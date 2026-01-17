新聞傳真／跳票議員與組頭有金錢往來 陳玫娟再捲簽賭賴帳糾紛

高雄市議員陳玫娟（圖）遭爆與組頭有金錢往來，還疑似簽賭、賴帳。（翻攝陳玫娟臉書）

6連霸的國民黨高雄市議員陳玫娟，2週前才遭爆跳票2千萬元，並且甩鍋給友人，風波還沒平息，本刊最近又接獲投訴，指她疑似透過王姓女子簽賭，王卻積欠70多萬元賭金失聯。由於組頭曾幫王匯了20多萬元彩金給陳，認為陳與王欠賭債脫不了關係，所以請陳協調處理，但陳否認簽賭，推稱王買房時找她借名登記、辦房貸，所以把帳戶交由王打理，王欠債與她無關。組頭無法接受，認為理由太過牽強，也質疑陳將賭債甩鍋給王，打算提告釐清真相。

廣告 廣告

陳玫娟（右）問政犀利，已連任6屆高雄市議員。（翻攝高雄市議會）

2週前，6連霸的國民黨高雄市議員陳玫娟驚爆跳票2千多萬元，她第一時間出面澄清，強調欠錢的是她在獅子會認識的林姓女子，與她無關。陳玫娟說，林3年前以哥哥車禍肇事、需要賠償為由，向她借錢，她出於好意，借出50萬元支票救急，但林後來沒還錢，還陸續向她借了數張支票、找高利貸借錢，最後還不出錢，連本帶利欠下2千多萬元。

結匯賭金 見陳存摺戶名

因林女是用陳的支票借錢，所以債主找上陳討錢，陳不認帳，還在媒體鏡頭前打電話給林，抱怨自己好心，卻惹來一身腥，揚言對林提告。沒想到風波還沒完全平息，本刊最近又接獲投訴，指陳玫娟議員疑似簽賭，事後賴帳不還，同樣甩鍋給友人，行徑十分惡劣。

王婦跟大組頭合作，一天賭金數10萬元，十分驚人。（讀者提供）

知情人士A先生指出，居住在高雄市仁武區一名70歲的王姓婦人，因簽賭賴帳70多萬元，神隱數月，住家日前還被張貼討債傳單，王婦來頭不小，她自稱出身黑道世家，與陳玫娟有20多年交情，最啟人疑竇的是，王曾要求六合彩大組頭匯賭金進到陳的帳戶，讓陳涉賭嫌疑甚囂塵上，如今王積欠大組頭70多萬元賭債，據說陳也有份。

A先生透露，王婦經營六合彩小盤多年，算是小組頭，若有人找她簽賭，她會將錢轉給大組頭，從中抽成。去年8月，王跟大組頭B小姐合作，賭金採每週結算，王起初一週下注30萬元，後來越下越多，一天賭金接近40萬元。王自稱房產多、現金多、公司大、人脈廣，且每週結算日都準時匯款，所以很快就獲得B小姐信任，雙方的配合也越來越有默契。

王婦傳陳玫娟的存摺封面照片給大組頭，請對方先匯16萬元彩金給陳。（讀者提供）

開獎後，B小姐還會提供王婦一條龍服務，王只需提供賭客的銀行帳號，B小姐就直接匯彩金給對方，正因如此，她才知道陳玫娟跟王有金錢往來。去年9月8日，王透過line傳送台灣中小企業銀行的存摺封面照片給B小姐，戶名是陳玫娟，之後再傳送語音訊息，請B小姐先匯7萬元彩金給陳，並表示不足的部分，她會再匯給陳。

王婦賴帳 大組頭找上陳

除了陳玫娟之外，王婦當天也傳了其他賭客的資料，請B小姐比照辦理，將彩金直接匯給他們。同年10月，王再度請B小姐匯16萬元給陳，B小姐才注意到這個戶名很熟悉，所以向王打聽，王則告訴B小姐，陳就是高雄市議員陳玫娟本人，還加碼自爆跟陳有20幾年交情，雙方是很熟的老朋友。

面對組頭催債，王婦自稱出身流氓世家、跟議員很熟，警告對方不要鬧大。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

B小姐3週內共匯款20多萬元彩金給陳玫娟，她猜測陳玩很大，但是也沒有多想，一直到去年11月，王婦沒有按時匯款，拖欠了數10萬元賭金，B小姐覺得不對勁，要求王結清，王卻拿不出錢，還請B小姐通融，讓她當期先替客人下注，並保證會盡快還清欠款，B小姐才勉強答應。

開獎後，王婦簽的牌全部槓龜（沒簽中），前後加起來共積欠70多萬元賭債未清，後來還聯繫不到人，B小姐多次找人到王家討債，王竟出言恐嚇，自稱出身流氓世家，若B小姐把事情鬧大，就要她死得很難看，還強調自己跟議員非常熟，要請議員找警察處理。

王婦因簽賭賴帳70多萬元，神隱數月，住家日前還被張貼討債傳單。（翻攝畫面）

B小姐認為，王婦有意賴帳，又想起先前曾匯彩金到陳玫娟的帳戶，懷疑王欠的賭債陳也有份，於是找上陳，希望她出面處理，陳卻撇得一乾二淨，但說法非常不合理，讓B小姐無法接受。

陳急撇清 稱帳戶已借人

陳玫娟聲稱，她不知王婦是小組頭，2人之所以會有金錢往來，是因王多年前買房時，找她「借名登記」辦房貸，所以她的存摺、印章全交由王打理，帳戶不是她在使用。

陳玫娟稱王婦買房時，找她借名登記辦房貸，銀行帳戶不是她在使用。（讀者提供）

陳玫娟表示，她跟王婦原本約定好，交屋第5年再把房子過戶給王家人，但是王家人的薪水不如陳高，重辦房貸的條件不好，所以雖然房子已經過戶，但房貸名義上仍然是陳在揹。陳還說，之前曾經擔心王若出問題，可能會連累自己，王則稱等賣掉中國的工廠，就會有錢進帳、還清房貸，要陳不用擔心。

陳玫娟沒想到一語成讖，王婦的工廠脫不了手，又積欠70多萬元的賭債。陳還告訴B小姐，王打算出售自家房產、清理債務，但是王的身體出狀況，需要住院開刀，陳還替王緩頰，請B小姐等王開完刀再跟她聯絡。但是B小姐等了近1個月，依舊找不到人，所以再次請陳打聽，結果得到王二度開刀的消息。

賭債甩鍋 疑有人在指導

王婦避不見面，只透過陳玫娟傳話，而且持續賴帳，B小姐向陳玫娟抱怨，並質疑陳將帳戶交給王保管的說法，非常不合理，懷疑簽牌的人就是陳，不然王之前怎麼會交代將彩金直接匯到陳玫娟的帳戶，還說不足的部分「會再補給陳」，質疑陳玫娟賭贏領錢、賭輸卻不認帳，揚言要報警提告、釐清真相。

因為跟六合彩組頭有金錢往來，陳玫娟被質疑涉嫌簽賭、賴帳。（翻攝畫面）

聽到B小姐要提告，陳玫娟喊冤強調，王婦將房貸的爛攤子丟給她，她也是受害人，要她處理賭債不合理。不久，原本避不見面的王突然現聲，透過LINE語音訊息告訴B小姐，找陳玫娟出面也沒用，還說本來打算準備60萬元給陳，當作5年來借名登記的報酬，但因陳幫B小姐傳話，讓王很不爽，也破壞了王與陳20多年的感情，所以決定不給陳錢了。

A先生表示，王婦得知B小姐有意提告後，突然跟陳玫娟切割，跟先前的態度大不同，此外，王還在語音訊息中告訴B小姐：「欠妳錢的人是羅X，羅X欠我上百萬元！」讓B小姐聽得一頭霧水。此外，王還說她龍骨（脊椎）斷了好幾根，好在天公伯保佑，讓她在短短20幾天就能開口講話，並警告B小姐不要恐嚇她這個70歲的老人家，否則會有現世報。

六合彩簽賭在台灣風行多年，許多賭客因過度沉迷傾家蕩產。（翻攝畫面）

王婦不尋常的舉動，讓B小姐認為有人在背後下指導棋，她不甘心被賴帳，還被耍得團團轉，也懷疑先前鬧出跳票風波的陳玫娟，用同樣的方法將債務問題甩鍋給王婦，所以決定討回匯給陳的錢，並透過A先生公開自己的遭遇，提醒其他人注意，不要像她一樣吃悶虧。

回應

針對相關指控，本刊致電並傳訊向陳玫娟查證，但截稿前未獲回應。

更多鏡週刊報導

新聞傳真／謊稱投資彩券行捲款5千萬 桌球前國手楊彗琪淪詐騙犯

新聞傳真／7款嬰幼兒食品重金屬超標 韓國進口海苔陷食安風暴

新聞傳真／曾上小S節目爆性騷擾爭議 男模遭控指侵女大生逼口交