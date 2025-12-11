新聞分析》南韓矮化台灣 賴政府推教育計畫聚焦韓流 論述失序成全民問號

賴清德總統11日在「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會上致詞，強調政府將持續支持青年走向世界、拓展國際視野。（鄧博仁攝）

南韓在電子簽證系統將我國標示為「中國台灣」，引發國內強烈反彈。外交部雖公開表達將檢視台韓關係，民進黨立委王定宇也嗆聲要南韓付出代價，但至今看來僅止於我方單方面的憤怒，南韓政府未見任何回應。

在情緒尚未平息之際，教育部與總統賴清德今（11）日卻在青年百億海外圓夢基金成果展中，以韓國偶像文化作為活動主軸，並由赴韓學習演藝的台青以K-POP舞蹈開場，這不免引起質疑，賴政府是否已經忘記外交部的宣示與綠委的憤怒？

青年百億圓夢計畫自 114 年啟動，原意是支持台灣青年到全球各國見習、拓展國際視野，從青年議會領袖、文創產業、科技網路到地方創生，各種主題皆可申請。但在眾多議題中，教育部此刻卻選擇以韓國文化作為成果展焦點，尤其是在台韓外交出現摩擦的敏感時機，更讓外界認為賴政府言行錯亂，昨日不滿、今日忘記。

賴清德在今（11）日致詞時提到，自己在新樓醫院當醫師時，就曾遇到高中生想赴韓國學跳舞，如今政府願成為青年逐夢的後盾。然而，此番談話也引出另一個問題，政府是否正在鼓勵台灣青年將目標集中於南韓演藝產業？在外交受挫、官方仍對韓方表達不滿的當下，教育部與總統卻以韓流作為主要展示亮點，難免使人質疑施政訊號的矛盾。

更尷尬的是，文化部長李遠昨日赴立法院教文會專案報告，也被問及是否會以限制文化交流作為回應南韓，他僅表示仍會配合文化政策持續推動，尤其近兩年台韓影劇合製作品愈來愈多，韓國對台灣文化的感知與興趣也在增加。

部會首長不敢明言的原因並不難理解，即韓國偶像深受台灣年輕世代喜愛，若以文化封鎖作為制裁手段，不僅衝擊青年族群的情感與消費行為，更將直接影響年輕族群對執政黨的支持度。

如今，面臨外交遭遇屈辱，綠委嗆聲要南韓付出代價，行政部門卻高唱繼續韓流，在輿論形成矛盾焦點。賴政府內部對於台韓外交爭端的論述與行動不僅前後不一，更凸顯無力招架陸方從國際下手的政治壓力。

