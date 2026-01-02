新聞內幕／未上線遊戲當博弈證據 檢起訴葳群營運長涉賭又翻車

檢察官張時嘉起訴九州集團博弈案被告逾40自然人及法人，起訴證據備受爭議。（翻攝台中地檢署官網）

台中檢警偵辦九州博弈集團案，未料案件起訴後，爭議持續延燒，本刊掌握，檢察官張時嘉日前以賭博罪追加起訴葳群謝姓營運長，指控葳群設計的《魔龍再起》近30款遊戲已在中國上架涉嫌賭博及洗錢罪，但本刊比對相關罪證資料，發現多款軟體不僅已獲蘋果及安卓2大手機系統認證為純遊戲APP，甚至到目前為止均未上架，檢察官在起訴的卷證中也不見中國上線的網頁等證據，最離譜的是，檢察官竟然把其他合法線上遊戲幣流全計入438億元的洗錢金額，遭質疑灌水，承辦檢察官張時嘉被質疑是惡檢陳嘉義翻版，重創檢方辦案公信力。

12月22日，台中地院開庭審理九州集團涉嫌賭博及洗錢案，法庭擠滿近百人，包括剛谷公司股東陳政谷、有最美女董座稱號的葳群前董事長徐培菁等38名被告、10家法人公司代表及逾45名律師，全案起訴到審理近一年爭議不斷，受命法官也異動，如今在全案重開準備程序前，追加起訴的檢方又出包，再次重挫司法威信。

葳群設計開發的是《魔龍再起》（圖），與九州娛樂城的《魔龍傳奇》博弈APP，一點關係也沒有。（讀者提供）

本刊掌握，檢察官當初起訴所認定的犯罪架構是，九州娛樂城經營線上博弈遊戲《魔龍傳奇》，大賺賭博黑心錢，並透過剛谷公司第三方支付出金賭資及涉嫌洗錢，而博弈遊戲軟體就是委由葳群公司設計開發，至於身為剛谷股東的博弈教父陳政谷則是九州娛樂城實際負責人，他創立葳群，並藉由剛谷涉嫌洗錢438億1,109萬餘元。

罪證有瑕疵 辦案太粗糙

但全案起訴之後，遭本刊踢爆辦案出現6大重大瑕疵，不僅卷證中沒有陳政谷為九州集團負責人的直接證據，甚至錯把葳群所設計近30款純線上遊戲的軟體，明明未上架卻認定是賭博證據查扣，由於賭博罪不處罰預備犯，這是法律常識，檢察官竟不分青紅皂白硬起訴，辦案品質粗糙令外界咋舌。

檢察官認定謝姓營運長不僅協助九州娛樂城《魔龍傳奇》遊戲開發，繼而開發《魔龍再起》，謝稱不是事實。（翻攝畫面）

22日當天開庭時，多位被告律師當庭提出抗議，認為檢察官起訴的數位採證鑑識資料報告，資料不全、片段，連被檢方用來當起訴罪證的手機截圖也模糊無法辨識，甚至連追加起訴、補充訴狀的證據都未檢附給被告，讓被告無從答辯。

葳群前董座徐培菁表示，「龍」系列是全球電競市場很爆紅的「IP」，因此指示開發和《魔龍傳奇》很像的《魔龍再起》。（鄧玉瑩攝）

最離譜的是，當初起訴時，被檢察官認定負責博弈遊戲開發的葳群公司，連工友都起訴，竟然獨漏謝姓營運長（綽號VIC），檢察官張時嘉雖然在今年9月間，連同其他二名通緝被告到案，一併依賭博、洗錢、組織等罪嫌追加起訴，內容包括境外上架賭博網站、幣商介入等，但起訴卷證及起訴書裡看不到指控的證據。

遊戲未上架 營運長喊冤

遭追加訴的謝姓營運長向本刊喊冤：「這些手機APP跟遊戲，至今未上架，檢方憑空指控在中國上架，證據到底在哪？」本刊比對相關罪證資料發現，根據檢察官張時嘉起訴卷證資料，葳群研發仍未上架的是《魔龍再起》，被認定是線上賭博遊戲的《魔龍傳奇》是九州娛樂城所擁有，2套軟體完全不同，從截圖可以明顯分辨。

被視為九州博弈集團幕後老闆的陳政谷，低調出庭。（鄧玉瑩攝）

謝姓營運長強調，葳群和剛谷簽訂合約開發APP中的遊戲，截至2024年已完成近30款遊戲，目前《無敵娛樂王》APP已放入多款遊戲，並送2大手機蘋果及安卓平台認證通過，由於覺得不完美，軟體還在細修階段，至今都沒上架，沒想到就遭檢方搜索查扣，謝姓營運長反問：「如果遊戲有涉及賭博的話，怎麼可能獲得2大系統認證呢？」

何況「九州《魔龍傳奇》在網路爆紅時，葳群甚至還未創立，我也還沒進公司。」謝姓營運長認為，檢察官可能因為2個「魔龍」的頭長得很像，所以認為都是葳群製作，但這並非事實。更誇張的是，檢方起訴他境外營運賭博，卻沒有檢附所指控的中國、越南、泰國等營運網站上架《無敵娛樂王》頁面、APP。

台中地院為人數龐大的九州集團案，使用可容納百人的國民法官庭。

謝姓營運長表示，葳群只是個「代工廠」，依照合約將產品交給「甲方」剛谷公司。「就像撲克牌工廠做出撲克牌交給買家，撲克牌可以只是撿紅點，或被拿來做什麼，根本與工廠無關，更何況撲克牌還沒有完成…」

要員工避嫌 卻被當共犯

此外，本刊檢視起訴書的證據清單，葳群員工Line群組「煨群心靈雞湯」，謝營運長曾貼一個連結，提醒員工不要在公司點開賭博網站，明明是交代大家不要用公司網路點來玩，卻被認定賭博共犯證據，讓他很傻眼！

去年檢警搜索葳群，在公司辦公室傳問謝姓營運長後，予以請回。（鄧玉瑩攝）

檢察官辦案粗糙不僅如此，在追加起訴內容將「幣商」犯案手法形容得天花亂墜，但翻閱整份卷宗，卻未見檢察官傳喚過任何「幣商」作證或列被告，僅憑查扣到被告手機中一群組對話提及剛谷有意找幣商共同經營，就可以據此起訴。

檢察官甚至更進一步認定，剛谷公司在股東陳政谷指揮下，以金融帳戶、超商等方式收取不法所得計438億1,109萬餘元，並從中獲取手續費13億6,231萬餘元，但檢方起訴的證據清單根本與認定的不法金額完全對不上。

證據缺漏多 鑑識被挑戰

由於起訴證據缺漏太多，22日開庭時，眾多律師也要求提供完整的數位採證鑑識資料，不要去頭去尾，再亂拼圖說故事，儘管起訴內容被頻頻挑戰，公訴檢察官卻回應指出，數位採證鑑識資料內容涉及第3人隱私權，有侵權之嫌，還以「被告律師們的要求是摸索行為，不宜提供。」

涉本案貪汙的前警政司林明佐（已改名林康承），因病請假未出庭。（資料照片）

檢方說法明顯有違《刑事訴訟法》，多位律師質疑：「被告要求看被告自己手機內容，何來侵權？」並對檢方公訴的證據力表達質疑，已起訴的證據為何還不敢公開？遮遮掩掩？」「起訴的自己出來面對，不要讓公訴扛！」最後公訴檢察官回應將於2週後回覆院方。由於全案承辦檢察官張時嘉起訴品質令外界詬病，最終仍有賴法院公正審理儘速釐清真相。

回應／中檢：將依裁示期限如期回覆

有關上週一（22日）法院準備程序中，審判長當庭裁示請檢察官於2週內確認數位採證方式一事，將依裁示期限如期回覆；至於追加起訴部分，犯罪事實及相關證據均已於追加起訴書中詳為記載，並隨案附於移審卷證，供法院審理參酌。

