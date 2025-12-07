新聞分析》中介法借屍還魂 內政部濫權封網

民進黨政府曾推動《數位中介法》立法鎩羽而歸，事隔多年，卻以打詐為名，對大陸「小紅書」施以封網1年處分。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）曾試圖推動《數位中介法》立法，卻因網路管制疑慮鎩羽而歸。不過，事隔多年，民進黨政府捲土重來，以打詐為名目，對大陸的「小紅書」施以封網1年處分，顯然民進黨不需立法或修法，也能擴大解釋法條，濫用行政權力打造網路長城。

民進黨政府一直試圖管控數位平台，NCC曾經推動《數位中介服務法》立法，就是想透過法律約束平台，然而引發言論審查、新白色恐怖的疑慮，導致法案卡關，此後該法有如網路戒嚴的象徵。未料，陸委會今年5月重提該法，可見民進黨想透過管控方式，達到一言堂的政治目的。

廣告 廣告

近期內政部以打詐為名，引《詐欺犯罪防制條例》第42條把小紅書封禁1年，頗有「借屍還魂」的意味。該條授權主管機關處理緊急詐騙案件得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

不過，該條文針對的專門為詐騙而開設的詐騙網站，而非針對「平台」，若因平台上有人涉嫌犯罪就把整個平台封禁，就是扭曲擴大解釋法條，才會讓人懷疑是要政治性封殺小紅書。

內政部說封禁的主因歸咎於小紅書不配合落地，沒設在台法務代表，然而，實務上，臉書等社群平台都照了內政部的遊戲規則，但詐騙案仍居高不下，所以究竟有沒有打假球？從數據上確實很難讓小紅書的訂閱者服氣。

在朝小野大局面下，象徵民進黨政府想把手伸進網路世界的《數位中介服務法》肯定是過不了關，民進黨政府只好另闢蹊徑，還是找到一條路來管制網路，用全民怨恨的打詐為名，出手控管大陸的平台，並製造寒蟬效應，但從小紅書這2天愈打愈紅，訂閱數量增加，未來透過「翻牆」觀看，恐怕也是賴政府始料未及的。