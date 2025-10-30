新聞內幕／中國叛逃民警闖馬祖 揭偷渡客滯台恐危國安

中國的小目標偷渡事件，成為海巡近來防守重點。（海巡署提供）

中國偷渡客頻闖台灣海岸線，一名自稱「中國首位叛逃成功在職民警」的張姓男子，今年7月駕橡皮艇偷渡馬祖，他自稱因白紙運動遭中共迫害，並向本刊投書。本刊調查發現，張男上岸後說詞反覆，手機搜尋紀錄有「叛逃」「偷渡台灣」等關鍵字，還存有台灣軍事設施與雷達站照片，引發國安疑慮。此外，我政府的偷渡客遣返工作有時未獲中方配合，導致服刑、收容期滿的偷渡者可具保在台灣社會生活，甚至有人自稱藉機環島旅遊，學者警告，中國可能藉「假叛逃、真滲透」測試我方海防與法制反映，呼籲政府強化防衛韌性並善用法制工具，避免民主制度被反向利用。

中國偷渡客頻闖台灣，今年至10月中旬，有13案、16人，本刊日前接獲其中的張姓男子投書，張男自稱「中國有史以來第一個叛逃成功的在職人民警察」，於今年7月偷渡來台。本刊查證後發現，張男確實於8月被起訴、9月下旬因違反《入出國及移民法》被判有期徒刑6個月，現正在南竿服刑。

中國張姓民警投書本刊，自稱因白紙運動受中共政治迫害才叛逃來台。

張男在致本刊的手寫信中自述偷渡原因是「共黨的政治壓迫」，2022年10月他私放中國白紙運動的參加民眾和學生，被共產黨紀委立案偵查；今年7月共產黨要動手抓人，他因此逃離中國。張男以受迫害者自居，盼記者與他聯絡，將他的訊息報導給社會大眾知悉。

張姓民警偷渡來台判6個月，目前在金門監獄連江分監服刑中。（翻攝Google Maps）

手機存軍事設施相片



