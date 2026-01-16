新聞傳真／賽車手靠博弈洗錢裝闊 陳肯特誆限量超跑詐美商3億

超跑車手陳肯特喜愛收藏各式法拉利跑車。（翻攝法拉利官網）

超跑收藏家陳肯特誆稱擁有2輛頂級限量法拉利超跑，以修圖軟體偽造意見書，成功詐得美國經銷商3.2億元。本刊調查，陳肯特長期經營超跑車圈富豪人設，藉此策劃橫跨台、美兩地完美詐騙，冒名律師、偽造文件，成功讓美國買家相信他手上擁有限量名車，跨海匯款，價金到手後迅速切斷軌跡，直到買家驚覺被騙才跨海追款。諷刺的是，支撐他豪奢形象的背後，全是非法線上博弈與洗錢金流，隨著3戶七期豪宅登記在女友名下及騙局細節曝光，其精心營造的富商假面也被揭穿。

擁有賽車手身分的陳肯特（本名陳宗傑）被控誆賣2輛限量法拉利超跑，詐騙美國經銷商得手近3.2億元，去年6月他被羈押後，又被查出他經營線上博弈網站涉洗錢，雖然他多次以高額保證金聲請交保，皆被以「有逃亡之虞」駁回。

鬆口全認罪 擬賣賽道

直到台中地方法院日前又開庭審理，陳肯特才首度鬆口，對檢方起訴的詐欺、洗錢、組織犯罪及違反《公司法》等罪名「全部認罪」，並主動拋出願意賣車與美國受害買家和解；台中地院日前裁定陳肯特以5,000萬元交保，而交保最吸睛的就是陳肯特準備販售兩輛頂級法拉利賽道車，用來償還買家損失。

陳肯特多次懇求法官讓他以高額保證金交保。

陳肯特供稱，兩輛頂級法拉利賽道車KC23與SP3分別存放於瑞士、義大利車廠，市值各約1,500萬美元（約新台幣4.7億元）、600萬美元（約新台幣1.8億萬元）。其中KC23是法拉利專為金字塔頂端客戶推出的One-Off（全球僅1輛）客製化超跑，運用488 GT3 EVO賽車的平台為基礎並加入「飛行器」元素，搭配獨特的「Gold Mercury 」4層金屬鋁漆和源自賽車的戰鬥內裝，曾於義大利法拉利博物館公開展示。

至於SP3則是「Icona」系列的第二款作品，採用品牌最強大的V12內燃發動機，最大馬力達830匹，全球限量599輛，當初原廠建議售價為200萬歐元，因極其稀有，價格已水漲船高。

陳肯特想出售世界僅此一輛的法拉利KC23，與美商談和解。（翻攝法拉利官網）

美國買家代理律師林宗志為確認陳肯特的賣車說法，希望陳提供實際保管車輛的車廠聯繫方式，發現後續需陳本人親自處理，陳坦言車輛文件認證、與國外車廠溝通，皆需由他親自完成。法官當庭追問，相關程序是否涉及出國？陳回不必出境，但需前往銀行及相關機構辦認證。公訴檢察官則強調，陳財力雄厚，建請將保證金提高至5,000萬元。

合議庭經過評議後，裁定陳肯特5,000萬元交保，限制住居，並限制出境、出海，須配戴電子腳環、交付全部護照與旅行文件，並定期回報行蹤。

雖然陳肯特獲得交保，但他過往高調在超跑圈亮相，打進台中名流圈，再利用線上博弈金流創造奢豪假象的手法，也被一一揭穿。

調查局搜索時，發現陳肯特的超狂豪宅車庫。（調查局提供）

偽造同意書 騙擁車產權

陳肯特政商關係良好，曾參與台中市府T1季後賽活動。（翻攝台中市政府官網）

檢警查出，在超跑界十分高調的陳肯特，具台灣、馬紹爾群島雙重國籍，過去經常利用社群媒體營造自己是富商車手的身分，最著名事件是他刻意在雨天撐著紅傘、駕駛沒頂棚的法拉利上路，被網友直擊貼到社群後，還戲稱這是「有錢人的浪漫」；陳也曾贊助T1季後賽台中太陽隊，並與台中市長盧秀燕合影，當時他現身球場時，還開著法拉利到場，引發球迷跟車迷議論。

3年前陳肯特撐傘冒雨開法拉利上路，蔚為奇觀。（翻攝記者爆料網）

檢警調查，陳肯特在完全未持有車輛的情況下，策劃這場橫跨台灣、日本、美國的「空手套白狼」騙局，他不僅冒用台灣理律法律事務所楊姓合夥律師名義，以電腦修圖方式偽造法律意見書，還越洋假借日本宇賀神國際法律事務所名號，並冒用日本超跑圈知名人士、富豪石川元章簽名，製作同意書與意見文件，層層包裝「合法產權」假象。

石川元章得知遭冒名後，也向台中地檢署提出偽造文書告訴，相關案件目前另案受理偵辦中，全案在陳肯特遭羈押後，一度在超跑圈掀起不少討論。

資金一到手 隨即關帳戶

本刊調查，兩年前美國法拉利經銷商BBB聖地牙哥公司透過仲介商WRA21公司，在國際市場上尋覓兩輛頂級限量法拉利，由於此類超跑交易向來封閉、不透明，消息流入特定超跑圈層後，陳肯特與旗下陳姓財務長，對外謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」、「47號車」的完全產權，成功說服美國經銷商買家在2023年7月分兩次匯出、共計935萬美元（約新台幣3.2億元）至新加坡、香港帳戶。

陳肯特誆稱有這輛Ferrari FXX-K Evo超跑。（翻攝法拉利官網）

辦案人員透露，陳肯特能夠成功取信完全未謀面的美國買家，就是利用法拉利車隊知名賽車手的身分，加上自己在車圈的名號，「偽造文書手法相當高明，加上車圈不少人幫他的信用背書，才能成功騙到專業的海外買家。」

資金到位後，陳肯特隨即啟動斷點機制，層層轉回國內，並以現金將帳戶結清，意圖金流斷點。美國買家因遲遲收不到車，跨海委託律師追討車款，這起詐騙案才因此曝光。

涉洗錢黑底 豪宅贈女友

陳肯特的王姓女友名下擁有3戶台中七期豪宅。（鄧玉瑩攝）

不只法拉利騙局，檢警也翻出陳肯特更深一層的黑底。陳被認定為「貴公子娛樂城」、「東京娛樂城」線上博弈平台的實際掌控者，透過鉑鈞、豹子等公司經營博弈、洗錢與虛偽增資。

檢方查出，貴公子娛樂城自2023年5月起運作，網站以金髮西裝貴公子的卡通形象吸引年輕族群，會員一年有效下注金額至少4,165萬元；東京娛樂城則由陳的公司提供技術維護，每月收取費用。

貴公子娛樂城網站頁面，Q版公仔吸引年輕族群，實際掌控者為陳肯特。 （翻攝畫面）

檢方另掌握，陳肯特將大筆不法所得交付同居王姓女友，用來支付掛名於女友名下、位於台中七期的3戶豪宅貸款，每月43萬元，兩年累計超過千萬元，目前每戶豪宅市值都逾5,000萬元，他並陸續購入保時捷、特斯拉、BMW豪車，以及名錶、名牌包供女友使用。

檢方直指，陳肯特付房貸卻將房子登記女友名下，脫產意圖明確，不會因為他獲交保就鬆懈，相關金流與財產來源仍會持續追查。

檢調搜索查扣保時捷豪車、百達翡麗名錶、愛馬仕凱莉包等奢侈品。（調查局提供） 檢調搜索查扣保時捷豪車、百達翡麗名錶、愛馬仕凱莉包等奢侈品。（調查局提供）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

