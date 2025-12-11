新聞內幕／柯建銘不再領軍衝鋒 賴清德嫌黨團不夠拚
立法院本會期進入倒數計時，明年度中央政府總預算至今仍未付委審查，恐來不及在12月底前完成三讀。總預算與《財劃法》僵局難解，綠營內部壓力升高，本刊掌握，總統賴清德在擴大高層會議表露不滿，認為藍白強推《財劃法》，民進黨團應有更積極作為，然而自從8月「換總召」風波後，賴清德與民進黨團總召柯建銘關係不復以往，本會期柯建銘未若過去積極主導黨團運作，也收起過往的黑臉角色，黨團正面臨領導與運作方法轉型，為總預算案、甚至國防特別預算的通過平添不確定因素。
民進黨今年8月「換總召」風波，以柯建銘續任總召暫告一段落，黨內觀察，本會期以來柯不再如過去那般積極主導黨團運作，「可能是覺得，既然過去的方式引發黨內反彈，那不如換個做法看看有沒有更好。」
老柯放軟 低調少作為
據悉，如今不論在週三的擴大高層會議或中常會，柯建銘雖仍負責在會議上報告立院動態，但發言變得簡短精練，一名黨內人士形容：「總召就是報告下個禮拜立院議程，看有排哪些案子，行禮如儀，不太會有其他內容。」
柯建銘作風改變還有一例，綠委觀察指出，過去柯扮黑臉、黨團紀律抓得嚴，甲級動員沒來不只罰錢，柯也會嚴厲責備，但現在地方選舉近了，很多人回選區跑行程，二、五院會甲動投票時有些立委缺席，柯還是會關切一下，但不會像以前那樣一直罵。「經過大罷免後換總召爭議，他變得沒那麼凸顯自己的角色。」
總統賴清德則非常關注執政政策推動狀況，本刊掌握，11月的週三擴大高層會議，賴曾關切行政院本會期優先法案在立院的推動進度，甚至細問到「各委員會的政策小組有沒有開會？」據了解，當時在場者回答，各委員會政策小組這會期都至少已開過一次會，但賴並不滿意，分享他過去在立院經驗，認為以前政策小組討論氣氛更濃，就算行政部門還沒有法案送進來，立委與行政部門仍能就政策時事議題進行溝通。
至於藍白今年二度修惡的《財劃法》，賴也在另一次擴大高層會議語重心長表示，希望黨團更積極做出回應，引導更多辯論，讓社會關注此事、了解藍白《財劃法》對社會的傷害為何。
論述法理 避選前衝突
一名黨內幹部表示，高層其實就是希望立院黨團能更積極，藍白陣營如今在立院強推許多不合理修法，有時民進黨團既沒提早動員預防，也沒發動冗長發言戰術，或組織武場對抗，往往僅派一、二個代表上去講講就沒了，黨團內部也有些人對此感到憂心，認為就算藍白人多，也要讓他們強推修法付出代價，不能躺平任人宰割。
不過，黨內立委也有不同看法，一名年輕世代立委告訴本刊，如今地方選舉接近，若要在立法院發動對抗，甚至以肢體衝突阻擋藍白修惡法案，對地方選舉並非好事，「到底有誰會配合？」
「本屆第一年打成那樣，也無法阻擋藍白通過國會擴權修法跟《財劃法》。」另名綠委指出，即使發動冗長發言戰術，現在院長韓國瑜對發言時間抓得很緊，三分鐘一到麥克風就被關掉，就算硬撐著不下台，藍白一定很快就圍上來架人；支持者雖希望民進黨凶悍一點，但「那真的表示希望我們去打架嗎？」
民進黨團本會期幹事長改由鍾佳濱出任，黨團調性也與過往有所不同。一名綠營中生代立委觀察指出，對於藍營發動的議題，鍾佳濱總是用法理說明的方式化解議題衝突強度，不互相對抗，鍾認為民進黨應該多提民眾有感法案，例如倡議公投前一天放「民主假」，或推「財劃法暫行條例」，將藍白公式錯誤導致無法分配的三四五億元統籌分配款直接分配給人民等。
該立委表示，過去吳思瑤的作法是該戰就戰，鍾佳濱則希望用福利法案來召喚選民支持，不要升高衝突。另名年輕世代的綠委則形容，黨團現在就像是在休養生息，大罷免使全黨精疲力竭，明年又將迎來地方選舉，「是該讓馬吃點飼料，重新休養調整。」
轉政策會 吳思瑤難為
吳思瑤本會期卸任幹事長，轉任中央黨部政策會執行長，因民進黨立院黨團長年都是「總召制」，相較過去政策會執行長多是虛職，許多綠委都肯定吳思瑤是很積極任事的政策會執行長，不只組織會議與大家討論法案，也與黨團一起開記者會，例如之前的外送員專法記者會，吳就積極在黨團與立委一起為議題發聲，十二月四日又在黨中央舉行「公教年金改革議題民調」記者會，針對藍白正要推動的年金修法發表看法。
黨內觀察指出，吳思瑤出任政策會執行長，大家都知道是賴清德屬意，「賴很信任吳的政策能力，希望她即使卸任幹事長，也繼續為黨出力。」然而，在換總召風波後，賴清德與柯建銘的關係已回不去，吳夾在賴與柯之間相當辛苦，「等於是有二個老闆。」她深知賴對黨團期待甚深，但若稍微積極一點，恐又踩了「黨團自主」紅線，兩面不討好。
黨內立委指出，大罷免後行政立法討論議題的頻率確實有所回升，但整體執政團隊運作仍有諸多不順，例如內政部宣布禁小紅書，事前政院確實有找相關委員會的綠委溝通，但內政部記者會正式宣布後，立委竟然兩手空空，沒拿到任何圖卡或論述建議，到記者會隔天、有人在群組裡問，相關圖卡才陸續做出來，當場被立委質疑「這應該昨天就要出了吧？」
政策布達 配套慢半拍
圖卡慢半拍早就不是第一樁，10月底非洲豬瘟爆發，行政院的圖卡也是在記者會後很久才提供給黨團。另外，有綠委提到總統提國防特別預算，大家也是看報才知道總統舉行記者會，立委同樣沒拿到任何文章或圖卡，「大家到底要怎麼幫忙說明？」
「宣布政策的步驟依序應該是黨內溝通、輿論鋪墊、正式宣告、後續宣傳與釋疑，缺一不可。」黨內資深輿情幕僚指出，很多政策不是不能推，而是現在執政團隊要不是缺乏事前溝通，就是沒輿論鋪墊，一下子直接拋出新政策，圖卡、說帖又跟不上，立委很難火力支援，例如日前引發劇烈反彈的二代健保補充保費議題，明明高層跟衛福部事前已溝通過也同意，但在糟糕的鋪排之下，一公布就激起千層浪，最後行政院不得不出面踩剎車。
一名非黨團幹部的民進黨立委指出，普通立委不會在黨團的新聞群組裡，也不知道早上輿情會議討論的議題與方向為何，甚至不知道去哪裡跟進，早上若被堵訪、想替執政辯護，有時還真不知要論述什麼，「反正表決也不會贏，府院怎麼想我們也不知道，有時候真不清楚現在到底為何而戰。」民進黨的執政之路充滿荊棘。
