新聞內幕／詐投752萬用夫帳戶洗錢 揭蛇蠍女團長逼死豐原5口

李惠雯多次透過LINE恐嚇王家大女兒，致王家人不堪壓力，共赴黃泉。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

台中豐原王家5口命案震驚全台，遺書透露一家人遭詐後還借高利貸，最後遭逼到絕境的悔恨心境，主嫌李惠雯以「團購刷卡投資黃金」為名，利用龐氏騙局包裝成穩賺不賠的高報酬項目，王家人前後共投資752萬元，但得知遭詐想停止投資拿回本金時，李惠雯竟使出恐嚇戲碼，強調沒事前告知就停止投資已屬違約，強索530萬元，還連續傳「有精神病的人殺人也不會有罪」、「我真的很可怕」等簡訊威嚇，甚至傳割腕血照製造恐懼，逼得王父抵押房產籌款，背負8%月息。

廣告 廣告

檢調形容李惠雯的手法已非單純詐欺，而是連續性精神虐待與逼債，最終將一家5口推上絕路。由於李惠雯把騙來資金匯入老公及小孩帳戶，隱匿犯罪所得涉嫌洗錢，檢警已把她老公、小孩在內的7人列為被告，擴大偵辦中。

台中地檢署14日偵結震驚全台的豐原王家五口命案，綽號「李團長」的主嫌李惠雯，以「團購投資」與「黃金代購」為名吸金，再以恐嚇、威壓方式追討巨額款項，導致王家五口7月集體走上絕路，檢方依詐欺取財、違反《銀行法》、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪將她起訴，並建請法院依殺人故意之犯意間接正犯概念，從重量處15年以上有期徒刑。

龐氏騙局 誆會員逾億

王家大女兒（圖）透過同學張姓美容師結識李惠雯，沒想到陷入投資詐騙，最後賠上全家性命。（翻攝臉書）

檢察官除將李惠雯偵結起訴，她的丈夫、女兒、王家大女兒同學張姓美容師，以及陳姓、顏姓、林姓、張姓4名當鋪業者共7人，因涉詐欺、重利、洗錢等罪嫌，另分案偵辦。

由於李惠雯多次以無摺存款方式將詐騙來的現金存入老公、女兒和未成年兒子帳戶，再指示老公轉入其他帳戶，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得，涉嫌洗錢的老公及女兒，被檢警列為下一波偵辦重點。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

新聞內幕／爭奪外交話語權 龍燮鬥成賴政府國安隱憂

新聞內幕／去年裁定竟引今年入出境紀綠 高院法官捏造事件助鍾文智潛逃

新聞內幕／中國叛逃民警闖馬祖 揭偷渡客滯台恐危國安