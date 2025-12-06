新聞內幕／牽線吸收旭琉會鼓吹沖繩獨立 台灣黑幫爆助中國滲透日本

統促黨總裁張安樂與沖繩黑幫旭琉會幹部在台灣聚會碰面，引起台日國安單位重視。（翻攝東普傳媒 統促黨YT）

最近中國與日本關係緊繃，中國官媒重提「琉球地位未定論」，公開挑戰日本政府對沖繩的主權，日本則宣布將在沖繩西南諸島部署飛彈做為反制。本刊掌握，這次日本態度之所以如此強硬，其中一個原因，是不滿中國透過台灣黑幫牽線，利用毒品利益誘使沖繩黑幫「旭琉會」協助中國進行滲透、鼓吹沖繩獨立，因旭琉會幹部曾來台與竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂碰面，引起台日國安單位重視，雙方正嚴密監控，聯手防堵中國的認知作戰。

上個月初，日本新任首相高市早苗在眾議院預算委員會答詢時，一句「台灣有事即日本有事」，挑動中國敏感神經，中國頻頻透過外交與經濟手段施壓，要求日方撤回這段言論，中國駐大阪總領事薛劍還在社群平台Ｘ發文，揚言斬首高市早苗，此舉也引爆日本怒火，日本政府毫不示弱，堅稱台海穩定關乎日本利益，高市早苗的發言並無不妥。

日本首相高市早苗（左）說出「台灣有事即日本有事」後，中國國家主席習近平（右）頻頻從外交及經濟方面施壓，要日本撤回言論。（翻攝高市早苗X）

反制日本 祭琉球主權

為了壓制日本，中國在東海的武裝活動明顯增多，除了派海警船、偵察機在釣魚台周邊執行巡航任務，甚至出動無人機，靠近沖繩的與那國島。為此，日本防衛大臣小泉進次郎特別前往視察，宣布將在當地部署飛彈，讓中國氣得直批日本是在挑釁，雙方劍拔弩張。

日本防衛大臣小泉進次郎（右）前往與那國島視察，還宣布將在沖繩諸島部署飛彈，讓中國氣得直批挑釁。（翻攝小泉進次郎X）



