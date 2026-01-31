新聞內幕／14分店突熄燈爆4.8億黑帳 鼎泰豐華北前董座遭控掏空
台灣餐飲之光「鼎泰豐」在中國華北的經營權之爭進入白熱化，不僅上演股東互告戲碼，更爆出鉅額資金去向不明！負責中國華北鼎泰豐分店營運的恒泰豐餐飲公司董事長林禮宏查帳發現，前董事長韓家宸掌控公司期間，透過自己設立的公司轉匯台幹薪資，竟有1.8億元差額去向不明，原本公司帳戶尚有2.8億元現金也不翼而飛，韓家宸解職後，甚至還匯出人民幣500萬元給北京一家律師事務所，至今未交代金流，也未交接公司資產，合計有4.8億元黑帳去向不明，林禮宏日前已正式具狀控告韓家宸侵占、背信等罪，這場跨國股東大戰持續延燒。
享譽全球的餐飲巨頭鼎泰豐，是台灣第一家摘下米其林一星的本土品牌，這家「台灣之光」征戰世界拓展版圖，擁有逾百家據點。2004年間，鼎泰豐第二代董事長楊紀華攜手大成集團副董事長韓家宸及股市聞人孫鐵漢合資「登陸」，成立英屬維京群島（BVI）商「北京巨人控股有限公司」，在中國華北的北京、天津、西安、青島等地，開設了14家鼎泰豐門市，並授權給北京恒泰豐餐飲公司經營，恒泰豐的唯一股東也是北京巨人。
大股東開戰 具狀提告
20年來，華北的鼎泰豐經營得有聲有色，股東間相安無事，沒想到挺過疫情低潮，2024年間突然爆發股東內鬨！恒泰豐母公司─北京巨人控股有限公司出現權力洗牌，過去由韓家宸、楊紀華及孫鐵漢三分天下，但2024年10月22日，北京巨人召開股東臨時會，宣布全面改派北京恒泰豐董監事，並當場解任韓家宸的董事長職務，改由林禮宏接掌，情勢急轉直下。
恒泰豐餐飲公司時任董事長韓家宸在未交接前、尚控制公司營運的情況下，竟無預警關掉中國華北14家鼎泰豐分店，就此引爆大股東間訴訟大戰，雙方徹底撕破臉。恒泰豐新任董事長林禮宏日前向台北地檢署提補充告訴狀，控告韓家宸、前總經理楊炳坤涉嫌侵占、背信罪；林痛批前董座韓家宸任內金流交代不清，高達新台幣4.65億元資金流向韓掌控的關聯公司，原本帳上還有的2.8億元現金及價值人民幣3千萬元的設備資產，至今下落不明。
林禮宏上任以後，透過管道詳細調閱公司帳戶金流，竟發現自2013年至2022年間，約有新台幣4億6千5百萬元的資金流向韓家宸投資設立的哲漢與壓馬路等相關聯公司，名義上是支付台幹薪資，但實際支付金額與撥款數額嚴重不符。
北京巨人依出具的薪資清冊推算，這9年間的正常支出僅約1.65億元至1.8億元，其中至少有1.8億餘元的差額去向不明。
更弔詭的是，北京巨人自2023年起多次去函要求哲漢與壓馬路2家公司提出財報與支出明細，2家公司不僅未回覆，反而在2024年1月遭韓家宸迅速辦理解散。
資遣救命金 去向不明
本刊取得的相關資料中，2家子公司長期以「服務費」「加值項目」「行政補貼」等名目向母公司請款。正常情況下，派遣公司應定期提交薪資清冊、勞健保投保明細、費用報表，但北京巨人指出，哲漢與壓馬路近9年未曾完整提交任何佐證資料。
不僅如此，恒泰豐帳上的人民幣6千5百萬元不翼而飛。根據2024年7月董事會簡報，時任總經理楊炳坤親自向董事報告：「目前公司於11家銀行帳戶共有約人民幣6千5百萬元（約新台幣2.8億元），其中5千萬元存放於天津富邦華一銀行。」這筆原本應作為華北14家店員工資遣與清算所需的「救命金」，在韓家宸遭解任、拒絕交接後，至今查不出下落。林禮宏二度派員前往北京辦公室要求移交帳冊、印章與資產，均被拒於門外。
按照楊炳坤在董事會簡報中的金流紀錄，這筆資金分散於北京、天津至少11家銀行帳戶，其中最大筆的人民幣5千萬元存於天津富邦華一銀行。檢視內部電子郵件往來紀錄，該筆資金原訂作為「華北地區門市結束營運後的勞務補償金」，但在韓家宸遭解任後，登入權限遭更改，資金流向需自銀行端調閱，但因涉及中國境內企業帳務，調查難度提高。目前北檢正透過富邦金控提供的合作管道，重建帳務軌跡。
最誇張的是，韓家宸被解任、喪失代表權後仍能在2024年指示匯出人民幣5百萬元至北京市通商律師事務所，大股東質疑這是「卸任後偷偷處分公司資產」，涉及非法匯款與重大侵害公司利益。依照林禮宏清查結果，韓家宸任內黑帳金流高達4.8億元去向不明，恐涉掏空背信。
改掛劉家宴 換殼攻台
韓家宸曾任天津台商協會會長，在兩岸台商圈廣結人脈，如今卻與老股東孫鐵漢互控掏空、對簿公堂。孫鐵漢直言：「金流不清是底線問題。」韓則反控孫「帳目不清」，雙方撕破臉後，華北鼎泰豐立即停擺，品牌在中國華北也形同一夕毀於內鬥。
更震撼業界的是，鼎泰豐換招牌後不但「轉生」，甚至已準備換殼攻台。華北業績最佳的4家鼎泰豐門市，現已改掛「劉家宴」招牌，菜色幾乎與鼎泰豐如出一轍，一度甚至掛上「韓家宴」名號。業界傳聞劉家宴計畫今年2月進駐台北信義區，以高端中餐品牌強勢登台，形同「帶著鼎泰豐基因另起爐灶」。
逾億元設備 逕遭移轉
引爆股東怒火的除了資金流向不明，還有華北鼎泰豐的「關店手法」。依據本刊掌握的內部簡訊紀錄，韓家宸在未與母公司溝通的情況下，直接以企業微信下令店長：「今日起暫停營業，勿對外說明。」甚至在公告前半小時，部分分店主管才得知消息。多名員工向本刊透露，韓家宸曾聲稱「大股東不再支持，營運無法維持」，但同時有廠商指出，韓家宸團隊早在2024年8月就開始著手移轉設備到新品牌劉家宴。
知情人士透露，劉家宴內部招募文件甚至出現「歡迎鼎泰豐離職員工加入」字樣，菜色規劃更包含招牌小籠包、紅油抄手、排骨炒飯，品項高度與鼎泰豐重疊。鼎泰豐原有的中央廚房設備，包含蒸籠製作機台、包餡機、醬料備料設備，市價約人民幣3千萬元，疑似也在未經清點與交接的狀況下遭移轉。林禮宏直批：「設備、人員、供應鏈全都被帶走，根本是原地換殼。」
大股東們痛批：「這已不是經營糾紛，是玉石俱焚。」林禮宏更語帶無奈：「韓家宸不給經營、卻要毀掉品牌，這是坑殺股東、也坑台商。」這場從台北燒到中國的餐飲龍頭股權大戰，隨著司法介入偵辦、跨境金流與銀行資料逐步釐清，恐怕只是雙方人馬戰火序曲。
韓家宸則否認所有指控，反控林禮宏與大股東孫鐵漢誹謗，2人已遭北檢依加重誹謗罪起訴。原本生意上的夥伴，如今因經營權撕破臉，演變成訴訟大戰，是非對錯如何，最終只能仰賴司法調查釐清。
回應／韓家宸律師：林禮宏非法定代理人
針對遭北京恒泰豐新董座林禮宏提告背信、侵占一事，韓家宸律師回應，恒泰豐是在中華人民共和國合法註冊登記公司，法定代表人是韓家宸，林禮宏既不是法定代理人，也非董、監事，所提相關文件對恒泰豐不具法律約束力。有關4億6千5百萬元的部分，是由巨人公司唯一董事、兼任恒泰豐董事的李韻珊簽署、作出支付指示，應由巨人公司實際控制人孫鐵漢先生及簽字人李韻珊女士（互為配偶）作出說明；文中所指人民幣6千5百萬元部分，已載明於北京恒泰豐公司董事會會議紀錄，經董事審議通過；人民幣5百萬元部分，則是恒泰豐支付北京通商律師事務所的律師服務費。
