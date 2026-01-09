新聞傳真／7款嬰幼兒食品重金屬超標 韓國進口海苔陷食安風暴
日前，行政院消保處抽驗嬰幼兒食品，共驗出台、日、韓4款產品重金屬超標，已要求問題商品全數下架。不過，本刊最近接獲爆料，指市面上還有多款韓國進口的嬰幼兒海苔食品，或以韓國海苔為原料的台灣嬰幼兒食品重金屬超標，卻沒被檢出，成了漏網之魚。為確認爆料真實性，本刊再陪同投訴人送驗7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全部超標，最誇張的一款，鎘含量超標50倍，長期食用恐損及腦部、神經系統、腎臟及骨骼，提醒家長千萬小心。
行政院消保處3週前公布市售嬰幼兒食品的抽驗報告，50款產品中，共有4款被驗出重金屬含量超標，其中台灣生產的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」，鉛、鎘含量都超標，鎘更超標20倍；另一家台灣廠商製造的「日初禾作零添加蘋果糙米餅」，以及日本進口的「田靡製麵義大利麵番茄風味」、韓國進口的「Baby Bon米棒（紫薯）」，則被驗出鎘含量超過法令規定。
新聞發布後，引發家長關注，消保處則強調，問題產品已全數下架，也會要求製造商或進口商限期改善，請家長放心。
韓知名品牌 鉛鎘超標
不過，本刊最近接獲爆料，指重金屬超標的嬰幼兒食品還有很多，而且幾乎都跟韓國海苔有關。爆料人A先生說，他因為工作關係，經常檢驗嬰幼兒食品，意外發現韓國在台最大的2個嬰幼兒食品品牌「林貝兒」「ibobomi」都有鉛、鎘含量超標的問題。
為證明所言不虛，A先生提供他去年9月將「BEBE貝兒純淨海苔」「ibobomi無調味海苔片」2款產品送SGS檢驗的報告，其中BEBE貝兒純淨海苔被驗出鉛含量0.17毫克／公斤、鎘含量2.04毫克／公斤；ibobomi無調味海苔片則被驗出鉛含量0.10毫克／公斤、鎘含量1.29毫克／公斤，2款產品的鉛含量超標逾2倍，鎘超標逾30倍。
根據衛福部《食品中汙染物質及毒素衛生標準》的「食品中重金屬之限量」相關規範，「藻類」的鉛、鎘須低於1.0毫克／公斤，嬰幼兒食品更為嚴格，鉛限量為0.05毫克／公斤、鎘限量為0.04毫克／公斤。A先生告訴本刊，因相關品牌在全台各大連鎖藥局、婦幼用品展、電商網路平台大量販售，所以必須讓政府及家長知道此事。
送檢七產品 全亮紅燈
為確認A先生的說法無誤，本刊特別從蝦皮、酷澎二大電商賣場，購買了BEBE貝兒純淨海苔、ibobomi無調味海苔片，A先生再另外購買「MB BABY萌寶寶海苔」「Naeiae韓國幼兒紫菜」「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」等三款韓國進口的嬰幼兒海苔產品。
為求慎重，再挑選2款原物料來自韓國的台灣產品「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」，由A先生將7款海苔食品送SGS檢驗，本刊並全程錄音、錄影。檢驗報告日前出爐，7款產品重金屬含量通通超標！
其中BEBE貝兒純淨海苔鉛含量0/12毫克／公斤、鎘含量1.26毫克／公斤；ibobomi無調味海苔片含鉛0.11毫克／公斤、鎘1.49毫克／公斤；Naeiae韓國幼兒紫菜含鉛0.07毫克／公斤、鎘1.22毫克／公斤；LUSOL無鹽無調味烘烤海苔含鉛0.15毫克／公斤、鎘0.90毫克／公斤；MB BABY萌寶寶海苔含鉛0.18毫克／公斤、鎘0.93毫克／公斤。
至於原物料來自韓國的台灣品牌韓爸田園日記嚴選初收孩苔，鉛含量為0.22毫克／公斤、鎘含量1.23毫克／公斤；芽米寶貝100％純橄欖油海苔鉛含量則為0.07毫克／公斤、鎘含量2.14毫克／公斤。
攝入重金屬 危害健康
根據台灣法規標準計算，上述7款產品的鉛含量超標程度從1.4倍至4.4倍不等；鎘含量部分更是嚇人，超標22倍至53倍，狀況十分嚴重，如果嬰幼兒長期食用，很可能導致身體器官受損。
為什麼韓國進口的海苔，鉛、鎘含量普遍超標？中華穀類食品工業技術研究所的專家指出，海苔的原料是海藻，重金屬超標應與海藻生長的海洋環境有關，由於海藻會從海水吸收礦物質，若海藻生長的海域遭到汙染，就很容易吸附重金屬，除了常見的鉛、鎘之外，還包括砷。
專家表示，鉛通常藉空氣、食物或飲水進入人體，雖然最後大部分會自然排出體外，但仍具有蓄積性，長期食用含鉛的食品，易引發慢性鉛中毒，對腦部及神經系統造成傷害，也會造成貧血及腎臟受損，嬰幼兒更容易因鉛中毒，導致大腦發育受損及認知能力降低。
至於鎘進入人體後，多半會蓄積在腎臟中，長期食用含鎘的食品，除了可能造成各種腎臟的疾病，鎘還會取代人體骨骼中的鈣，造成骨骼損傷，引發痛痛病等中毒症狀。
食安專家籲 加強抽查
該專家提醒，雖然海藻熱量低，且富含水溶性纖維，但市面上許多海苔製成的零嘴，多半還另外添加油、鹽調味，一不小心鹽分和熱量就容易爆表，最好選擇「低鹽」或「無調味」的海苔食用，並參考營養標示，才不會增加身體負擔。此外，購買海苔食品時，最好選擇獲清真（Halal）、HACCP、有機認證的產品，因為根據經驗，這些認證產品目前受檢均符合規定。
本刊調查，行政院消保處3週前公布的報告，抽驗時間其實是在去年5月，抽驗對象則包含新北市、桃園市、新竹縣、台南市及宜蘭縣5個縣市中，實體店面販售的嬰幼兒穀物、餅乾、麵食與副食品。檢驗報告去年7月就出爐，卻拖了5個月才公布，引發許多家長質疑；消保處則解釋，報告出爐後，第一時間就將問題產品全數下架、銷毀，但因內部作業流程，才會延到去年12月公布檢驗報告。
對此，食安專家建議，除了抽驗實體店面的產品，主管機關在邊境檢驗中，也應加強抽查海藻類的重金屬含量，才能避免問題食品流入市面，以保障消費者食的安全；此外，業者進口時，最好要求出口商提供符合台灣法規的安全證明，以免商品遭到退運，造成損失。另一方面，隨著宅經濟發展，許多食品業者轉向電商通路，但絕不能因此輕忽，更應遵守《食安法》，提供正確資訊給消費者，以免受罰。
至於消費者選購時，一定要挑選標示完整、經過認證的產品，網購時也要詢問店家背景、保存期限等重要資訊，以免發生糾紛時求助無門。
更多鏡週刊報導
新聞傳真／曾上小S節目爆性騷擾爭議 男模遭控指侵女大生逼口交
新聞傳真／主播宮鬥敗訴又陷家庭失和 張靖玲遭母控告偷竊房屋權狀
新聞傳真／自稱凱渥男模、漢堡名店創辦人 軟飯大叔周旋三女騙千萬
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 82
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 27
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 20 小時前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 16
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
戰神接班人現身！Volvo EX60驚艷亮相
Volvo的電動化轉型在2026年初迎來了決定性的一刻，預計於1月21日正式全球首演的全純電中型SUV EX60，其釋出的技術規格已足以讓競爭對手如坐針氈。作為品牌最暢銷車款XC60的純電傳人，EX60不僅是首款搭載全新SPA3平台的戰略作品，更展現了瑞典車廠在三電系統上的爆發力。其目標非常明確，要讓剛剛發表 Mercedes-Benz GLC EV以及BMW iX3領教一下，在豪華SUV的戰場上，規格的「天花板」究竟在哪裡。EX60作為XC60的純電接班人，其釋出的規格將挑戰賓士最新的GLC EV。針對電動車主最核心的「里程焦慮」，EX60展現了跨世代的壓制力。透過最新的電池集成技術與大規模鑄造工法帶來的車身減重，EX60的WLTP續航里程預計達到驚人的810公里。這個數據不僅輕鬆超越了賓士GLC EV的713公里，更讓一向以效率著稱的特斯拉Model Y顯得有些跟不上節奏。此外，在800V高壓架構的支援下，EX60僅需10分鐘即可回充340公里的續航力，幾乎宣告了長途旅行中「充電等待」將成為歷史。 除了續航力，車內座艙的座椅則是EX60的另一把致命武器。在最新流出的預告圖中，雖然ECarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前 ・ 2
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 218
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 488
林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山
林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 3
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 83