新聞傳真／7款嬰幼兒食品重金屬超標 韓國進口海苔陷食安風暴

嬰幼兒長期食用重金屬超標的海苔，恐損及身體器官。示意畫面，圖非當事人。（東方IC）

日前，行政院消保處抽驗嬰幼兒食品，共驗出台、日、韓4款產品重金屬超標，已要求問題商品全數下架。不過，本刊最近接獲爆料，指市面上還有多款韓國進口的嬰幼兒海苔食品，或以韓國海苔為原料的台灣嬰幼兒食品重金屬超標，卻沒被檢出，成了漏網之魚。為確認爆料真實性，本刊再陪同投訴人送驗7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全部超標，最誇張的一款，鎘含量超標50倍，長期食用恐損及腦部、神經系統、腎臟及骨骼，提醒家長千萬小心。

行政院消保處3週前公布市售嬰幼兒食品的抽驗報告，50款產品中，共有4款被驗出重金屬含量超標，其中台灣生產的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」，鉛、鎘含量都超標，鎘更超標20倍；另一家台灣廠商製造的「日初禾作零添加蘋果糙米餅」，以及日本進口的「田靡製麵義大利麵番茄風味」、韓國進口的「Baby Bon米棒（紫薯）」，則被驗出鎘含量超過法令規定。

7款重金屬超標的嬰幼兒海苔食品，原物料都來自韓國。

新聞發布後，引發家長關注，消保處則強調，問題產品已全數下架，也會要求製造商或進口商限期改善，請家長放心。

韓知名品牌 鉛鎘超標

不過，本刊最近接獲爆料，指重金屬超標的嬰幼兒食品還有很多，而且幾乎都跟韓國海苔有關。爆料人A先生說，他因為工作關係，經常檢驗嬰幼兒食品，意外發現韓國在台最大的2個嬰幼兒食品品牌「林貝兒」「ibobomi」都有鉛、鎘含量超標的問題。

為證明所言不虛，A先生提供他去年9月將「BEBE貝兒純淨海苔」「ibobomi無調味海苔片」2款產品送SGS檢驗的報告，其中BEBE貝兒純淨海苔被驗出鉛含量0.17毫克／公斤、鎘含量2.04毫克／公斤；ibobomi無調味海苔片則被驗出鉛含量0.10毫克／公斤、鎘含量1.29毫克／公斤，2款產品的鉛含量超標逾2倍，鎘超標逾30倍。

韓國知名品牌ibobomi的嬰幼兒海苔產品，被驗出鉛、鎘超標。

根據衛福部《食品中汙染物質及毒素衛生標準》的「食品中重金屬之限量」相關規範，「藻類」的鉛、鎘須低於1.0毫克／公斤，嬰幼兒食品更為嚴格，鉛限量為0.05毫克／公斤、鎘限量為0.04毫克／公斤。A先生告訴本刊，因相關品牌在全台各大連鎖藥局、婦幼用品展、電商網路平台大量販售，所以必須讓政府及家長知道此事。

送檢七產品 全亮紅燈

為確認A先生的說法無誤，本刊特別從蝦皮、酷澎二大電商賣場，購買了BEBE貝兒純淨海苔、ibobomi無調味海苔片，A先生再另外購買「MB BABY萌寶寶海苔」「Naeiae韓國幼兒紫菜」「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」等三款韓國進口的嬰幼兒海苔產品。

重金屬超標的嬰幼兒海苔食品在網購平台都有販售。（翻攝自網路）

網購平台上販售的韓國嬰幼兒海苔食品，被驗出鉛、鎘超標。（翻攝自網路）

為求慎重，再挑選2款原物料來自韓國的台灣產品「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」，由A先生將7款海苔食品送SGS檢驗，本刊並全程錄音、錄影。檢驗報告日前出爐，7款產品重金屬含量通通超標！

本刊記者將嬰幼兒海苔食品裝袋送SGS檢驗，全程錄音錄影。

其中BEBE貝兒純淨海苔鉛含量0/12毫克／公斤、鎘含量1.26毫克／公斤；ibobomi無調味海苔片含鉛0.11毫克／公斤、鎘1.49毫克／公斤；Naeiae韓國幼兒紫菜含鉛0.07毫克／公斤、鎘1.22毫克／公斤；LUSOL無鹽無調味烘烤海苔含鉛0.15毫克／公斤、鎘0.90毫克／公斤；MB BABY萌寶寶海苔含鉛0.18毫克／公斤、鎘0.93毫克／公斤。

至於原物料來自韓國的台灣品牌韓爸田園日記嚴選初收孩苔，鉛含量為0.22毫克／公斤、鎘含量1.23毫克／公斤；芽米寶貝100％純橄欖油海苔鉛含量則為0.07毫克／公斤、鎘含量2.14毫克／公斤。

攝入重金屬 危害健康

根據台灣法規標準計算，上述7款產品的鉛含量超標程度從1.4倍至4.4倍不等；鎘含量部分更是嚇人，超標22倍至53倍，狀況十分嚴重，如果嬰幼兒長期食用，很可能導致身體器官受損。

根據SGS的報告，芽米寶貝海苔的鉛含量超標1.4倍、鎘超標53倍。

為什麼韓國進口的海苔，鉛、鎘含量普遍超標？中華穀類食品工業技術研究所的專家指出，海苔的原料是海藻，重金屬超標應與海藻生長的海洋環境有關，由於海藻會從海水吸收礦物質，若海藻生長的海域遭到汙染，就很容易吸附重金屬，除了常見的鉛、鎘之外，還包括砷。

專家表示，鉛通常藉空氣、食物或飲水進入人體，雖然最後大部分會自然排出體外，但仍具有蓄積性，長期食用含鉛的食品，易引發慢性鉛中毒，對腦部及神經系統造成傷害，也會造成貧血及腎臟受損，嬰幼兒更容易因鉛中毒，導致大腦發育受損及認知能力降低。

至於鎘進入人體後，多半會蓄積在腎臟中，長期食用含鎘的食品，除了可能造成各種腎臟的疾病，鎘還會取代人體骨骼中的鈣，造成骨骼損傷，引發痛痛病等中毒症狀。

食安專家籲 加強抽查

該專家提醒，雖然海藻熱量低，且富含水溶性纖維，但市面上許多海苔製成的零嘴，多半還另外添加油、鹽調味，一不小心鹽分和熱量就容易爆表，最好選擇「低鹽」或「無調味」的海苔食用，並參考營養標示，才不會增加身體負擔。此外，購買海苔食品時，最好選擇獲清真（Halal）、HACCP、有機認證的產品，因為根據經驗，這些認證產品目前受檢均符合規定。

專家指出，海苔的原料是海藻，重金屬超標應與海藻生長的環境有關。示意畫面。（東方IC）

本刊調查，行政院消保處3週前公布的報告，抽驗時間其實是在去年5月，抽驗對象則包含新北市、桃園市、新竹縣、台南市及宜蘭縣5個縣市中，實體店面販售的嬰幼兒穀物、餅乾、麵食與副食品。檢驗報告去年7月就出爐，卻拖了5個月才公布，引發許多家長質疑；消保處則解釋，報告出爐後，第一時間就將問題產品全數下架、銷毀，但因內部作業流程，才會延到去年12月公布檢驗報告。

行政院消保處去年抽驗50款嬰幼兒食品，最後驗出4款產品（圖）重金屬超標。（消保處提供）

對此，食安專家建議，除了抽驗實體店面的產品，主管機關在邊境檢驗中，也應加強抽查海藻類的重金屬含量，才能避免問題食品流入市面，以保障消費者食的安全；此外，業者進口時，最好要求出口商提供符合台灣法規的安全證明，以免商品遭到退運，造成損失。另一方面，隨著宅經濟發展，許多食品業者轉向電商通路，但絕不能因此輕忽，更應遵守《食安法》，提供正確資訊給消費者，以免受罰。

至於消費者選購時，一定要挑選標示完整、經過認證的產品，網購時也要詢問店家背景、保存期限等重要資訊，以免發生糾紛時求助無門。

