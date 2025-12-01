新聞充滿偏見？84%青少年給負評 批媒體「虛假」、「糟糕」

非營利組織「新聞識讀計畫」(News Literacy Project，NLP)調查發現，當今美國青少年對媒體負面印象更甚成人，若要青少年用一個詞彙來形容當今的新聞媒體，84%的青少年給出負面回答，包括「偏見」(biased)、「瘋狂」(crazy)、「無聊」(boring)、「虛假」(fake)、「糟糕」(bad)、「沮喪」(depressing)、「困惑」(confusing)和「可怕」(scary)等。

美聯社報導，馬里蘭大學新聞學研究生凱特‧墨菲(Cat Murphy)立志當記者，但她的朋友大多無法理解。

21歲的墨菲說：「許多人會講風涼話，例如『真為你高興，看看妳要面對什麼，妳將一事無成』等。」

青少年看新聞時，往往聽見各種雜音，不知道該相信誰；青少年認為，記者帶有偏見、錯誤百出，疑惑為何要把自身未來寄託在夕陽產業。

墨菲對NLP最新調查結果並不意外，該計畫發現，成人對媒體的評價普遍不高，但13歲到18歲的受訪者對新聞媒體的態度更負面，甚至輕蔑。

過半數的受訪青少年認為，記者經常做不道德的事，如捏造細節、不當引述、付費買消息、挪用影像或為廣告客戶謀利。

不到33%的受訪青少年認為，記者會糾正錯誤、查核事實、廣泛收集資料，或基於公眾利益如實報導，而前述做法是記者應有的職業操守。

就某種程度而言，青少年受訪者反映他們接觸新聞媒體的態度，尤其最具影響力的政治人物常把「假新聞」掛在嘴邊；專家對此表示，少有青少年會定期關注新聞，或願意在學校學習新聞業的真實功用。

記者犯錯或違反職業道德無助該產業發展，且在政治分歧嚴重的時代，發表主觀意見的媒體人讓讀者不知道該相信什麼。

總部位於華盛頓的NLP研究與設計資深副總裁亞當斯(Peter Adams)說：「這種態度有些是理所當然，但很多都源自誤解。」

西北大學新聞學院大四生莉莉‧奧格本(Lily Ogburn)表示，許多同儕從社群媒體看新聞，這些同學的父母在他們的成長過程中不看、也不讀新聞報導，因而未養成媒體識讀習慣。

奧格本曾為校刊「每日西北報」總編輯，該報前年對美足校隊內部涉嫌霸凌和種族歧視的報導，最終讓涉事教練被解雇。

奧格本認為，有些學生不了解報紙的社會角色，以為媒體保護當權者，而非予以監督。

她經常要向同學解釋自己的工作，感嘆「人們普遍不信任記者」，卻也讓她更堅定要從事媒體工作。

奧格本說：「我想成為一名受人信賴的記者，我想報導能讓讀者信任的新聞。」

