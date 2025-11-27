新聞分析／羅唯仁一人跳槽 難撼台積電地位
台積電前資深副總經理羅唯仁即將轉任英特爾，據了解，他已開始針對英特爾晶圓代工業務及先進製程進行診斷，協助英特爾技術提升的態勢已然底定。半導體業者認為，單憑羅唯仁一人，難窺台積電核心技術全貌，且台積電、英特爾彼此製程技術不同，即便羅轉任競爭對手企業，還是無法撼動台積電在全球晶圓代工獨霸的地位。
對於羅唯仁轉赴英特爾任職，和碩董事長童子賢稍早表示，不需要擔心英特爾是否能藉此超車台積電，他認為，台灣的半導體產業生態並非由一、兩人就能改變。
多位半導體大老也持相同看法。一位半導體業者開玩笑說：「如果他帶走一批人，那就要小心，單憑一人，是玩不出新把戲！」
這位半導體業者指出，早期台積電一位要員帶走五十二位台積電員工轉赴中國大陸發展，很快地，這家晶圓廠就在大陸扮演舉足輕重地位。他認為，至少也要超過五十位台積人追隨羅唯仁到英特爾，才會真的造成衝擊。以目前形勢來看，不用擔心台積電會受影響。
不過，多位半導體業者認為，台積電太晚提告，才會造成外界諸多聯想。
消息人士透露，台積電本月初舉行董事會，董事、也是前應材董事長麥克．史賓林特提出羅唯仁違反競業禁止，未依約到學術單位任職，而是直接「回鍋」英特爾，強烈表達公司必須提告，台積電法務單位才決定行動。只不過，稍早也曾傳出，羅唯仁赴英特爾任職，是史賓林特推薦，才會導致台積電拖延未對羅提告，不過，因此案進入司法程序，台積電不回應。
消息人士則分析，台積電對羅提告基本有三層意義，一是向所有員工宣示公司捍衛營業秘密的決心，不管任職職務有多高，只要做出傷害台積電的事，台積電絕對會告到底。
其次是向客戶及投資人宣示「處理洩密案原則一致」，從過去有員工竊密轉赴中芯國際任職，到梁孟松洩密事件牽涉到南韓及三星，以及這次羅唯仁違反規定跳槽英特爾，台積電堅持守住公司最重要的機密。
第三則是向供應鏈表達，須恪遵台積電最重視的ＰＩＰ（專屬資料保護）政策與機制，和羅唯仁保持距離。
更多udn報導
怪錯竹棚鷹架？香港大火延燒多棟 網：關鍵在它
台大資工男程式寫到怕 過來人指出路：每天工作1小時
老闆是李多慧！待遇福利出爐 網：沒薪水沒關係
劉德華三餐菜色曝光 唯獨這項禁忌品不碰
其他人也在看
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 1 天前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 1 天前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
美關稅戰掀工具機寒冬 台中工業區廠房易主 專家：沒賺頭了
台灣工具機產業陷入困境！美中貿易戰重創出口，三大市場美、中、歐訂單大減，中部傳產區塊廠房紛紛易主、收攤，轉售價多落在3000萬至8000萬元之間。台灣業者雖擁有客製化優勢，但在關稅及匯率等不利因素下，國際競爭力大幅削弱。專家呼籲，台灣工具機業者需積極突破困境，發展商品化及建立商業生態系，以避免被國際市場淘汰的命運！TVBS新聞網 ・ 1 天前
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台光電爆衝飆史高！AI需求訂單滿到2026 外資喊上看1695元
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導銅箔基板廠台光電（2383）在AI伺服器與網通市場的火熱需求帶動下，產線持續滿載，明年的訂單能見度幾乎一路排滿。受惠高階A...FTNN新聞網 ・ 1 天前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 51 分鐘前
焦點股》金像電：明年新增2家CSP客戶專案 外資喊805元
PCB廠金像電（2368）為配合大型雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高，美系外資出具最新報告指出，金像電在東南亞擴產速度為PCB同業中最快，明年來自CSP客戶的需求非常強勁，預期明年營收與獲利可較今年明顯成長，除現有ASI自由時報 ・ 21 小時前
震盪盤中的定心指南：從大盤到存股策略，看懂年底行情的真正關鍵
近期台股走勢劇烈震盪，彷彿雲霄飛車般上沖下洗。主持人阿格力與詹璇依在《理財必修課》中指出，雖然輝達財報短暫點亮市場情緒，但隨後美股與台股仍同步下跌。從降息時點、就業數據到AI泡沫疑慮，只要大盤轉弱，任何消息都可能成為壓垮市場的理由。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
股市震盪怎操作？南亞科、華邦電、貿聯-KY...看好AI成長動能，兩大台股名家「反彈買進」口袋名單曝光
近來台、美股市上沖下洗，投資人是該恐懼還是貪婪？反彈回升操作策略該如何因應，才能掌握獲利機會不接刀？操盤名家在此分享他們的觀點。今周刊 ・ 1 天前
台積電一度漲15元至1455元！ 專家看好穩穩上攻、挑戰收盤連三漲
美股在感恩節假期前夕氣氛偏多，科技股領漲，也把台積電 ADR一併推高。台積電今（27）日在一度漲15元至 1,455 元，帶動大盤穩步上攻，台積電短線震盪後穩步上攻，有望連三紅，但高檔時還是要小心震盪，投資人想買的話記得分批買入、分批加碼。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴
11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。鏡週刊Mirror Media ・ 51 分鐘前
收盤／台積電穩盤助攻！台股狂漲近500點 軍工、矽光子扛大旗
美股週二（25）日收高，醫療保健與消費類股走強，成功抵銷輝達下跌對科技板塊造成的壓力，在美股強勁反彈的激勵下，台股今（26）日延續漲勢，電子權值股領軍上攻，AI概念股強勢點火。加權指數終場大漲497.37點，收在27,409.54點，漲幅1.85%，成交量放大至5,087億元；櫃買指數也同步上揚0.68%，收在256.14點，成交金額1,333億元，市場多頭氣氛明顯回溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
爆洩密案股價照樣漲！台積電一度漲15元至1430元 專家續看多
台積電提告前資深副總經理羅唯仁「高度可能」洩漏、移轉機密，且離職未說去英特爾，台積電（2330）今（26）日不受此影響，股價一度上漲15元至1430元，專家表示，洩密案影響小，多頭還沒被破壞，投資人可採拉回偏多策略操作。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
亞太首座及最大 STELLANTIS BRAND HOUSE 寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」盛大開幕
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。藉由全新沉浸式展示方式，「台中旗艦品牌中心」不僅體現 STELLANTIS 的品牌整合高度，也為台灣市場開啟前所未有的「多品牌複合銷售與服務體驗新格局」。 本次「台中旗艦品牌中心」…CarFun玩車誌 ・ 1 天前
從《Holoearth》看未來：COVER定義自己為「社群公司」，野心不止虛擬偶像
hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO）與宣傳負責人青海亮太，近期接受外媒專訪，討論 hololive 如何成為連接 VTuber 產業和遊戲產業的橋樑。Yagoo 指出，通過直播遊戲、舉辦比賽以及線下活動如「hololive GAMERS fes.」，他們一直都在尋找和全球遊戲創作者合作的機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 13 小時前