新聞分析》朝野惡鬥外溢 兩岸交流成祭旗

陸委會拋出《兩岸人民關係條例》修正草案，主張對所有公務員和立委，全面強化赴陸管制。在憲政僵局之際，賴政府以維護國安之名義，限縮交流為手段，希望達到打擊藍白的目的，讓本可緩解台海緊張的兩岸交流，成了朝野惡鬥的祭旗。

去年4月先有前總統馬英九赴北京上演「馬習二會」，接著有17名國民黨立委赴北京，見了大陸全國政協主席王滬寧；近日有廈門台商協會活動，7藍委參加，綠媒「獨家」新聞連發，動輒以「接旨」用詞，臆測「藍委奉中共之命擋國防預算」的劇本，大肆抹紅，然後政府再「順勢」推出此項修正草案。

因民進黨不認九二共識，中共拒絕與賴政府官方互動，與藍營則頻繁交流，近期也不時有藍營縣市首長赴陸交流，國共溝通順暢。這樣的對比看在民進黨眼裡，自然不是滋味，此項修法若通過，可杜絕中共拉攏藍營「以在野地方包圍中央」，尤其草案更要求民代回台後，需清楚報告接觸中共黨政軍的人事時地，這也可讓民代打消赴陸念頭。

從發布時間看，也經過精算，台北上海雙城論壇27、28日登場，行政院26日通過並公布此草案，搶兩岸話語主動權，不讓台北市長蔣萬安專美於前，並用守護國安的道德高地，破解雙城論壇將帶起的兩岸交流宣傳。

然而在草案中有些表述定義不明，譬如何謂「指標性卸任官員」？何謂「倡議或消滅矮化我國主權之活動」？若法案通過，馬英九、洪秀柱還能赴陸嗎？活動上有人稱「中國台灣」就涉及矮化嗎？此外，草案稱若機關遲不予認定，內政部就「逕行列管」，也可嗅出賴政府的強勢。

陸委會26日宣稱「不會影響一般民眾前往中國大陸」，實際上兩岸交流早就風聲鶴唳，近期許多民間單位，相繼取消行之有年的赴陸交流，有些不在規範範圍的私立大學，也跟進比照公立大學，要求行政職教師赴陸報備，並展開清查。

兩岸政治僵局短期難解，民間交流則有厚實基礎，也是兩岸關係的重要潤滑劑，但一次次的限縮政策，都將破壞扼殺交流。大罷免大失敗的教訓，民進黨似乎已拋諸腦後，重操抹紅舊業的戲碼，何時方休？