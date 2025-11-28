新聞內幕／味王家族千億股票消失 青果大王三代爆遺產大戰

頴川家族的大洋僑果等控股公司，與味王公司（圖）都在同棟大樓內。

食品大廠味王家族千億資產大戰，如今全面演變成遺產大戰！台裔日本籍名譽董事長頴川建忠（本名陳建忠）過世後，頴川家族掌控千億資產的10家核心控股公司，爆出「千億股票」離奇消失。台北地院本月罕見對大洋僑果、僑果實業等10家公司集體裁罰，原因是所有公司一致拒絕提供股票去向資訊。知情人士指出，長子頴川浩和與老臣陳清福一派，與次子頴川欽和陣營多年的家族爭產，已從內部攻防升級為跨境法律戰，控股股票下落不明成為關鍵戰場。

今年11月3日，台北地院對10家控股公司同時裁處罰鍰，這十家公司是屬於頴川建忠家族掌控海內外事業的核心結構，包括大洋僑果、萬果貿易、僑果實業、建隆興業、金元實業、浩祥貿易、全青、程威、僑果企業與全威投資，卻在法院要求提供股票保管資料時集體不回覆。法院裁處共20萬元罰鍰，也意外揭開關鍵事實，支撐頴川家族食品、媒體王國的控股股票，竟在遺產分割前夕全部不知下落，整起官司撲朔迷離。

頴川建忠（中）身價千億，是味王及民視大股東，已於2023年過世。

公司集體拒給股票資訊

裁定書同時證實外界先前並未公開的訊息，味王名譽董事長、民視大股東頴川建忠，已於2023年以百歲高齡辭世。味王的大股東頴川建忠為「青果大王」陳查某長子，因健康因素，自2014年後淡出經營，家族第3代隨即分裂成兩大陣營。

長子派由長子頴川浩和、三子頴川万和及老臣陳清福領軍，主張控股股權屬頴川建忠長期規劃的接班布局；次子派則由次子頴川欽和、兩位姊妹與母親頴川千穗組成，認為控股股權屬「借名登記」，應先返還給父親名下，再由6名繼承人依法分配。



