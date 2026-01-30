新聞內幕／公布無辜裝潢包商前科個資 館長直播霸凌害人輕生
網紅「館長」陳之漢爭議不斷，近期又因到中國發展等議題被網友批評，他則反擊遭到霸凌，但本刊調查，館長自己才是霸凌慣犯，甚至害一名無辜的裝潢包商輕生。親友表示，死者三年多前承包成吉思汗健身俱樂部裝潢案，卻無端捲入股權糾紛，館長直播時公布他的個資、前科，害他丟了許多工作，每月損失超過20萬元，他請館長澄清，卻遭無情拒絕，走投無路下輕生。死者親友痛批館長害死更生人，事後裝傻、裝無辜，令人不齒！
網紅「館長」陳之漢話題不斷，近日他協助代購中國商品遭鉅額退貨，成為社群討論焦點，館長直播開嗆駁斥沒被鉅額退貨，還強調帶貨直播很受中國粉絲相挺，並自信說就算賣棺材，粉絲也會買。以直白嗆辣吸引眾多鐵粉追蹤的館長，也常失言惹禍，他就曾在直播時洩露他人個資，害人遭網路霸凌輕生。
賓士哥之死 霸凌被逼的
館長經營的成吉思汗健身俱樂部林口館，2024年9月23日上午，遭一名43歲陳姓男子先以球棒砸毀玻璃大門，接著又開賓士車衝撞。陳男被捕時供稱，因為不滿館長二年前在直播中公開他的前科，害他丟了工作，才會如此報復。
更令人訝異的是，同年底，陳男家人在其臉書PO文，寫下陳男逝世、完成一生的功課，但未說明死因。
陳男開賓士車衝撞健身俱樂部，被冠上「賓士哥」稱號而聲名大噪，卻突然死亡，真相不明。本刊經過長時間追查，最近找到陳男三位親友，及當年受託協調的健身俱樂部主管「大師兄」李慶元，他們異口同聲表示，陳男是被館長霸凌逼死的。
陳男親人Ａ先生告訴本刊，館長2022年為爭奪三重館股權，利用自己的「館長惡名昭彰」直播平台，大量散播假訊息，還煽動數百名粉絲前往三重館鬧場，意圖逼退原始股東。當年鄭姓股東找來裝潢包商陳男（死者）重新裝潢，陳男勘查估價時，看到數百人鬧場，一時氣不過，要求他們克制，別影響業者營運，卻慘遭撻伐圍攻，還有人把畫面拍成影片直播。
遇鐵粉出征 接案全沒了
同年4月16日，館長就在直播節目中公布陳男姓名、照片、臉書等個資，宣稱陳男是三重館員工，前科累累，曾因持有霰彈槍及毒品被捕，上過新聞。館長還故意說：「我是因為擔心會員安危，才公布資料，目的是提醒會員注意、小心，沒有必要惹這個人！」
此外，館長還秀出陳男多年前被捕的新聞連結，並表示已請轄區警方注意，請會員盡量不要去三重館，還影射三重館裡有黑道、槍毒。
「就是這段霸凌直播讓他活不下去！」陳男好友Ｂ小姐不捨地說，直播結束後，陳男原本平靜的生活，有了天翻地覆的變化，不僅遭館長支持者集體出征，館長也開直播誣指陳男耍流氓。
Ｂ小姐告訴本刊，陳男當時只是單純受邀接下三重館裝潢案，卻無端捲入股權糾紛，成了館長利用的工具！為了爭搶經營權，館長動員粉絲鬧場、霸占器材卻不健身，陳男目擊整個過程，實在看不下去，才會要求粉絲自制。
事發後，館長肉搜並公布陳男的黑歷史，很多裝潢客戶看到館長的直播後，紛紛要求解約，甚至對他說：「原來你是黑道，擁槍販毒！」讓他百口莫辯，接案全被取消，每月收入少了20多萬元，也導致他身心受創、家庭失和。
陳男另名好友Ｃ先生說，陳男過去確曾走過「黑暗路」，但出獄後已洗心革面，有固定工作，也不再插手江湖事，希望給妻小穩定的新生活，卻遭館長直播霸凌，毀了新人生，還因此罹患憂鬱症。
「把別人的前科抖出來，就是違反《個人資料保護法》，但法官卻判（館長）無罪，實在令人無法接受！」Ｃ先生說，陳男控告館長敗訴，無罪判決把他推向絕境，他雖然有過黑歷史，但也是個要臉的人，這個結果讓他淪為大家的笑柄。
Ｃ先生指出，館長直播、法院判決，引發媒體大幅報導，但新聞只播陳男過去不好的一面，卻不了解他後來多麼努力工作、改過向善。
更惡劣的是，陳男離世後，館長毫無愧疚跟歉意。「館長活得那麼好，流量之王其實是賤踏在他人鮮血之上，這世界還有公平嗎？」Ｃ先生說，親友們對於陳男的死都很不捨，但又怕跟陳男一樣被霸凌，只能選擇沉默。
求館長放過 遭無情拒絕
本刊調查，陳男遭館長直播霸凌後，又被館粉攻擊、騷擾1年多，他實在受不了，找上當時館長的左右手「大師兄」李慶元幫忙協調，盼館長高抬貴手、給他一條生路，但館長始終置之不理，陳男一時衝動，才會開車衝撞俱樂部林口館洩憤。
陳男獲交保後，在臉書強調沒人指使教唆、無關政治，向館長致歉，也希望為自己衝動的行為，當面向館長道歉、解開先前誤會。
但館長根本不甩，面對媒體採訪，還說陳男是預謀犯案，就像黑道分子對他開槍一樣，百分百拿錢辦事。當時曾有記者追問，是否因洩露陳男個資才引發糾紛，館長當下否認，後來才承認公布過陳男的前科。對此，已和館長分道揚鑣的李慶元說，黑道分子是在幾天內製造糾紛、開槍，陳男卻是時隔二年後，臨時起意開車衝撞，根本不一樣，館長卻栽贓、抹黑，真的很惡劣！
為此，陳男找上李慶元居中協調，表示願意在館長直播時道歉，也請館長幫忙澄清他並非黑道，早已洗心革面。李告知館長，館長卻無情拒絕，讓陳男萬念俱灰，他在臉書發文，說沒人願意好好談，斷他生路，要與館長、李慶元「輸贏」，還說就算面對法律制裁，他也不會有怨言，只要能洗刷黑社會的負面標籤，他什麼都願意做，但館長始終冷眼旁觀，一副事不關己的態度。
已走投無路 三度輕生亡
最終陳男因龐大壓力走投無路，在同年12月結束生命。李慶元表示，聽說陳男輕生3次，前2次靠手機定位，在警察及朋友幫忙下及時救回來，但第3次他把手機關機後輕生，死意甚堅。
李慶元痛批，為了流量、出名，館長狠心逼死一條人命，他實在看不下去，雖然他也可以悶不吭聲，繼續領館長的黑心錢，但為了公理是非，為了良心，他決定與館長切割，離開團隊。
李慶元說，館長之所以這麼囂張，是因為自認有大量粉絲挺他、看他直播，但他過度自我膨脹、引導輿論，還背棄台灣，為了賺紅錢，無恥舔中，甚至視人命如無物，網友每看一次他的直播，就是為他的邪惡增添一份力量、成為幫凶，呼籲大眾拒看館長的直播，讓他得到教訓！
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
更多鏡週刊報導
新聞內幕／三重館股權爭議埋內鬨伏筆 館長健身帝國陷崩解危機
新聞內幕／綠營台南市長之爭暗潮洶湧 陳亭妃爆結合藍軍操弄初選
新聞內幕／牽線吸收旭琉會鼓吹沖繩獨立 台灣黑幫爆助中國滲透日本
其他人也在看
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 20則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 480則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 88則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 12 小時前 ・ 38則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 390則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 450則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 11則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 16則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 45則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 16則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 106則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 139則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 18則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
2026馬年運勢大解析！命理老師揭「3生肖」貴人運爆棚 「1生肖」可脫單
迎接2026丙午馬年，十二生肖正式告別前幾年的太歲壓力，整體運勢走向「穩中求進」。清水孟國際塔羅雲蔚老師分析，新一年不再適合躁進或投機，反而是重新布局事業、人際與感情的關鍵期。其中，有3個生肖貴人運特別突出，而屬豬者更被點名有望告別單身，迎來感情新篇章。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 23則留言