新聞內幕／爭奪外交話語權 龍燮鬥成賴政府國安隱憂

林佳龍（左）接外長，被認為是賴清德想培養自己的外交班底，而吳釗燮（右）長期是綠營對美指標人物。

副總統蕭美琴、前總統蔡英文先後訪問歐洲，在國際舞台為台灣強力發聲，是今年賴政府最亮眼的外交成績。儘管如此，賴政府國安決策體系其實暗潮洶湧，2大要角、國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍早從去年520新團隊上任後，就因外交人事發生嫌隙，後來，甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等；林佳龍欲甩開掣肘做出成績，卻被認為作風太高調，無視兩岸關係敏感屢有「外交突破」見諸媒體，並常在外交部公務行程邀請與他關係密切的大肚山基金會成員同行，引來側目。龍燮較勁引發的內耗跡象日益檯面化，已成賴政府推動外交工作的變數。

廣告 廣告

國民黨立院團上週透過「既生龍，何生燮」記者會，將吳釗燮與林佳龍不合傳聞正式拿上檯面，執政團隊極力洗清，林佳龍稱「我們的合作相當密切」，總統府也出聲指「政府團隊都朝同樣的目標相互協力」，隨後，賴政府就接連繳出蕭美琴在歐洲議會演說、蔡英文訪問德國的佳績。

蔡英文（左）卸任後持續致力為台灣外交關係打拚。（鏡新聞提供）

吳推薦人事 林自組團隊

儘管如此，知情人士透露，從去年520以來，賴團隊內部一直苦於國安會、外交部的相互杯葛，諸多隔空較勁早就傳遍台北政治圈，賴清德曾親自出面提醒，雙方才稍偃旗息鼓。

回顧龍燮首度過招，是在賴政府上任之初。本刊掌握，當時由外交部長轉任國安會祕書長的吳釗燮，曾交接一份人事名單，從次長到駐外大使等職位，都有推薦人選，不過，林佳龍決定接外長後，就積極拜會國內的外交圈前輩，包括卸下公職身分的前國安會祕書長李大維，李也不吝與林佳龍分享各種用人經驗，最後外交部新的人事任用與吳的推薦多有出入，讓吳大為不滿，龍燮因此種下嫌隙。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

新聞內幕／中國叛逃民警闖馬祖 揭偷渡客滯台恐危國安

新聞內幕／操弄AI挺鄭麗文 揭解放軍網路部隊介選內幕

新聞內幕／陸製劣質零件流入油電設施 興達電廠大火燒出國安危機