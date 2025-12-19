新聞內幕／憂政策失焦於朝野對撞 蔡英文運籌總統級讀書會

蔡英文卸任逾1年半，近期低調運籌公共政策讀書會，參與者不乏前內閣官員。（翻攝蔡英文臉書）

民進黨在大罷免失利後仍深陷朝小野大僵局，公共政策討論空間更遭政治攻防壓縮，本刊掌握，卸任逾一年半的蔡英文，已在健保署內的卸任辦公室低調運作「準智庫級」公共政策讀書會數月，由她親自坐鎮主持，並分組邀集學界專家、重要幕僚與多名前內閣官員，深入研析印太政經戰略與國內重大施政議題。於此同時，她重新啟動「想想論壇」，以政策論述回應社會爭點。綠營內部解讀，小英正打造一座具執政經驗與社會信賴度的「第二軌政策智庫」，在政治失焦的時刻，重新開啟政府與民間的橋梁，試圖把台灣公共政策的討論拉回理性主軸。

「一個民主體系若過度重視政治，日復一日的政治攻防，將使公共政策失焦，理性討論的空間勢必被壓縮或邊緣化。」前總統蔡英文卸任逾1年半，10月初宣布重啟2012年8月就創刊的「想想論壇」，改版再出發的發刊詞強調，未來論壇的工作，將嘗試更深入剖析公共政策，蔡當時在臉書表示，在她擔任總統期間，有個深刻體驗，就是在政治和政策之間，必須有所平衡，重啟論壇的目的正是要「用政策嘗試說服，用共識化解政治」

蔡英文10月宣布重啟想想論壇，論壇文章就是小英卸任讀書會的部分重點摘要。（翻攝蔡英文臉書）

智庫規模 專家參與

本刊掌握，蔡英文不僅重啟想想論壇，自綠營大罷免慘敗後，她在健保署本部大樓內的卸任辦公室內已低調運籌公共政策讀書會數個月，這個「準智庫級」的會議，不僅分組找來各領域專家學者討論國內外政經大事及政策，還有不少重量級的前內閣官員、幕僚列席，定期來往參與者約十多人，每月至少開2次會，多半皆由蔡英文親自坐鎮主持。

蔡英文找來學者專家及前政務官、幕僚開讀書會，地點就在她位於健保署本部大樓的辦公室內。

綠營知情人士觀察，小英的讀書會目前暫時沒有組織化打算，但運作模式及成員隊形幾已等同國外重要智庫的規模，由於小英是卸任總統，又是民選總統以來得票最多的紀錄保持人，這個總統級智庫要做的事，頗有打造「最具權威、有執政經驗的社會智庫」之意味。

「想想論壇的文章產出，某種程度可說是小英卸任讀書會的部分重點摘要！」知情人士透露，小英卸任後籌組的讀書會主要分成3大組，包括聚焦中國等印太地區的政治、經濟發展與戰略，以及國內公共政策，對照想想論壇改版後的文章分類共四大主題，包括思想政策、地緣政經、社會人文，以及系統性追蹤國際政經學者最新觀點的國際智庫，可說是不謀而合，其中內政部分，聚焦的議題除了能源轉型之外，還包括長照、社會住宅、年金及轉型正義等。

蔡英文找來學者專家及前政務官、幕僚開讀書會，地點就在她位於健保署本部大樓的辦公室內。右圖為她在該辦公室開會示意畫面。（翻攝蔡英文臉書）

參與成員除各領域專家學者，不乏有蔡英文執政時代的內閣成員及幕僚頻繁列席參與，包括現任蔡英文總統辦公室主任的前國發會副主委施克和、前行政院主計總處主計長朱澤民、前金融研訓院院長黃崇哲、前台灣民主基金會副執行長陳婉宜等，此外，負責主抓想想論壇事務的前《財訊》總編輯、前《中央社》社長曾嬿卿，以及前《商業周刊》總主筆田習如，也時常列席讀書會共商。

蔡英文的讀書會成員可見多名前任政務官及專家身影，包括前國發會副主委施克和、前行政院主計總處主計長朱澤民、前金融研訓院院長黃崇哲（圖）等。

蔡英文的讀書會成員可見多名前任政務官及專家身影，包括前國發會副主委施克和（圖）、前行政院主計總處主計長朱澤民、前金融研訓院院長黃崇哲等。

蔡英文的讀書會成員可見多名前任政務官及專家身影，包括前國發會副主委施克和、前行政院主計總處主計長朱澤民（圖）、前金融研訓院院長黃崇哲等。

能源政策 親自定調

儘管讀書會的運作並未對外公開，但自10月起，蔡英文已多次透過臉書分享想想論壇文章，並發表對國內政策的看法，每次發文都引起綠營內部私下熱議，其中光能源議題，她就提了2次，除了替自己執政期間的綠電發展定調：「2016年，我執政以前，全年供電綠燈僅50天；到了2020年，全年供電綠燈超過300天；2022年，綠能發電占比超過核電；2024年，燃氣發電占比超過燃煤發電。」近日她談綠電弊案更強調「偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案，我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為」，並指「停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳⋯光電政策的修正，需要邁向2.0再進化」，一方面替民進黨執政下的能源政策再次盤點、定調，也進一步指出有必要檢討修正。

中長期地緣政治經濟戰略部分，本刊掌握，小英讀書會關注的議題則包括供應鏈韌性與安全、科技與能源安全、經濟制裁、基礎建設合作等，另聚焦中國政經局勢的變化、政經社體制的變革、與中國的競合關係等。

蔡英文（左）卸任總統後，多關注國際事務並接見不少外賓。圖為她在辦公室與英國前首相Boris Johnson（右）合影。（翻攝蔡英文臉書）

事實上，各國元首卸任後，成立基金會或智庫大有人在，但多半把關注聚焦在特定環境、慈善議題，以美國為例，卡特卸任後成立卡特中心（Carter Center），致力推動民主化發展全球醫療及城市振興等合作計畫以對抗疾病、飢餓、貧窮、爭端及壓迫；小布希則成立智庫形式的布希研究所（George W. Bush Institute）；柯林頓卸任後則以全球慈善為名創立柯林頓基金會。

無意對賴 指點江山

而小英動念籌組讀書會的關鍵，卻是有感於大罷免運動失利後的國內政局。本刊掌握，英卸任後，從公開活動乃至於個人臉書發言，原本只聚焦在國際外交議題及國際網絡的合作，包括出訪歐洲國家，或規劃與國外機構的合作策略，共同舉辦論壇或研討會或專案協作等，但民進黨七月底歷經首波大罷免慘敗後，綠營不少人私下陸續向英表達憂心，直指當前政府面臨朝小野大局面，朝野互動陷入僵局，政務推動更困難重重，在朝野政治攻防極度對立的情勢下，公共政策討論空間已遭壓縮，這讓原本不打算碰內政問題的蔡英文，決定帶頭盤整過去執政八年的政策路線及檢討，並率各領域專家替下一階段的台灣共謀解方。

本刊掌握，綠營大罷免慘敗，是促使蔡英文籌組公共政策讀書會的關鍵動機。圖為罷免投票後，蔡英文（左）赴總統官邸，替賴清德（中）、蕭美琴（右）打氣。（翻攝蔡英文臉書）

蔡英文多次發文談內政，引發政壇揣想是否劍指賴清德？但黨內知情人士透露，蔡曾經多次向友人及來訪的黨公職強調，她卸任之後，不能、也不會去「指點江山」，對於當前政治紛擾更無意介入，但除了「選舉政治」之外，須有一組人持續帶領討論公共政策，而包含她在內的團隊，因為有過執政經驗，可以嘗試協助引動社會討論並凝聚共識，一方面重新檢視過去執政的路線及政策，哪些是成果、又有哪裡做得不夠？另也針對台灣未來將面臨的重大課題及挑戰，帶動社會討論並找出可行方針。

盼控政策 凝聚共識

一名黨內資深幕僚私下不諱言，隨著民進黨執政已邁入第十年，政策思辨的傳統在黨內已漸漸變得薄弱，例如黨智庫的功能以及與民間社運圈、政策圈的互動，都已不如全盛時期，而民進黨不分區立委從過去8年完全執政到如今朝小野大，其代表社會部門的功能也有弱化趨勢，小英是台灣民選總統以來得票最高的總統，如今她願以卸任總統身分，以準智庫的模式帶動公共政策的思辨與討論，對於民進黨是好事一件，也可作為政府與民間、學界溝通的第二軌管道。

朝野政治攻防、極度對立情勢下，蔡英文憂心公共政策討論空間被壓縮，因而籌組讀書會盼引動社會討論，但強調「不會指點江山」。

另一名曾與蔡英文共事過的政策幕僚也說，小英本來就是「政策控」，對小英來說，這些政策價值，正是她當初得以執政的重要正當性來源，而她在2016當選總統前，透過黨智庫新境界、想想論壇等，花了好幾年預先替後續執政擬定施政方向及政策，甚至曾透過內參民調抓出當時人民最在意的優先議題，以便團隊精準找到「控政策」的執行方案，如今執政團隊困於朝野攻防、憲政僵局，小英以卸任總統高度籌組智庫讀書會，除能維持民進黨一慣政策思辨的傳統，也能作為綠營與社會凝聚公共政策共識的發動機。

