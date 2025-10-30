新聞分析》比「川習會」更受矚目？川普放話重啟核試，要測的是美中俄的戰略底線

「川習會」前夕，美國總統川普透過社群平台宣布一項震驚國際的決定，「美國將立即重啟中止超過30年的核爆試驗」，並聲稱，此舉是為與俄羅斯與中國「站在平等基礎上」的必要反應。短短幾句話，不僅模糊地傳達了政策指示，更在國際間掀起對新一輪核軍備競賽的憂慮。儘管該聲明缺乏細節與執行方案，卻已足以讓「川習會」的焦點轉向全球核秩序恐進一步混亂。

川普此篇發布在「Truth Social」上的貼文表示，「 美國比任何國家擁有更多核武。這是在我的第一個總統任期內完成的，包括對現有武器進行了全面的更新和翻修。因為這種巨大的破壞力，我討厭做這件事，但我別無選擇！俄羅斯位居第二，而中國則居第三，但他們將在5年內追上。由於其他國家正在進行測試計畫，我已指示「戰爭部」立即以「平等基礎」開始測試我們的核武器。」

美國總統川普在Truth Social上公布，已經指示戰爭部重啟核武試驗。(截自川普Truth Social)

對川普的貼文，《大西洋月刊》（The Atlantic）報導點出錯誤，稱「俄羅斯才擁有全球最多的核彈頭儲備，主要因為俄羅斯仍保有大量專為戰場使用而設計的小型戰術武器。川普說中國遠遠落後是正確的；中國目前約600枚核彈頭，這意味著它必須每年生產將近1000 枚核彈，才能在本世紀末與美國或俄羅斯達到同等規模。不過，中國在過去兩年裡增加約100 枚核彈頭。

此外，美國在川普的第一任期內並沒有建立起什麼光鮮亮麗的新武庫。美國確實即將花費巨額資金——大約 1 兆美元——來實現其戰略核武庫的現代化，但該計畫自歐巴馬政府時期就已經進行了。

《紐約時報》報導則指出，依照長期制度安排，美國的核爆試驗歷來由能源部（Department of Energy）負責，實際執行單位為其下的國家核安全局（National Nuclear Security Administration, NNSA），而非國防部。這種職權的錯誤分配或模糊，使川普的政策聲明陷入程序與機構之間的灰色地帶。美國國防部與能源部截至目前均未公布任何試驗啟動計畫。

根據美國國會研究處（Congressional Research Service）今年8月的報告，美國總統下令恢復地下核爆試驗，整備與執行流程將至少需時24至36個月。

俄羅斯試射「海燕」導彈：川普的戰略焦慮

為何川普選在此時宣布重啟核爆試驗？

根據《紐約時報》報導分析，這與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於10月26日宣布，成功試射核動力巡航導彈「海燕」（Burevestnik）有關。該導彈據稱可飛行15小時、航程達8700英里，能突破現有飛彈防禦系統。

普丁在與軍方高層會議中強調「海燕」是「世界上獨一無二的武器」，並下令著手部署前置基礎設施。此舉被廣泛解讀為對美國「金色圓頂」（Golden Dome）飛彈防禦構想的直接挑戰。

儘管俄方的技術細節仍具不確定性，多位核專家已表達對其實戰效能與穩定性的懷疑。核不擴散專家路易斯（Jeffrey Lewis）向《紐約時報》形容，「海燕」就是一個小型的空中車諾比(Chernobyl)，警告這類武器是非常糟糕的發展，恐破壞軍備控制體系，危及全球安全。不過，他也指出，「這就是軍備競賽的樣子」。

《大西洋月刊》（The Atlantic） 分析則指出，川普極可能是因俄方此類展示而產生過度反應。若其核試政策建立在誤解、焦慮或象徵性回應基礎上，則此舉可能更多反映政治姿態，而非軍事必要性。

中國核擴張與軍控失序，加劇美國焦慮感

除了俄羅斯因素外，中國核武擴張亦構成川普決策的另一個關鍵。中國從未簽署過任何限制核武的發展條約。在冷戰期間，中國只有區區數百枚核武器的「最低威懾」（minimum deterrent），相較於俄羅斯和美國擁有的數千枚，顯得微不足道，過去似乎不值得擔憂。

然而，中國國家主席習近平早已放棄這項長達數十年的政策，並積極秘密發展核武，美國間諜衛星近年更多次拍攝到中國在境內打造多處飛彈發射井（missile silos），進而將中國核武發展公之於眾。

五角大廈估計，到2030年，中國可部署核武約1000枚，至2035年將達到1500枚，其數量將逼近美國、俄羅斯現有規模。

更令人關注的是，中國似乎對加入軍備控制談判不感興趣，認為目前仍處於戰略劣勢階段，不應受到與美俄同等規範。這使美國對未來戰略平衡感到不安，儘管川普曾表示，他認為自己可以說服習近平加入這類談判。

另一方面，美俄之間唯一仍在運作的《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）即將於2026年2月失效，且根據條款不得再延長。普京曾於2025年9月提出非正式延長現有限額一年，作為替代安排，但雙方至今尚未展開實質磋商。

國內反對聲浪與盟友壓力同步升高

川普的核試聲明迅速在美國國內引發政治與政策層面的反彈。民主黨聯邦眾議員提圖斯（Dina Titus）表態反對，並計劃提出立法阻止核試重啟，認為「我們不該重回核試的陰影」。



美國華盛頓的非營利政策機構控制武器協會 (Arms Control Association， ACA）也對此表達嚴正關切。執行長金博爾（Daryl Kimball）指出，美國目前已有完整模擬與非爆炸測試技術維護其核武庫，無需重返實體核爆試驗。他警告：「川普的宣布可能引發他國跟進試爆，重創《不擴散核武條約》（NPT）體制，並挑起一連串軍備升級連鎖反應。」

日本作為美國盟邦，亦對此表達明確關切。日本內閣官房長官木原稔已表示，日本將持續推動無核武世界的實現，包括促使《全面禁止核子試爆條約》（CTBT）早日生效，以及強化NPT體制。

象徵貼文還是實質政策？測試的不只是核彈本身

截至目前，美國並無明確重啟核爆的時間表或技術部署計畫。然而，川普的這則貼文已打破30年來核武國家之間維持的默會共識。

這場爭議真正測試的，不只是核武本身的技術效能，而是當代國際秩序對不確定性政治行為的承受力。如果這場試驗從未發生，它或許只是總統一時的戰略語言；但若它引發全球效仿，其後果將可能重塑後冷戰以來的核武禁線。

如果川普真要進行核武試驗，也許是在拉斯維加斯以外的試驗場，這很可能會引發其他核武國家進行類似的試驗。在美國的盟友中，這些國家包括英國、法國和以色列（以色列擁有近百枚未公開的核武庫）。印度、巴基斯坦和北韓也擁有不斷增長的核武儲備；北韓是在川普第一個任期內，最後一個進行已證實核試驗的國家。

