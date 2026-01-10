新聞傳真／謊稱投資彩券行捲款5千萬 桌球前國手楊彗琪淪詐騙犯
前桌球國手楊彗琪遭控吸金詐騙，形象崩壞！本刊最近接獲被害人投訴，指控楊自稱彩券行大股東，鼓吹網友集資囤買刮刮樂，並承諾按月發放紅利，沒想到簽約後，楊不但沒依約分紅，還用各種理由借錢，最後索性倒債失聯。本刊調查，楊4年前就曾冒用台灣運彩經銷公會理事長的名義，到處騙人合股經營彩券行，捲走5千萬元，遭檢調偵辦，上個月才被起訴，但是她似乎沒有學到教訓，仍然繼續詐騙，行徑惡劣！
12月中，台中地檢署針對一起涉嫌偽造文書、違反《銀行法》的案件提起公訴，比較特別的是，該案被告楊彗琪曾經是桌球國手，2018年還代表台灣參加在法國舉辦的國際運動會，得到銅牌。退役後，楊曾在台中救國團及好幾間國中、小學擔任教練，後來轉戰保險業，累積不少忠實客戶。
月領20％ 誘保險客戶
為何曾為國爭光的桌球好手會跌落神壇，涉及多項罪名被起訴？原來，楊彗琪4年前開始遊說保險客戶投資經營彩券行，她謊稱曾在運彩公會工作，與運彩公會理事長何昱奇關係很好，並冒用何的名義向保險客戶募資，短短2年騙了35人、捲款4千萬元。
本刊調查，楊彗琪吸金詐騙手法非常大膽，她聲稱何昱奇想找人合股經營彩券行，但因太忙，所以授權她找股東投資，她向被害人提出多種長、短期投資方案，強調除了能保本，還可按月領5到20％不等的紅利，不斷慫恿對方投注資金，增加被動收入。
如果客戶遲疑，楊彗琪就會展開飢餓行銷，誆稱一堆人等著抽籤加入這種高報酬投資，還要對方去搜尋「何昱奇」的名字，搭配她與何的合照，並以何是名人、不可能跑掉賴帳等話術，讓許多被害人信以為真。最扯的是，楊還利用她與何簽立的合股契約書取信被害人，契約註明何負責營運管理，保證每月按比例分紅，投資一個單位30萬元，可分紅1萬8千元，以此類推。
被害人看到契約及合照，就像打了強心針，紛紛匯款、加碼投資；但紅利沒領幾個月，楊彗琪就用各種藉口推拖、賴帳，最後失聯，大家才恍然大悟，原來全是一場騙局。
何昱奇告訴本刊，前年4月，有被害人透過臉書問他是否授權楊彗琪募資，他才知道自己被冒名，氣得與楊對質，並與被害人組成自救會，蒐證向檢調檢舉，全案經20個月偵查，楊終於遭到起訴。
何昱奇無奈地說，楊彗琪是他太太的學姐，得知他在運彩公會任職後，先推薦遠房親戚到他經營的彩券行上班，不久就開始冒名詐騙。楊盜刻何與彩券行的大小印章，並1人分飾2角、偽造契約書，用來取信被害人。
得手5千萬 簽賭輸光光
「她根本就在演《神鬼交鋒》！」何昱奇告訴本刊，檢調單位事後搜索楊彗琪的住處，起出3支手機，其中一支手機桌布還是何的照片，原來她用何的名義傳訊給自己，再出示給被害人看，讓被害人信以為真，乖乖掏錢交給楊「投資」，最後血本無歸。
不過，楊彗琪接受檢調偵訊時，自稱把騙來的5千萬元拿去簽賭，結果賠光，所以身無分文，沒錢賠償被害人。
不僅因吸金詐騙被起訴，本刊調查，楊彗琪前年開始還深陷債務官司，欠了好幾家銀行卡債，債主還包括融資公司及十多位民眾，她另將自己的銀行帳戶借給詐騙集團使用，被依違反《洗錢防制法》判刑6個月。就在被判刑後不久，她疑似因財務缺口太大，又再次重操舊業。
教練證取信 單親媽上鉤
台中單親媽媽Ａ小姐告訴本刊，前年10月，她想拿出部分積蓄找人合夥開服飾店，便在臉書社團發文，當時楊彗琪私訊她，聲稱是彩券行大股東，因為每年過年刮刮樂都熱銷，單月營業額可以達到800萬元，為了因應春節需求，要找有興趣的人集資囤貨，每單位5萬元，每月可以分紅4％，過年當月還有額外紅利，希望Ａ小姐出錢投資。
Ａ小姐說，楊彗琪強調自己是桌球國手，並傳國家級運動教練證、履歷及彩券行照片取信於她。但Ａ小姐想實地去彩券行參觀，楊卻推稱：「店又不會跑掉！」並說越快投資、越快能領到紅利。Ａ小姐認為，楊非常誠懇，又是曾經為國爭光的桌球好手，應該會愛惜羽毛，不是詐騙，於是與楊相約見面、簽約，之後陸續匯款65萬元給楊，楊則簽下本票作為擔保。
不過，Ａ小姐匯款後隔月，楊彗琪並沒有依約給付紅利，Ａ小姐詢問，楊一開始說在趕萬聖節檔期，業務比較忙，後來又說投資進帳金額太大，要花一點時間抓帳，要Ａ小姐再等等。到了去年一月，楊又說股東們在過年前要加碼大量囤貨，到時候靠批發刮刮樂給店家能更快回本，並承諾春節假期結束後，就把累積紅利一次發出。
雖然話說得很滿，但楊彗琪完全沒做到，春節假期結束後，她一下子說紅利發放會在元宵後，一下子又說要等到月底；理由用完後，就直接「賣慘」，說她流感病重、心肌梗塞、為了閃貓摔車昏迷、自殺未遂被救回，甚至說因腦部腫瘤在做化療。
最誇張的是，楊彗琪還利用Ａ小姐的同情心，開口借了5萬元醫藥費，再剝Ａ小姐一層皮。
討債就情勒 還怪逼太緊
Ａ小姐告訴本刊，她獨自撫養2個小孩，本來是想用存款投資做生意，沒想到卻被騙走了數十萬元，一筆紅利都沒領到，楊彗琪自稱被高利貸逼到走投無路，但她也被楊害到借錢度日，「誰來可憐我？」Ａ小姐無奈地說，她去警察局報案，警方也因金額不大、愛理不理，讓她十分煎熬。
為了要回辛苦存下的血汗錢，Ａ小姐去年幾乎每天傳訊給楊彗琪討債，楊起初會立刻回訊，表示自己會努力籌錢，還承諾領到政府普發一萬元後，就會還給Ａ小姐，後來卻稱那是自己的「救命錢」，再次跳票，甚至惱羞成怒責怪Ａ小姐情勒、逼太緊。接著楊的回訊就變成隔天、隔週，再變成隔月，到最後索性換電話、失聯。
Ａ小姐後來自行調查，才發現楊彗琪用集資囤買刮刮樂的話術，騙了十幾個人。由於楊早在前年就偽造文書詐騙35個人、捲走了5千萬元，Ａ小姐質疑司法單位對詐騙犯太過寬容、偵辦進度緩慢，也沒預防性羈押，才讓楊能不斷行騙，呼籲相關單位正視問題的嚴重性，也提醒大眾不要再被這個披著國手外衣的詐欺犯騙了。
回應
針對相關指控，本刊試圖透過楊彗琪的手機、臉書與她聯繫查證，但手機已成空號，臉書也關閉，截稿前無法取得其回應。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
