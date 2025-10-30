新聞傳真／黑幕展區摔壞夜光石判免賠 養樂多第三代長孫喊冤

3年前，中市港區藝術中心特地為李昀融提供的古物召開記者會，李昀融（右）為台中市港區文化藝術基金會董事長陳大松（左）介紹文物。（李昀融提供）

一場回饋社會的公益展覽，竟演變成法庭攻防；養樂多第3代長孫李昀融，3年前應台中市港區藝術中心之邀，免費出借家藏珍品「夜光石」展出，沒想到展覽期間文物卻被摔壞，剛好展場為了展出效果蓋上黑幕，監視畫面拍不到珍品損壞原由，保險公司拒賠，主辦單位還懷疑展品出借前就有瑕疵，讓李氣得提告求償；法院一審卻認定展方無責，判李敗訴。對此，李喊冤到底，痛批「善意成仇，讓人心寒」，並已提起上訴。

養樂多創辦人第三代長孫李昀融，三年前應台中市政府文化局港區藝術中心之邀，借出家傳珍藏「夜光石」等38件文物，參與「傳承—大地文物藝術收藏展」，沒想到展出期間夜光石摔毀，保險公司拒賠、主辦單位推責，原本單純的文化展出，最後不只釀成珍品損毀，還上演借展人跟展出單位的官司纏訟，不甘傳家珍品受損的李昀融，最近已向法院提出上訴。

李昀融提供的3顆夜光石現場展示實景。（李昀融提供）

夜光石摔破 保險拒理賠

這場風波，源自2022年底的展覽，活動由港區藝術中心主辦、台中市港區文化藝術基金會董事長陳大松出面邀請。李昀融因為母親與基金會交情深厚，出於信任，答應免費出借文物。展期從該年的十二月十日到隔年元旦，為期三週，由藝術中心全程負責運送、布展與保管。

不料，展覽進行到12月27日上午，這批文物中，一顆重達20公斤的夜光石被人發現摔落地面，原本光滑的球體嚴重受損，出現如50元硬幣大的破損，展場人員發現後除了立即回報，也請港區藝術中心向中國信託產物保險公司申請理賠，但保險公司認為現場沒有監視畫面、也沒有目擊證人，屬契約中「不保事項」，拒絕理賠。



