新聞內幕／三重館股權爭議埋內鬨伏筆 館長健身帝國陷崩解危機

網紅「館長」陳之漢遭3名元老級員工毀滅式爆料，健身帝國陷崩解危機。（翻攝館長直播YT）

網紅「館長」陳之漢最近遭健身俱樂部3名元老級員工，透過直播進行「毀滅式爆料」，指控館長要求小弟傳下體照給館嫂等8大惡行，館長則反擊3人好吃懶做、坐領高薪，雙方砲火四射，鬧得滿城風雨。本刊調查，這場內鬨早在4年前就埋下伏筆，當時館長承諾將俱樂部三重館的股權交給員工，但一直沒有兌現，如今因館長舔中、俱樂部嚴重虧損，員工希望退股、拿錢走人，館長卻翻臉不認帳，3人才決定反擊，也讓館長的健身帝國陷入崩解危機！

主業經營「成吉思汗健身俱樂部」的網紅「館長」陳之漢，最近被3名元老級員工透過直播進行毀滅式爆料，館長也不甘示弱回嗆，鬧得滿城風雨。

本刊調查，槓上館長的3人—「軍師」吳明鑒、「大師兄」李慶元、「高階主管」小偉，都是10多年前成吉思汗健身俱樂部成立初期，負責幫館長尋找人脈、金脈的靈魂人物。

館長和3名員工撕破臉，疑與成吉思汗健身俱樂部三重館（圖）股權糾紛有關。

熱衷政治 分店瀕臨倒閉



