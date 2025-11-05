新聞分析／民營金控併購潮 公股靜悄悄

玉山金控正式宣布併購三商壽，國內金控版圖重新洗牌，然而，這幾年民營金控大肆在市場上「狩獵」，更顯得公股金控似乎在這波金控二點○的「大併購潮」下，宛如隱形人。若沒有積極作為，在金融市場「大者恆大」的趨勢下，早晚將面臨邊緣化的困境。

從中信金控四處尋找併購標的、玉山金併購保德信投信和三商壽、台新金與新光金合併、到永豐金合併京城銀行，民營金控近年戰略明確，就是要持續擴大規模，因為在金控二點○時代，規模就是「護城河」。

然而，另一邊的公股金控，卻像陷入慢動作的影像裡。合庫金、兆豐金、台灣金等公股金控，哪一家不是手握雄厚資產與政府背書，卻始終看不見明確的整併策略。官方雖鼓勵「以開闊的心胸」看待併購，但同時又強調「不會下指導棋」，結果就是，各家金控眼睜睜地看著民營業者攻城掠地。

說實在的，問題不在於沒機會，而在於結構性束縛。公股金控往往決策多層、加上董事長、總經理任期輪替頻繁，任何併購案都得小心翼翼，更不用說可能還有政治考量，光一個「可行性研究」或許就能耗掉半年。關鍵在於公股高層人事靠的是執政者關愛的眼神，人人坐上大位後，想的不是更上一層樓、就是安全下莊，無論是公公併、公民併都是件吃力不討好的事，加上扁政府推動「二次金改」的陰霾揮之不去，導致公股金融機構推動整併始終淪為紙上談兵。

民營金控少了政治力介入，董事會決策靈活、資金調度快，一旦看到市場縫隙便能「閃電出擊」，例如這次玉山金從下聘到董事會通過，只有短短十三天。因為併購對他們而言，不只是擴張，更是生存戰略。銀行、保險、證券、投信整合後形成的客戶網絡與資金流，能加速發揮綜效。

可以預見的將來，金控間的競爭會漸趨集中，民營金控靠併購「外延式成長」，公股金控則習慣以內生成長維持穩健。但當市場競爭進入規模與速度的時代，穩健的另一面，其實就是遲緩。

