外，企圖斷絕檢警追查。檢警介入後，台中地檢署承辦檢察官何建寬迅速出手，不到一週，即函請外交部廢止並註銷葉的護照。

葉仁豪出國旅遊會在臉書貼照片分享，他曾去過的韓國和泰國，也成了他落跑時的去處。（翻攝葉仁豪臉書）

葉仁豪出國旅遊會在臉書貼照片分享，他曾去過的韓國和泰國，也成了他落跑時的去處。（翻攝葉仁豪臉書）

護照遭註銷後，葉仁豪在海外瞬間成了黑戶，寸步難行，兩天後便被迫搭機返台，一落地即遭警方上銬拘提。對於是否涉及共犯，檢方也已就蔡女捲款出境、疑似掌控資金另案偵辦。

葉仁豪的豪宅位在台中七期，旁邊就是國家歌劇院，地段高檔。

為了保全被害人權益，檢方已查扣葉仁豪名下位於台中七期的豪宅，以及多筆保單解約金債權，並辦理禁止處分登記。不過，多名被害人私下透露，該戶豪宅本身即為投資標的過戶，且早已設定第一、第二順位抵押，即便未來拍賣，恐怕也難以填補龐大的債務黑洞。

辯稱投資失利 強調你情我願

面對檢警指控，葉仁豪在偵訊時仍試圖淡化刑責，辯稱只是投資失利，強調「很多人已經回本」「這是你情我願的投資行為」「保證人都知道風險」，企圖將整起案件包裝為單純的民事糾紛。

本刊調查，葉仁豪曾在2009至2011年任職於信義房屋，之後離職成立永慶不動產台中逢甲加盟店。對此信義房屋表示，葉員吸金案均不在任職期間，信義房屋尊重司法判斷，不予評論。

檢方認定，葉仁豪長期以明顯不合理的高報酬話術吸金，並實際挪用資金、偽造文件、操縱人頭公司，行徑嚴重破壞金融秩序，惡性重大，絕非單純的投資失敗。

檢方痛批葉仁豪利用房仲專業與人際信任，造成多個家庭財務崩盤，建請法院從重量刑。圖為台中地院。

檢方在起訴書中痛批，葉仁豪利用房仲專業與人際信任，系統性剝削被害人，造成多個家庭財務崩盤，社會危害甚鉅，建請法院從重量刑。

中檢也再次呼籲，凡標榜「保證獲利」「高於市場常態報酬」的投資方案，幾乎都是高風險警訊，民眾切勿輕信話術，一旦資金斷裂，往往血本無歸。

更多鏡週刊報導

新聞傳真／免費提供大麻引誘女生上床 伍思凱獨子遭爆餵毒騙砲

新聞傳真／律師體雕昏倒破相店家裝傻 斯朵利集團遭控冷血缺德

新聞傳真／鬧失蹤引爆妙天、妙禪信仰大戰 台南女醫親揭家族分裂內幕