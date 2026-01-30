新聞內幕／公布無辜裝潢包商前科個資 館長直播霸凌害人輕生

館長陳之漢公布無辜的陳姓裝潢包商（紅衣者）前科、個資，並透過直播霸凌，害對方輕生。（翻攝館長惡名昭彰YT）

網紅「館長」陳之漢爭議不斷，近期又因到中國發展等議題被網友批評，他則反擊遭到霸凌，但本刊調查，館長自己才是霸凌慣犯，甚至害一名無辜的裝潢包商輕生。親友表示，死者三年多前承包成吉思汗健身俱樂部裝潢案，卻無端捲入股權糾紛，館長直播時公布他的個資、前科，害他丟了許多工作，每月損失超過20萬元，他請館長澄清，卻遭無情拒絕，走投無路下輕生。死者親友痛批館長害死更生人，事後裝傻、裝無辜，令人不齒！

網紅「館長」陳之漢話題不斷，近日他協助代購中國商品遭鉅額退貨，成為社群討論焦點，館長直播開嗆駁斥沒被鉅額退貨，還強調帶貨直播很受中國粉絲相挺，並自信說就算賣棺材，粉絲也會買。以直白嗆辣吸引眾多鐵粉追蹤的館長，也常失言惹禍，他就曾在直播時洩露他人個資，害人遭網路霸凌輕生。

賓士哥之死 霸凌被逼的

館長經營的成吉思汗健身俱樂部林口館，2024年9月23日上午，遭一名43歲陳姓男子先以球棒砸毀玻璃大門，接著又開賓士車衝撞。陳男被捕時供稱，因為不滿館長二年前在直播中公開他的前科，害他丟了工作，才會如此報復。

廣告 廣告

陳男不滿遭館長霸凌，前年9月持球棒砸毀健身俱樂部林口館玻璃大門，並倒車衝撞。（鏡新聞提供）

更令人訝異的是，同年底，陳男家人在其臉書PO文，寫下陳男逝世、完成一生的功課，但未說明死因。

陳男開賓士車衝撞健身俱樂部，被冠上「賓士哥」稱號而聲名大噪，卻突然死亡，真相不明。本刊經過長時間追查，最近找到陳男三位親友，及當年受託協調的健身俱樂部主管「大師兄」李慶元，他們異口同聲表示，陳男是被館長霸凌逼死的。

館長公布陳男的前科，還誣指他是成吉思汗健身俱樂部三重館的員工。（翻攝館長惡名昭彰YT）

陳男親人Ａ先生告訴本刊，館長2022年為爭奪三重館股權，利用自己的「館長惡名昭彰」直播平台，大量散播假訊息，還煽動數百名粉絲前往三重館鬧場，意圖逼退原始股東。當年鄭姓股東找來裝潢包商陳男（死者）重新裝潢，陳男勘查估價時，看到數百人鬧場，一時氣不過，要求他們克制，別影響業者營運，卻慘遭撻伐圍攻，還有人把畫面拍成影片直播。

遇鐵粉出征 接案全沒了

同年4月16日，館長就在直播節目中公布陳男姓名、照片、臉書等個資，宣稱陳男是三重館員工，前科累累，曾因持有霰彈槍及毒品被捕，上過新聞。館長還故意說：「我是因為擔心會員安危，才公布資料，目的是提醒會員注意、小心，沒有必要惹這個人！」

館長直播時秀出陳男多年前被逮捕畫面，害他丟了許多工作，損失慘重。（翻攝館長惡名昭彰YT）

此外，館長還秀出陳男多年前被捕的新聞連結，並表示已請轄區警方注意，請會員盡量不要去三重館，還影射三重館裡有黑道、槍毒。

「就是這段霸凌直播讓他活不下去！」陳男好友Ｂ小姐不捨地說，直播結束後，陳男原本平靜的生活，有了天翻地覆的變化，不僅遭館長支持者集體出征，館長也開直播誣指陳男耍流氓。

陳男因館長霸凌身心俱疲，前年底結束自己的生命。（翻攝臉書）

Ｂ小姐告訴本刊，陳男當時只是單純受邀接下三重館裝潢案，卻無端捲入股權糾紛，成了館長利用的工具！為了爭搶經營權，館長動員粉絲鬧場、霸占器材卻不健身，陳男目擊整個過程，實在看不下去，才會要求粉絲自制。

事發後，館長肉搜並公布陳男的黑歷史，很多裝潢客戶看到館長的直播後，紛紛要求解約，甚至對他說：「原來你是黑道，擁槍販毒！」讓他百口莫辯，接案全被取消，每月收入少了20多萬元，也導致他身心受創、家庭失和。

陳男另名好友Ｃ先生說，陳男過去確曾走過「黑暗路」，但出獄後已洗心革面，有固定工作，也不再插手江湖事，希望給妻小穩定的新生活，卻遭館長直播霸凌，毀了新人生，還因此罹患憂鬱症。

館長為了成吉思汗健身俱樂部三重館的股權糾紛，搬出鉅款受訪。（鏡新聞提供）

「把別人的前科抖出來，就是違反《個人資料保護法》，但法官卻判（館長）無罪，實在令人無法接受！」Ｃ先生說，陳男控告館長敗訴，無罪判決把他推向絕境，他雖然有過黑歷史，但也是個要臉的人，這個結果讓他淪為大家的笑柄。

Ｃ先生指出，館長直播、法院判決，引發媒體大幅報導，但新聞只播陳男過去不好的一面，卻不了解他後來多麼努力工作、改過向善。

為了反擊館長，三重館大股東秀出現金、請來保全，強調擁有經營權。

更惡劣的是，陳男離世後，館長毫無愧疚跟歉意。「館長活得那麼好，流量之王其實是賤踏在他人鮮血之上，這世界還有公平嗎？」Ｃ先生說，親友們對於陳男的死都很不捨，但又怕跟陳男一樣被霸凌，只能選擇沉默。

求館長放過 遭無情拒絕

本刊調查，陳男遭館長直播霸凌後，又被館粉攻擊、騷擾1年多，他實在受不了，找上當時館長的左右手「大師兄」李慶元幫忙協調，盼館長高抬貴手、給他一條生路，但館長始終置之不理，陳男一時衝動，才會開車衝撞俱樂部林口館洩憤。

綽號「大師兄」的李慶元首度接受媒體專訪，控訴館長霸凌害死人。（劉文淵攝）

陳男獲交保後，在臉書強調沒人指使教唆、無關政治，向館長致歉，也希望為自己衝動的行為，當面向館長道歉、解開先前誤會。

但館長根本不甩，面對媒體採訪，還說陳男是預謀犯案，就像黑道分子對他開槍一樣，百分百拿錢辦事。當時曾有記者追問，是否因洩露陳男個資才引發糾紛，館長當下否認，後來才承認公布過陳男的前科。對此，已和館長分道揚鑣的李慶元說，黑道分子是在幾天內製造糾紛、開槍，陳男卻是時隔二年後，臨時起意開車衝撞，根本不一樣，館長卻栽贓、抹黑，真的很惡劣！

陳男（左）曾找館長的左右手李慶元（右）幫忙溝通，請館長放他一馬。（翻攝臉書）

為此，陳男找上李慶元居中協調，表示願意在館長直播時道歉，也請館長幫忙澄清他並非黑道，早已洗心革面。李告知館長，館長卻無情拒絕，讓陳男萬念俱灰，他在臉書發文，說沒人願意好好談，斷他生路，要與館長、李慶元「輸贏」，還說就算面對法律制裁，他也不會有怨言，只要能洗刷黑社會的負面標籤，他什麼都願意做，但館長始終冷眼旁觀，一副事不關己的態度。

已走投無路 三度輕生亡

最終陳男因龐大壓力走投無路，在同年12月結束生命。李慶元表示，聽說陳男輕生3次，前2次靠手機定位，在警察及朋友幫忙下及時救回來，但第3次他把手機關機後輕生，死意甚堅。

陳姓裝潢包商（中）衝撞健身俱樂部林口館後，遭警方逮捕。（翻攝畫面）

李慶元痛批，為了流量、出名，館長狠心逼死一條人命，他實在看不下去，雖然他也可以悶不吭聲，繼續領館長的黑心錢，但為了公理是非，為了良心，他決定與館長切割，離開團隊。

李慶元說，館長之所以這麼囂張，是因為自認有大量粉絲挺他、看他直播，但他過度自我膨脹、引導輿論，還背棄台灣，為了賺紅錢，無恥舔中，甚至視人命如無物，網友每看一次他的直播，就是為他的邪惡增添一份力量、成為幫凶，呼籲大眾拒看館長的直播，讓他得到教訓！

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

新聞內幕／三重館股權爭議埋內鬨伏筆 館長健身帝國陷崩解危機

新聞內幕／綠營台南市長之爭暗潮洶湧 陳亭妃爆結合藍軍操弄初選

新聞內幕／牽線吸收旭琉會鼓吹沖繩獨立 台灣黑幫爆助中國滲透日本