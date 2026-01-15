新聞分析》總統本命區洗牌 綠挑戰才開始

台南「妃憲之爭」由陳亭妃勝出，各界原認為賴清德總統本命區接棒人選非賴系莫屬，結果讓眾人跌破眼鏡，此舉反映選民用最新民意打臉「德意志」，間接凸顯民眾厭惡賴系「權力一把抓」的狼性。扛著台南不能輸壓力，賴及黨內同志勢必要一笑泯恩仇，高舉陳亭妃的手喊凍蒜，才有望重整「台南隊」。

民進黨在台南執政超過30年，台南因而被形容「綠到出汁」，向來初選過關就形同贏得大選，也使得每一場初選都上演「殺到刀刀見骨」的局面。

此次初選因民調一路領先的陳亭妃，被新潮流貼上「非我族類」標籤，加上親信過去在議長選舉中跑票等「劣跡」，各方都關注賴系與非賴系對決，不僅決定下屆市長人選，甚至牽動2028大選在地方政治勢力興衰。

尤其，台南正副議長賄選案將在2月13日宣判，一旦被宣判有罪，議長邱莉莉、副議長林志展等5席議員恐遭解職，屆時這場初選結果就可能會先在代理正副議長一局掀波。地方人士分析，黃偉哲任期將屆，此次陳獲得部分無黨籍議員支持，議會是否會上演陳系對決賴系？值得關注。

賴清德過去幾次南下都不避諱稱子弟兵林俊憲為「台南隊長」，接棒意味濃厚，卻在這場初選遭遇選民悍然否決，陳亭妃面對「大軍壓境」仍能強勢出線，套用王世堅所言「我信賴，但不信邪」，台南選民被形容留著綠色血液，但也深度厭惡賴系「占盡優勢、強要」的作風。

對民進黨而言，最大壓力是「台南不能輸」，但台南近年籠罩在黑金、光電弊案陰影下，選民對政局不僅灰心也憂心，而陳亭妃政治盟友、前議長郭信良也接連上演議長跑票、光電弊案等爭議事件，此次初選，林陣營也揭此瘡疤、怒轟陳亭妃「背骨」。

殺到見骨後再喊團結向前，一向是民進黨傳統，但在綠營長期執政蒙塵下，選民是否真正認同陳亭妃，願給她改變台南的機會，也是陳接下來要面對的挑戰。