新聞傳真／遭控鑽法律漏洞牟暴利 網紅仲介中國醫美糾紛頻傳
跨境醫療亂象叢生！有民眾向本刊投訴，指控粉絲數逾40萬的網紅洪洛妍，積極在社群平台上拍片行銷境外醫美，並舉辦仲介說明會，除了以高抽成為誘因招募業務外，也收費代辦出國整形療程，吸引不少粉絲趨之若鶩，卻鬧出多起醫療糾紛，受害者屢被踢皮球、遭網路霸凌而求助無門。投訴人怒批，洪女鑽法律漏洞獲取暴利，出事後卸責不理，還繼續對外行銷吸金，十分惡劣。
在IG、抖音平台擁有超過40萬粉絲的網紅洪洛妍，宣稱在上海創立「LN團隊」，以本身接觸醫美14年、花費逾900萬元的經驗，協助上千位女性重獲自信，並介紹該團隊設置隨行助理、美學顧問、客服行政部門等單位，每月平均手術逾百台，還強調目標是打造一套嚴謹的SOP流程來維護顧客權益。
術後腫脹 酸體質問題
投訴人Ａ小姐向本刊表示，洪女醫美團隊光鮮亮麗的背後，暗藏消費陷阱，「當初我聽信洪女建議，花費近12萬元到上海進行醫美手術，沒想到術後下眼瞼出現嚴重腫脹，還需要清創，但洪女及其配合的上海業者不僅推卸責任，還要求我簽署不平等協議，令我苦不堪言！」
Ａ小姐指出，今年初看到洪女刊登的醫美影片後，透過微信連繫上洪，並與其團隊諮詢相關療程，後依約前往上海進行眼部醫美手術；6月間，她的下眼瞼突然出現腫脹，詢問洪女的醫美團隊，對方推稱可能是她2年前施打玻尿酸造成，後續並未有任何處理。
擔心靈魂之窗受損的Ａ小姐，只好自行在台灣就醫，但狀況卻越來越糟，6月底向洪女要求返回上海檢查，雙方經過一番爭執後，洪女才同意安排複診；不料Ａ小姐抵達上海後，當初幫她動刀的醫師說法跟洪團隊如出一轍，還說從沒遇過Ａ小姐這樣的狀況，更酸說Ａ小姐的體質可能是「萬中選一」。
如此推諉的態度令Ａ小姐相當氣憤，不斷要求洪女團隊善後，但洪女卻要求Ａ小姐必須簽署「切結書」才願進行手術，後來又改口要她先到大醫院化驗，但當Ａ小姐依指示前往當地大醫院，院方卻以她先前接受的是「外院手術」為由拒絕收治，她無奈之下只好再度返回原診所求助，沒想到執刀醫師竟然已經落跑出國，Ａ小姐只能返台尋求醫療幫助。
隨後，Ａ小姐赴三軍總醫院就醫，診斷證明寫著「雙側下眼瞼整形手術後，併發異物留存及肉芽腫生成」，開刀後又造成乾眼症、眼瞼炎等後遺症。Ａ小姐將檢驗及手術結果告知洪女團隊，對方卻稱「看不懂台灣繁體字」，還指Ａ小姐的狀況就像「吃蝦過敏」一樣，是個人體質問題，與他們無關。
謊稱退費 還網路霸凌
最終，洪女終於答應願意支付全額醫療費用，但前提是Ａ小姐必須簽署協議書，承認術後不良反應是自身的問題。Ａ小姐認為協議內容不合理，因此拒簽，洪女聽聞後竟還傳訊對Ａ小姐說：「真的非常倒霉遇到妳。」態度讓人相當傻眼。
更離譜的是，雙方協商破局後，洪女還把彼此的對話截圖，散布在網路上，但Ａ小姐的個資及病歷內容都未做處理，並謊稱「已退費」，讓粉絲對Ａ小姐進行網路霸凌。
Ａ小姐氣憤地說，洪女透過仲介醫美手術賺取暴利，卻巧妙規避所有法律責任，還自導自演操弄粉絲來攻擊她。
忍無可忍之下，Ａ小姐把自身經歷公布在網路上，提醒其他人別再上當受害，不料竟有多名網友留言，聲稱也是洪女醫美團隊的受害者，Ａ小姐才驚覺原來受害的不只她一人。
哄騙灌單 出事就丟包
另名知情人士Ｂ小姐也透露，洪女慣用手法是與上海醫療機構的仲介配合，先把當地醫生包裝成「神醫」，再把一些女性術後的照片貼在社交平台上吸引消費者，然後連哄帶騙地增加其他手術項目，也就是俗稱的「灌單」來擴大收益，但其實該團隊根本沒有提供任何服務，客人術後出現問題時，不僅常常找不到執刀醫生，甚至還會被丟包在當地。
Ｂ小姐更指控，洪女為了自己的生意跟流量，還會大肆批評台灣醫療水準，她與中國一位號稱美學諮詢師、卻無任何相關執照的程姓男子合作，集結大批粉絲在網路上攻擊台灣的醫美療程、技術和產品，更強調自己在台灣花了上百萬元整形卻失敗，跨海到中國求醫才有現今的「美貌」，間接推廣自己在中國的醫美仲介生意。
洪女近期還在臉書等社群平台刊登說明會、召募線下業務團隊的訊息，以高抽成、高收入為餌，鼓吹來聽說明會的民眾繳交訂金，取得「代理（仲介）」資格。
雖然洪女宣稱該團隊已辦了6個梯次，但實際參加過的成員透露，根本只是把人帶到上海參觀一下醫院，接著一群人就被帶到辦公室「諮詢」，以話術洗腦成員們自掏腰包進行醫美手術，說是拉業務時才有說服力，其實根本就是變相推銷！
高調炫富 前夫涉詐騙
本刊調查，今年38歲的洪洛妍原名為洪彤緁，網路暱稱洪彤彤，曾和參與老鼠會、虛擬貨幣詐騙的男子吳誌軒結婚，吳做過康霖尖峰、鴻森、萬霖等爭議直銷，甚至還有性犯罪前科，近期又捲入知名的「ACE王牌交易所」勾結詐團販賣垃圾幣一案，洪過往也曾與前夫一同合拍多支業配廣告，二人以微電商、金融投資老闆自居，還會分享住豪宅、開豪車的照片高調炫富；吳被踢爆涉詐後，洪喊冤宣稱已與吳離婚2年，對於前夫涉及詐騙全然不知情，也絕對沒有參與，切割得相當乾淨。
針對境外醫療亂象，台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州醫師表示，近年來包括器官移植、整形醫美等醫療產品，在兩岸間非常流行，1年商機初估高達3億元，但洪洛妍的作法涉及違法廣告、逃漏稅、洗錢和醫療爭議，呼籲主管機關應積極調查、嚴懲不法，民眾選擇醫美機構時，也務必謹慎小心，以免權益受損。
洪洛妍回應：爆料人惡意抹黑
針對相關指控，洪洛妍表示，A小姐的手術實際只花新台幣6萬元，卻宣稱花費1萬美元，根本亂說，且每個人體質不同，客戶若不滿意，團隊均願意協助後續服務，例如提供免費機票、至醫院檢查、退費等，A小姐可能有過敏等問題，事後又拒絕協助、溝通，合理懷疑A小姐是為了詐財，才惡意抹黑爆料。為杜絕類似歪風，已對相關爆料人及攻擊她的同業依法提告，若勝訴獲得賠償，將全數捐給公益團體。
