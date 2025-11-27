新聞分析／羅唯仁一人跳槽 難撼台積電地位

台積電前資深副總經理羅唯仁即將轉任英特爾，據了解，他已開始針對英特爾晶圓代工業務及先進製程進行診斷，協助英特爾技術提升的態勢已然底定。半導體業者認為，單憑羅唯仁一人，難窺台積電核心技術全貌，且台積電、英特爾彼此製程技術不同，即便羅轉任競爭對手企業，還是無法撼動台積電在全球晶圓代工獨霸的地位。

對於羅唯仁轉赴英特爾任職，和碩董事長童子賢稍早表示，不需要擔心英特爾是否能藉此超車台積電，他認為，台灣的半導體產業生態並非由一、兩人就能改變。

多位半導體大老也持相同看法。一位半導體業者開玩笑說：「如果他帶走一批人，那就要小心，單憑一人，是玩不出新把戲！」

這位半導體業者指出，早期台積電一位要員帶走五十二位台積電員工轉赴中國大陸發展，很快地，這家晶圓廠就在大陸扮演舉足輕重地位。他認為，至少也要超過五十位台積人追隨羅唯仁到英特爾，才會真的造成衝擊。以目前形勢來看，不用擔心台積電會受影響。

不過，多位半導體業者認為，台積電太晚提告，才會造成外界諸多聯想。

消息人士透露，台積電本月初舉行董事會，董事、也是前應材董事長麥克．史賓林特提出羅唯仁違反競業禁止，未依約到學術單位任職，而是直接「回鍋」英特爾，強烈表達公司必須提告，台積電法務單位才決定行動。只不過，稍早也曾傳出，羅唯仁赴英特爾任職，是史賓林特推薦，才會導致台積電拖延未對羅提告，不過，因此案進入司法程序，台積電不回應。

消息人士則分析，台積電對羅提告基本有三層意義，一是向所有員工宣示公司捍衛營業秘密的決心，不管任職職務有多高，只要做出傷害台積電的事，台積電絕對會告到底。

其次是向客戶及投資人宣示「處理洩密案原則一致」，從過去有員工竊密轉赴中芯國際任職，到梁孟松洩密事件牽涉到南韓及三星，以及這次羅唯仁違反規定跳槽英特爾，台積電堅持守住公司最重要的機密。

第三則是向供應鏈表達，須恪遵台積電最重視的ＰＩＰ（專屬資料保護）政策與機制，和羅唯仁保持距離。

