新聞內幕／去年裁定竟引今年入出境紀綠 高院法官捏造事件助鍾文智潛逃

高院法官陳勇松（右圖）在鍾文智案造假，遭監察院彈劾。／高院前庭長邱忠義法官（左圖）在鍾文智脫逃案有重大疏失遭拔職，涉及偽造裁定內容遭查辦。

富商鍾文智因違法炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，遭重判30年5月定讞，但他卻能在防逃機制啟動前成功潛逃中國，本刊追查發現，高等法院合議庭竟在「沒有裁定生效」的情況下，私自解除鍾的電子監控，更誇張的是，承審庭長邱忠義與法官陳勇松事後補製作裁定書、評議附件與理由說明，內容竟出現「未來事件」，明明是去年的裁定，卻引用鍾文智今年入出境紀綠當佐證，合理化解除電子監控的決定，涉嫌偽造文書、登載不實，法界認為，2人能一路過關躲過議處，背後恐有更深層的司法保護網。

以炒作存託憑證（TDR）聞名的「鮑魚大亨」鍾文智，今年3月遭最高法院判刑確定，但鍾竟趕在防逃機制啟動前成功潛逃出境。本刊踢爆，鍾文智能輕鬆落跑，全因高院承審庭長邱忠義與法官陳勇松，早在去年10月就在「未經宣示、未生效」的情況下，私下指示書記官以電話通知鍾文智及科控中心撤除電子手鐶監控，讓鍾得以鋪排逃亡，重挫司法威信。

鍾文智今年3月因炒作TDR案遭判刑確定，刑期累計達30年5月。（翻攝臉書）

事後補登 內容不合理

監察院日前公布調查報告，還原這起讓經濟要犯脫逃的司法重大違失事件；其中最大關鍵，就是庭長邱忠義於今年3月間，竟在原本的手寫審理單上補入「被告報到正常、皮膚病不利治療、詳如附件」等字樣，並附上所謂「評議附件」以補漏理由不足的疑點。

鍾文智（紅圈者）在判刑確定的消息公布前一刻接到神祕電話，隨後從台北101搭計程車潛逃。（翻攝畫面）



【點擊看完整全文】





