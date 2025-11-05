新聞傳真／一軍風光奪冠卻現財務隱憂 爆樂天桃猿二軍環境惡劣

樂天桃猿一軍上週一擊敗中信兄弟，成功奪下今年中華職棒總冠軍。（鏡報鄒保祥）

樂天桃猿成功奪下今年中華職棒總冠軍，十分風光，但本刊接獲樂天二軍球員投訴，指球團為了省錢，除了大砍伙食經費，還無視球員舟車勞頓、訓練效果不佳，硬把二軍基地從嘉義遷到桃園，讓球員住在工業區內的破舊宿舍，不僅設備簡陋、發霉、空間狹小，周邊還有不少移工宿舍、卡拉OK店、資源回收場，卻沒有門禁，球員的安全及生活環境堪慮。投訴球員痛批，樂天球團無心栽培年輕球員，難怪二軍的成績連年墊底，大家也對未來失去信心。

樂天二軍宿舍周邊有不少餐廳、卡拉OK店，夜間嘈雜難眠。（投訴人提供）

上週一晚間，中華職棒樂天桃猿隊擊敗中信兄弟隊，以4勝1敗的戰績奪下總冠軍，雖然樂天桃猿的年度排名僅第三，卻先在季後挑戰賽，以3勝2敗淘汰上半季冠軍隊統一獅，之後再擊敗年度戰績第一的下半季冠軍中信兄弟，上演精彩的「下剋上」戲碼，球迷津津樂道，選手們也大為振奮，大家都對球隊的未來充滿希望。

樂天桃猿一軍喜慶封王，二軍成員與有榮焉，卻有話要說。二軍球員Ａ先生告訴本刊：「滿天的酒紅色彩帶在空中飛舞、球迷的歡呼聲震耳欲聾，我看著學長們的身影，心中滿是敬佩，這座總冠軍真的等了太久！但感動之餘，心中也湧現一絲不安，因為很怕球隊覺得，不用花太多錢也能拿冠軍，更擔心自己的努力與堅持，會被當成節省開支的理由！」

樂天二軍（圖）成績連年墊底，球員控訴球團不願花錢照顧他們。（翻攝蔡其昌臉書）

副領隊爭福利 與球團齟齬



