新聞內幕／綠營台南市長之爭暗潮洶湧 陳亭妃爆結合藍軍操弄初選

民進黨立委陳亭妃（左）積極爭取台南市長黨內提名，卻被爆結合國民黨議員蔡育輝（右）操弄綠營初選。（讀者提供）

民進黨台南市長初選進入白熱化階段，林俊憲、陳亭妃2位參選人的民調互有領先。不過，本刊接獲爆料，指陳與國民黨議員蔡育輝合作，企圖操弄綠營初選，蔡不僅公開挺陳，私下更向友人透露，因為賴清德總統及其人馬斷他財路，反而是陳協助他喬停車場利益，所以支持陳；此外，陳的後援會長去年總統大選時，在多個群組要求支持3號國民黨候選人侯友宜，並暗示陳授意，也遭質疑背叛綠營。爆料人痛批，陳為了勝選，結合藍軍勢力、破壞綠營團結，令人無法接受。

縣市長選舉明年登場，各政黨的黨內初選正如火如荼進行中，被民進黨視為「不能輸」的台南市，預計本月底舉辦政見會，2位參選人陳亭妃、林俊憲近期為了政見會是否須有提問環節針鋒相對，陳表示並非怕被問，而是有太多政見想表達，擔心時間不夠，林則反嗆：「政見會不是去唸稿，候選人是真材實料？還是草包？試一下就知道！」煙硝味十足。

同樣爭取台南市長提名的民進黨立委林俊憲（中）近期因政見會議題，槓上陳亭妃。（翻攝林俊憲臉書）

陳蔡頻同台 組聯合攤位

儘管陳亭妃呼聲不低，但看在綠營支持者A先生眼裡卻直搖頭，他批評：「陳完全沒有政黨分際，她過去在議長選舉、總統大選都有跑票之嫌，最近又結合藍營勢力，操弄綠營初選，要選民怎麼放心把台南交給她？」

而A先生口中的藍營勢力，指的是國民黨議員蔡育輝。A先生指出，初選活動開跑後，蔡就不斷幫陳亭妃，不僅經常與陳同台，向民眾「力薦」陳，甚至在地方活動時，設立2人的聯合攤位，擺放彼此看板，絲毫不避諱。

蔡育輝與陳亭妃在活動中設聯合攤位，擺放彼此看板，毫不避諱。（讀者提供）

此外，去年7月民進黨召開全代會，陳亭妃執意自帶人馬參選中常委，遭所屬派系正國會除名。針對這起民進黨家務事，蔡育輝竟跳出來直指這是民進黨主席賴清德的陰謀，痛批賴為了把持權力、照顧自家人，將髒手伸進各派系和黨部。上月底，民進黨台南市黨部主委郭國文開記者會，砲轟蔡在台南市議會表態支持陳，公然介入綠營台南市長初選，非常不當，呼籲政治人物自重，尊重各政黨機制，不要影響選舉。

幫喬停車場 欠下人情債

讓外界好奇的是，明明分屬不同政黨，蔡育輝為何如此力挺陳亭妃？A先生告訴本刊，蔡某次跟友人聊到台南市長藍綠參選人初選民調議題時，親口向友人坦承：「賴（指賴清德及賴系人馬）斷我財路，我拜託陳亭妃解危柳營奇美醫院旁停車場的問題，我欠她人情！」

A先生解釋，柳營奇美醫院是台南重要的醫療中心，就診人潮非常多，但院內停車空間長期不足，因為人潮、車潮帶來的收入非常可觀，蔡育輝家族看準這點，透過在立法院經濟委員會當召委的陳亭妃居中協調，幫他們租下醫院南側的台糖土地，設立私人停車場。

蔡育輝私下表示，陳亭妃協助他喬柳營奇美醫院外頭停車場利益，所以欠陳人情。（翻攝Google Earth）

然而，只有300多個停車位的柳營奇美醫院也想擴建停車場，打算與台糖協調租下附近土地，徹底解決看診民眾停車不便的問題，但過程一波三折，令人質疑是受既得利益者的干擾。A先生說，合理推斷，蔡育輝與陳亭妃的結盟，就是政治上的利益共生結構，利用公有財產、牟取私人利益。

本刊調查，蔡育輝家族經營的停車場過去就曾引發爭議。2010年底，現任立委、時為議員候選人的賴惠員以「柳營奇美醫院周邊停車位一位難求」為題召開記者會，槓上競爭對手蔡育輝。賴出示營利事業登記資料，點出掛名停車場負責人的蔡崇名是里長，也是蔡育輝的胞兄，她質問蔡育輝是不是停車場大股東？有無為了私利施壓官員？必須向鄉親說清楚、講明白。

大選挺藍軍 同黨批背骨

總統賴清德（右2）至台南跑行程時，林俊憲（左2）、陳亭妃（右1）雙雙出席，展現團結形象。（翻攝總統府flickr）

除了大剌剌與國民黨議員結盟，陳亭妃還涉嫌「背叛」賴清德。另位綠營支持者B小姐說，去年總統大選，陳的安南區郭姓後援會長，在多個LINE群組發文替國民黨候選人侯友宜拉票：「總統選舉請投給3號，支持政黨輪替，國家才不會貪污腐敗！」有群組成員看到回應：「陳亭妃總統好像挺國民黨」「不可思議」，還有看不下去的選民表示：「群組已經沒有是非，本人退出！」

B小姐痛批，陳亭妃放任後援會幹部在綠營群組散播這種言論，是赤裸裸的背叛，而且不只一次。2014年，台南市正副議長選舉，陳擔任總督導，當年民進黨席次實質過半，結果竟有5名民進黨議員跑票，讓李全教當選。

2018年，議員郭信良宣布退出民進黨、角逐議長，陳亭妃的妹妹陳怡珍也跑票投給郭，即便陳亭妃事後自請處分、撇清責任，也難以撕掉政治人物最忌諱的「背骨」標籤。

陳亭妃傳出背叛賴清德，引發綠營群組成員熱烈討論，直呼不可思議。去年總統大選時，陳亭妃的郭姓後援會長公然要求群組成員投給3號的侯友宜，支持政黨輪替。（讀者提供）

本刊調查，今年51歲的陳亭妃1998年以無黨籍、婦女保障名額，擠下國民黨的謝龍介，當選台南市議員，之後加入民進黨，並以第二高票、第一高票連任二屆議員。2008年，陳參選立委，以些微票數擊敗國民黨候選人王昱婷，開啟4連霸連任之路，數次選舉皆以逾6成得票率當選，卻在2017年的民進黨台南市長初選中，敗給現任市長黃偉哲。

客串演媽祖 NCC不罰

但陳亭妃並未放棄市長夢，8年後再度宣布參選，雖然她政治實力雄厚，但爭議也不少。2018年，陳亭妃胞妹陳怡珍的黃姓助理，疑似酒後前往陳家踹門鬧事，黃父勸阻未果，一氣之下自焚輕生。因黃男常在臉書表達對陳家姊妹的好感，引發感情糾紛揣測，對此，陳亭妃強調，不清楚黃男鬧事、黃父自焚所為何事？但絕對與感情無關，希望大家不要胡亂猜測。

陳亭妃胞妹陳怡珍的黃姓助理曾到陳家踹門，黃父勸阻未果，竟自焚身亡。（翻攝臉書）

2021年，陳亭妃在電視劇《新台灣奇案》客串演出媽祖，引發討論，民眾質疑，台中市長盧秀燕曾在電視劇《女兵日記女力報到》客串演出自己，遭NCC認定置入性行銷開罰，而陳卻不罰，有雙重標準。對此，陳解釋，盧受罰是因為節目置入性行銷，無關政黨，她參與演出之前，曾徵詢NCC，演出合乎規範，並無雙標的問題。

A先生、B小姐認為，陳亭妃過去爭議不斷，如今又與國民黨勢力結合，企圖影響民進黨的台南市長初選，實在令綠營支持者憂心，呼籲民進黨中央及台南市黨部介入調查、採取必要行動，還給選民一個公平、乾淨的初選。

陳亭妃在本土戲劇中客串演出媽祖，引發不少話題。（翻攝民視《新台灣奇案》）

回應

針對相關爆料，本刊透過陳亭妃國會辦公室及蔡育輝服務處向2人查證，但截稿前未獲回應。

