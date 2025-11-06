新聞分析》盧挺過防疫 政治風暴上緊發條

台中市長盧秀燕挺過關鍵15天防疫期，並迅速撤換3位主責官員，既為市政團隊鎖螺絲，也為明年九合一選舉、2028年大選上發條。（馮惠宜攝）

台中爆發全台首例非洲豬瘟，掀起防疫與政治雙重風暴。市長盧秀燕親上火線，挺過關鍵15天防疫期，解除活豬禁運後迅速撤換3位主責官員，並以「媽媽做不好一樣要檢討改進」公開道歉，既為市政團隊鎖螺絲，也為明年九合一選舉、2028年大選上發條。

疫情初期，外界批評聲不斷，民進黨團甚至抨擊她為「豬隊長」，指責市府疫調「一變再變」、基層執行漏洞百出。然而，盧秀燕將防疫首要任務鎖定「把疫情留在案場、不讓病毒外流」，與中央團隊密切合作，短時間內完成零擴散、全陰性的防線。

盧團隊的應變策略很明顯，先咬牙撐過15天禁制期，同步對內檢討失職首長、暗覓接任人選，但暫不宣布，以免被誤解為「甩鍋」、「棄車保帥」，等到疫情清零，確認疫情未擴大，再公開道歉、罪己、究責。因此，中央剛宣布6日解禁，盧秀燕立即大動作鍘官、致歉，並迅速宣布接任人選以及後續防疫作為，一氣呵成，就是回應外界的批評，同時立下停損點。

盧秀燕當了7年台中市長，「媽媽市長」形象深植人心，累積全國性高人氣，成為藍營一姐，更被不少藍營支持者視為挑戰2028的共主。不料兩屆任期剩約1年，先有堅拒參選黨主席，令不少支持者頗不以為然，如今又因非洲豬瘟處理過程暴露漏洞，不僅折損她過去城市治理累積的高人氣，也勢將成為日後政治路途的硬傷，影響明年市長及議員選舉，更可能動搖她問鼎大位之路。

必須觀察的是，這段期間綠營府院黨及民代體系炮火凶猛，藍白則由黨務及部分民代體系從邊境管制等角度圍魏救趙，但雙方的交鋒，絕不可能因疫情清零解封而平息，盧秀燕除了昨天為市政團隊鎖螺絲，以補強治理體系、重建公信，如何為緊接而來的政治攻防上緊發條，已是盧無法迴避的下一道課題。