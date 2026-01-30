新聞內幕／4弊端釀馬太鞍溪洪災19死 光復鄉長遭押緊咬徐榛蔚

檢調掌握中央示警公文，認為縣府督導未落實，花蓮縣長徐榛蔚是否履行災害指揮官責任，成為下一階段調查主軸。（翻攝徐榛蔚臉書）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖2025年溢流造成19人死亡、5失蹤，各方指向撤離作業失當，檢調追查，背後竟是一連串人禍！花蓮光復鄉長林清水因「撤離報表全造假」遭聲押，承辦人、村幹事指證他亂填數字、從未落實逐戶撤離，甚至在警戒最高點還跑去吃羊肉爐。更關鍵的是，中央9度示警、國軍到位，鄉公所卻回報「全數撤離」而延誤實際救災，偵訊時林清水緊咬縣長徐榛蔚才是地方救災指揮官，形同把責任推給縣府，不能只究責他一人。檢調已鎖定4大缺失，件件均指向花蓮縣政府監督不實，且未確實督導疏散，究責層級恐持續向上。

廣告 廣告

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，1月14日指揮調查局兵分八路，搜索光復鄉公所等相關地點，並約談鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林聲押獲准，案情迅速升溫，究責層級恐持續升高至花蓮縣長徐榛蔚。

光復鄉長林清水遭檢調依廢弛職務、偽造文書等罪嫌聲押，他被多名公務員指證「撤離資料全造假」，成為全案究責核心。（翻攝徐榛蔚臉書）

撤離表造假 未逐戶查訪

本刊調查，檢調統整多份公文及約談相關公務員發現，林清水向中央陳報的「疏散8千餘人」數據幾乎全數造假，實際需要撤離約4千人，卻未事先造冊，且未查明各區域保全戶名單，即直接將10個村的全體村民視為已撤離名單悉數填上，甚至在案發前一晚仍無視預警，跟祕書前往羊肉爐店聚餐，完全忽略災前警戒。

偵訊時林清水極力喊冤，把責任推給縣府，指鄉公所人力物力不足，無法獨力執行大規模撤離，且依《災害防救法》規定，災害發生時的地方指揮官是縣長徐榛蔚，光復鄉公所僅配合縣府，他已盡力而為，不能單方面究責他。

光復鄉佛祖街受創慘重，淤泥淹沒達1層樓高，被形容成「黑部立山」，該區已被評估不適合居住，需政府提出遷村或防洪改善計畫。（花蓮縣社區大學空拍教師簡嘉信提供）

由於徐榛蔚已遭罹難者家屬提告，她與林清水的上下指揮鏈清晰，外界也普遍認為此次災難與人為疏失密切相關，預計檢調在啟動新一波調查後，縣府廢弛職務的責任將進一步被釐清。

本刊調查，林清水獲悉遭聲押後情緒激動，多次指控縣府未提供足夠支援，並說徐榛蔚在堰塞湖溢流前數日仍出國，強調颱風預報期間本應保持高度戒備，去年9月樺加沙颱風來襲，各國預測顯示暴風範圍大、花東迎風面雨勢強勁，光靠他一名鄉長根本無法完成8千多人撤離。

馬太鞍溪上游堰塞湖水位高漲，溪谷內土石堵塞形成大壩，專家早於災前數日警告一旦溢流，後果不堪設想。（翻攝馬太鞍溪堰塞湖監測紀實官網）

檢調取得的資料也印證颱風警訊未被正視，中央災害應變中心至去年9月23日洪災前，共針對花蓮縣府示警10餘次，林保署與消防署各通報9次與10次，但疏散行動卻未確實執行，14名罹難者全住在內政部劃定的強制撤離範圍內，縣府應變中心卻在溢流後才緊急提升為一級開設，可見不只是林清水難逃責任，徐榛蔚的行政監督不周恐也難辭其咎。

馬太鞍堰塞湖目前已幾乎放乾，施工團隊利用重機具完成壩體降挖任務，終於解除潰堤威脅。（翻攝林業保育署花蓮分署官網）

謊報瞞上級 未啟動SOP

檢調追查這起災難的責任歸屬，歸納至少有4大缺失，顯示並非單純的天災，甚至可能涉及多名共犯。

第一項缺失即林清水的防災意識嚴重不足，且多次對上級不實陳述，向中央宣稱「已依指示撤離8千多人」，但多名祕書與民政課人員指證，起初實際撤離僅約800人，中央依門牌號碼計算出的8千多人為設籍人口，鄉公所應再分類土石流警戒區保全戶統計實際撤離人數，林清水卻未派人查核，直接把8千多人名單視為撤離完成回報縣府，再由縣府呈報中央，除避難所入所人數為真，其餘垂直與依親安置人數全亂填。

檢調還查出林清水長期未針對全鄉土石流保全戶造冊，導致緊急狀況無法掌握撤離名單，且他為應付中央強制撤離指令，在時間壓力下謊報敷衍上級，實際行動僅靠警車、消防車廣播，加上村長用原住民語勸告。承辦人更證稱，這份8千多人的撤離數據是林親自交代照填。依過往颱風與豪雨前撤離SOP，須由縣府下令、鄉長轉達、村長與警察逐戶訪查、要求簽切結並拍照上傳，但此過程在光復鄉完全未啟動。洪災當天中央四度發送細胞廣播，光復鄉仍有人在社區活動，足證撤離未落實。

縣長徐榛蔚與光復長林清水肩負第一線撤離居民工作，如今面臨《災防法》究責。（翻攝徐榛蔚臉書）

第二項缺失是與大馬村成功撤離形成鮮明對比。大馬村長王梓安在洪災前2個月即預警撤離，9月21日接獲中央要求後立即行動，當晚撤離近百人，隔日清晨再度巡村撤走最後一批，在這場災變全村零傷亡，獲各方一致推崇，檢調確認，大馬村完全依照SOP執行，其他村落並未落實相同程序。

警戒最高點 去吃羊肉爐

第三項缺失則暴露林清水在警戒最高點時失職，9月21日，中央依花蓮縣府需求，派遣12名兵力與3輛戰術輪車抵達光復鄉，準備協助預防性撤離，但林未調度警消、軍方協助，反與祕書前往位於撤離範圍內的羊肉爐店聚餐，公所浮報「撤離完成」使中央與國軍誤以為量能充足，實際上居民仍原地等待，對紅色警戒毫不知情。

第四項缺失則指向縣府應負的責任，林清水引用《災害防救法》企圖卸責，然而依該法第10條，縣府對鄉公所有指揮監督義務，8月中旬起，中央與農業部多次提醒堰塞湖風險，水利專家李鴻源等人亦提出警告，中央與縣府針對堰塞湖九度聯繫，要求造冊、簡訊演練、疏散準備，行政院更啟動一級災害應變中心，9月21日晚間行政院聽取報告指光復鄉需撤離1,800戶、8,500人，隔日即調度國軍支援，卻被虛假回報誤導延誤時機。

受災戶家屬情緒激動，控訴縣府沒派人逐戶通知，痛批「是政府害死我們」。（鏡報王吟芳）

洪災來臨前 徐榛蔚赴韓

此外，依《地方制度法》規定，花蓮縣政府及光復鄉公所就「災害防救」有規劃及執行法定義務，依法有勸告或強制撤離作適當安置的措施，罹難者家屬組成自救會控告徐榛蔚，認為她對相關預警明明早已知悉，卻仍怠忽職守，不但未能及時發動撤離指令，對於防救資源投配更是嚴重不足，甚至洪災來臨前還出訪韓國。

堰塞湖風險升高期間，縣長徐榛蔚（左）仍在韓國進行訪團行程，災民質疑縣府並未維持災前應有的高度戒備。（翻攝徐榛蔚臉書）

提告的罹難者家屬認為，依據行政院農業委員會修訂的《堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案》規定，具體明確規定地方父母官，包括縣長與鄉長所應履行職責，縣政府與鄉公所卻無相應作為，應依法追究責任。

回顧馬太鞍溪洪災奪走19條人命前，內政部已9度對花蓮縣府下達「必須立即疏散」的警訊，9月15日起，農業部林業保育署也連續數天以公文及電話會議要求縣府緊急造冊、盤點土石流警戒區保全戶，並於9月19日、20日、22日等時間再度以紅色警戒通知「務必強制撤離」。

中央早在災變前即發文示警，內政部與農業部9度以紅色警戒要求花蓮縣府「務必強制撤離」，但部分公文在縣府內部未完成層級流轉即結案。（翻攝畫面）

消防署同樣在21日清晨、上午、下午連續3度通報縣府，明確指出馬太鞍溪上游堰塞湖水位急升，有立即溢流風險，要求「不得延誤撤離程序」，中央災害應變中心當晚第九度示警，並白紙黑字告知縣府需撤離1,800戶、約8,500人，要求縣府連夜完成勸離，並同步回報實際撤離進度。

這些公文與警訊被花蓮縣府及光復鄉公所「已讀而未落實」，檢調掌握的紀錄顯示，中央要求造冊、演練、統計撤離人數等項目，縣府均未依程序督導光復鄉公所執行，反任由鄉長林清水草率向上回報，且縣府竟未深入查核，多份中央的公文甚至未在縣府內部完成層級流轉，遭以「已知悉」結案，實際執行卻幾乎掛零，更離譜的是，在中央第7與第8次示警期間，花蓮縣府仍以「地方回報撤離中」回覆，使中央誤以為狀況受控，延誤調派更多支援。

空照圖可見馬太鞍溪上游堰塞湖與下游相對距離，溢堤潛勢區域的危機意識，成了這次災變釀成死傷慘重的關鍵。（翻攝國家災害防救科技中心災害情資網）

林清水卸責 大打悲情牌

因為本案遭收押的林清水，現年70歲，農會系統出身的他，曾是花蓮光豐地區農會7連霸的總幹事，任內以行銷箭筍出名，曾任國民黨花蓮縣黨部副主委、光復鄉黨部主委，偵訊時他把責任撇得一乾二淨，為了說服法官不要羈押他，還大打悲情牌，強調一輩子都在地方服務，不會罔顧鄉親安全及他們的身家財產。

林清水應訊後成為此案首位被強制羈押的公職人員，象徵究責正式進入司法階段。（鏡新聞提供）

林清水還強調，洪災來襲前曾親自到村里查看疏散狀況，派人在村裡廣播，還協調警方與消防隊在大街小巷開車宣導中央要求撤離的命令，有的老人家不方便行動或堅持不走，他也拜託就近垂直撤離到高樓層，因風雨太大才釀禍。說到激動處，林眼眶一度泛紅，聲稱發生溢流當天一早，鄉公所派出的廣播車巡街提醒撤離，他也通知村長聯絡鄰長逐戶通知，部分長者因不會使用手機或聽力衰退，沒能及時接收示警簡訊，才會錯失逃生機會，但法官顯然不信他的說法，才會同意檢方的羈押聲請。

搜救人員將一名滿身泥沙的小女孩（中）抱離災區，送往臨時收容中心，她在洪流後倖存畫面，令在場救難隊與鄉親一度哽咽。（屏東縣消防局提供）

林清水4年前曾公開力挺杜麗華再度出馬與徐榛蔚對戰，杜曾獲國民黨提名參選縣長挑戰傅崐萁，林的力挺形同公開跟傅崐萁做對，導致與他關係密切的農會有好幾年與縣府關係不合，影響經費補助，如今，傅的縣長老婆徐榛蔚也淪為被告遭查，檢調務必盡速查出真相，才能給無辜喪命的鄉民及社會大眾一個交代。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

馬太鞍洪災究責／8000人撤離淪紙上作業 光復鄉長遭押驚爆人禍釀災

馬太鞍洪災究責1／19死洪災真相翻盤 鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚

馬太鞍洪災究責2／堰塞湖中央9度示警當耳邊風 4大缺失直指洪災全面人禍